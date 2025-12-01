వివాహ వేడుకలో అతిథులకు గిఫ్ట్గా 'హెల్మెట్'లు- శభాష్ అంటూ ప్రశంసలు
రోడ్డు ప్రమాదాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పెళ్లిలో హెల్మెట్ల పంపిణీ- వధువు కుటుంబం తీసుకున్న నిర్ణయానికి సర్వత్రా అభినందనల వెల్లువ
Helmet Gift In Daughter Wedding: సాధారణంగా వివాహాల్లో నూతన దంపతులకు బంధువులు, మిత్రులు రకరకాలు బహుమతులు ఇస్తుంటారు. అందులో ఎక్కువగా బైక్లు, బంగారపు ఉంగరాలు, స్మార్ట్ ఫోన్, టీవీ వంటివి ఇటీవల కాలంలో ఇచ్చిన సందర్భాలను మనం చూశాం. కానీ, ఓ చోట ఈ బహుమతుల కార్యక్రమం వినూత్నంగా జరిగింది. పెళ్లికి హాజరైన అతిథులందరికీ వధువు కుటుంబం హెల్మెట్లను బహుమతులుగా అందజేసింది. అంతేకాదు ప్రయాణ సమయంలో హెల్మెట్కు ఉన్న ప్రాముఖ్యతను అతిథులందరికీ తెలియజెప్పింది. దీంతో వధువు కుటుంబంపై సర్వత్రా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
286 హెల్మెట్ల పంపిణీ
రాజస్థాన్ కుచామన్ నగరంలోని పట్వారీ కి కోఠీ ప్రాంతంలో ఆదివారం ఓ వివాహ వేడుక జరిగింది. అందులో మనోజ్ బర్వాల్ అనే వ్యక్తి తన కూతురు సోనును, యశ్ బెడ్వాల్కు ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు. అయితే వివాహం కుదుర్చుకున్నప్పుడే వధువు తరఫున వారు, వరుడి తరఫు బంధువులకు హెల్మెట్లు బహుమతులుగా ఇవ్వాలని నిశ్చయించుకున్నారు. దాని ప్రకారం ఆదివారం వధూవరులిద్దరూ పూలమాలలు మార్చుకున్న తర్వాత, మనోజ్ మొదటగా వరుడికే హెల్మెట్ బహుమతిగా ఇచ్చారు. అనంతరం పెళ్లికి వచ్చిన వారందరికీ అందించారు. దాదాపు 286 మందికి హెల్మెట్లు అందిచినట్లు వధువు తాత రాంకరణ్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొన్ని విషయాలు మీడియాతో పంచుకున్నారు.
హెల్మెట్ ప్రయాణం సురక్షితం
"ఉదయం లేచిన దగ్గరి నుంచి పడుకునే వరకూ టీవీలో, మొబైల్ ఫోన్లలో ఎన్నో రకాల వార్తలు చదువుతుంటాం. అందులో ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రయాణించి ఘోరంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని చూస్తుంటాం. అయితే ఎక్కువగా హెల్మెట్ ధరించక పోవడం మూలానే మృతి చెందారన్న వార్తలు చూస్తాం. మరికొన్ని సందర్భాల్లోనైతే ఎన్నో గాయాలైనా హెల్మెట్ ధరించడం వల్లనే ప్రాణాలు నిలబెట్టుకున్న వారినీ చూస్తుంటాం. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని వివాహానికి హాజరైన అతిథులందరికీ హెల్మెట్లు బహుమతులుగా ఇచ్చాం. హెల్మెట్కు ఉన్న ప్రాముఖ్యతను వారికి తెలియజెప్పాం." అని రాంకరణ్ తెలిపారు.
మరోవైపు వధువు సోదరి హేమలతా కుమావత్ మాట్లాడారు. ఎవరి కుటుంబంలోనైనా కార్యక్రమాలు జరిగితే అందులో హెల్మెట్లను బహుమతిగా ఇవ్వాలని సూచించారు. దీని వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు చాలా వరకు అరికట్టవచ్చునని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదిలా ఉండగా, రహదారి భద్రత కోసం హెల్మెట్లను పంపిణీ చేయడం ఎంతో అభినందిచాల్సిన విషయంమని వివాహానికి హాజరైన ఓ వ్యక్తి తెలిపారు. వధువు బంధువులు తీసుకున్న చొరవ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి దాయకం అన్నారు.
హెల్మెట్ విలువ తెలిసొచ్చింది!
హెల్మెట్ బహుమతిగా ఇవ్వడంపై వివాహానికి హాజరైన మున్నాలాల్ ఈ విధంగా స్పందించారు. పెళ్లిలో హెల్మెట్ పంపిణీ చేయడం వల్ల దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటో తనకు తెలిసివచ్చిందన్నారు. ప్రయాణ సమయంలో అది ఎంత ముఖ్యమో అర్థమైందన్నారు. ఇకపై తమ ఇంట్లో ఏ రకమైన కార్యక్రమం జరిగినా హెల్మెట్లు పంపిణీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు తాను ఇకపై రోజూ హెల్మెట్ ధరిస్తానని చెప్పారు.
