ట్రావెలర్, ట్రక్కు ఢీ- 10 మంది మృతి
Road accident in Assam : అసోం రంగజన్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అతివేగంగా వచ్చిన ట్రావెలర్ వాహనం ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. 10 మందికి పైగా మరణించగా, మరికొందరు గాయపడ్డారు
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
Published : November 13, 2026 at 4:06 PM IST
అసోం కాజీరంగ పరిధిలోని రంగజన్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అతివేగంగా వచ్చిన ట్రావెలర్ వాహనం ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మందికి పైగా మరణించగా, మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. KA01AT0977 నంబర్ ప్లేట్ కలిగిన ట్రక్కును 35 మందికి పైగా ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న AS02AC6690 నంబర్ గల ట్రావెలర్ వాహనం ఢీకొట్టింది. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు ఈ వాహనంలో కళాశాల విద్యార్థులు, ఇతర ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం కోహోరా మోడల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.