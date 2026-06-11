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వేసవిలో పక్షులు, జంతువులకు అండగా తండ్రీకొడుకులు- రూ.లక్ష ఖర్చుతో పక్షులకు ఆశ్రయం!

పక్షుల కోసం ప్రతి నెలా రూ.20 వేల నుంచి రూ.25 వేల ఖర్చు- నివాసం కోసం దాదాపు 100 మట్టి, చెక్క గూళ్ల నిర్ణాణం- అటవీ ప్రాంతాల్లోని వన్యప్రాణుల అవసరాల కోసం మరో రూ.40వేలు

Food For Birds And Animals
Food For Birds And Animals (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 11:41 AM IST

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Food For Birds And Animals : తీవ్రమైన ఎండలతో నీటి కొరత పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. నీటి కోసం మనుషులతో పాటు మూగజీవులు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో బిహార్‌కు చెందిన ఓ తండ్రీకుమారులు పక్షులు, జంతువుల దాహార్తిని తీర్చేందుకు ముందుకొచ్చారు. గత నాలుగేళ్లుగా తమ సమయం, సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని వాటి సంక్షేమానికే కేటాయిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ప్రతి నెలా రూ.20 వేల నుంచి రూ.25 వేల వరకు ఖర్చు చేస్తూ వందలాది మూగజీవాలకు నీరు, ఆహారం అందిస్తున్నారు. వారి సేవకుగాను స్థానికుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.

నాలిగేళ్ల క్రితం మొదలైన సేవ
గయా జిల్లాలోని శేర్​ఘాటీ బ్లాక్​లో ఉన్న ఖణ్డేల్ గ్రామంలో శోఎబ్​ ఖాన్​, ఆయన కుమారుడు ఫై​యాజ్​ ఖాన్​ నివసిస్తున్నారు. నాలుగేళ్ల క్రితం ఓ రోజు శోఎబ్​ అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ, ఆందోళనతో ఇంటి బయట కూర్చుని ఉన్నాడు. అదే సమయానికి ఓ పక్షి ఆయన ముందుకు వచ్చి రెపరెపలాడుతూ కొట్టుకోసాగింది. అది చూసినప్పడు, శోఎబ్​కు ఆ పక్షి ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తుందో అర్థం కాలేదు. కానీ తర్వాత ఎండ తీవ్రత కారణంగా దాహంతో అది అలా ప్రవర్తించి ఉండచని అనుకున్నారు. దాంతో శోఎబ్​ ఆ పక్షిని పట్టుకుని దానికి నీరు అందించారు. కాసేపటికే అది కోలుకుని ఎగిరిపోయింది.

Food For Birds And Animals
పక్షుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన గూళ్లు (ETV Bharat)

కొన్ని రోజుల తర్వాత అదే పక్షి మళ్లీ రావడంతో పాటు మరికొన్ని పక్షులు కూడా దానితో చేరాయి. మొదట్లో వాటి రాకను పెద్దగా పట్టించుకోని షోయబ్ ఖాన్, తర్వాత అవి ఆహారం, నీటి కోసమే వస్తున్నాయని గ్రహించారని అన్నారు. అప్పటి నుంచి ఇంటి బయట పక్షుల కోసం నీరు, ఆహారం ఏర్పాటు చేయడం ప్రారంభించారని తెలిపారు. కొద్ది రోజుల్లోనే వందలాది పక్షులు అక్కడికి చేరుకోవడం మొదలుపెట్టాయి. దీంతో వాటి కోసం ప్రత్యేకంగా ఏదైనా చేయాలనే సంకల్పం ఆయనలో కలిగిందని చెప్పారు.

Food For Birds And Animals
శోఎబ్​ ఖాన్(కుడి వైపు వ్యక్తి) (ETV Bharat)

"నా ఇంటి చుట్టూ అనేక రకాల పక్షులు వస్తుంటాయి. వాటిలో ధౌలా పక్షులు, బ్లూ-త్రోటెడ్ బార్బెట్స్, పిచ్చుకలు ఇతర జాతులు కూడా ఉన్నాయి. కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లోని వీధి, అడవి జంతువులు తీవ్రమైన ఎండల్లో, తమ దాహాన్ని తీర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడకుండా చూడటమే నా లక్ష్యం. నేను నా ఇంటి దగ్గర, కొన్ని ఎంపిక చేసిన ప్రదేశాలలో జంతువుల కోసం వరి, గోధుమ గడ్డి వంటి మేతను ఏర్పాటు చేస్తాను. అలాగే మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా నీటిని అందిస్తాను"
- శోఎబ్​ ఖాన్​

నీరు మాత్రమే కాదు- ఆశ్రయం కూడా
పక్షులకు కేవలం నీరు మాత్రమే కాకుండా, వాటి ఆహారం, ఆశ్రయం కోసం కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇంటి గోడలపై మట్టి, చెక్క పాత్రలను ఏర్పాటు చేసి నీరు, ధాన్యాలను అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. దాదాపు 100 మట్టి, చెక్క గూళ్లను తయారు చేసి పక్షుల నివాసానికి అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించారు. అదేవిధంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో డ్రమ్ములు, నీటి పాత్రలను ఏర్పాటు చేసి వీధి జంతువులు, వన్యప్రాణులకు నీటి సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఎండిపోయిన నదీగర్భాల్లో గుంతలు తవ్వి నీరు నిల్వ ఉండేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు.

Food For Birds And Animals
పక్షుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన చెక్క గూళ్లు (ETV Bharat)

తండ్రి వెంటే కుమారుడు
ఉదయాన్నే వాటికి ఆహారం, నీరు ఏర్పాటు చేసే వరకు తాను అల్పాహారం తీసుకోనని శోఎబ్​ అన్నారు. ఇది వారికి ఒక అలవాటులా మారిపోయిందని చెప్పారు. తండ్రి అడుగుజాడల్లోనే ఫై​యాజ్​ కూడా అదే బాటలో నడుస్తున్నారు. ఉన్నత చదువుల కోసం నగరాలకు, అనంతరం విదేశాలకు వెళ్లిన ఫై​యాజ్​కు మొదట్లో పక్షుల సంరక్షణపై పెద్దగా అవగాహన లేదని చెప్పారు. అయితే గ్రామానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తండ్రి చేస్తున్న సేవ చూసి తాను కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామి అయ్యానని తెలిపారు.

పక్షుల కోసం ఒక నర్సరీ
ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టినప్పుడు తన ఇల్లు ఇంకా నిర్మాణం దశలోనే ఉందని ఫైయాజ్ ఖాన్ వివరించారు. ఇంటి నిర్మాణ సమయంలోనే, పక్షులు సౌకర్యవంతంగా నివసించడానికి వీలుగా చెక్కతో చేసిన చిన్న చిన్న ఇంటి ఆకారపు ఆవాసాలను ఆయన తయారు చేయించారని అన్నారు. పక్షులు ఆహారం, నీటి కోసం వేరే చోటికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఆ చెక్క నిర్మాణాలలోనే వాటి కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా చేశారని చెప్పారు. అలాగే వాటికి సహజమైన ఆవాసాన్ని కల్పించేందుకు, ఇంటి చుట్టూ ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో ఒక నర్సరీని అభివృద్ధి చేయడం ప్రారంభించారని తెలిపారు. ఇప్పుడు చాలా పక్షులు ఆ చెట్లు, మొక్కల వద్దకు వచ్చి, వెళ్తుంటాయని అన్నారు. వేసవి కాలంలో, ఆ చెట్లు, మొక్కలే వాటికి ప్రధాన ఆశ్రయంగా నిలుస్తాయని చెప్పారు.

Food For Birds And Animals
ఫైయాజ్ ఖాన్ (ETV Bharat)

"అడవి ప్రాంతాల్లో నీటి కొరత తీవ్రంగా మారకముందే ఏప్రిల్ చివరి వారంలో నీటి గుంతలు తవ్వడం ప్రారంభిస్తాం. దీంతో వన్యప్రాణులు నీటి కోసం జనావాసాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. వాటిని సంరక్షించడం మనందరి బాధ్యత. ప్రతి నెలా మా సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని పక్షులు, జంతువుల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేస్తున్నాం"
- ఫైయాజ్ ఖాన్, శోఎబ్​ ఖాన్​ కుమారుడు

రూ. లక్ష ఖర్చు చేసి ఆశ్రయాలు
అంతేకాదు, ఈ తండ్రీకుమారులు పక్షుల సంక్షేమం కోసం గణనీయమైన మొత్తాన్ని ఖర్చు చేస్తున్నారు. వారు తమ సొంత ఇంటి వద్దే కాకుండా, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని బహిరంగ ప్రదేశాలలో కూడా పక్షుల కోసం చెక్క, మట్టితో చేసిన ఆశ్రయాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం తాము సుమారు రూ.లక్ష ఖర్చు చేశామని శోఎబ్ ఖాన్ తెలిపారు. దీనికి అదనంగా, వేసవి కాలంలో అటవీ ప్రాంతాల్లోని వన్యప్రాణుల అవసరాల కోసం మరో రూ.40,000 వెచ్చించారు.

పక్షులకు​ కూలర్లు, ఓఆర్ఎస్ వాటర్- మండుటెండల నుంచి రక్షణ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

ప్రకృతి ప్రేమికుల మంచి మనసు- వేసవి ఎండల నుంచి మూగజీవాలు, పక్షులను కాపాడేందుకు కృషి- నీరు, ఆహారం ఏర్పాటు

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