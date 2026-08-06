పెళ్లైన 7రోజులకే కోర్టు విడాకులు- ఆ కారణంతో డివోర్స్ మంజూరు చేసిన న్యాయస్థానం
వివాహమైన ఏడు రోజుల్లోనే విడాకులు మంజూరు చేసిన కుటుంబ న్యాయస్థానం- ఈ కేసులో సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం అవసరం లేదని భావించిన కోర్టు
Published : August 6, 2026 at 12:33 PM IST
Marriage Ends In Seven Days : ఏడు జన్మల బంధమంటూ అగ్నిసాక్షిగా ప్రమాణాలు చేసిన ఓ జంట, పెళ్లి జరిగిన వారం రోజుల్లోనే కోర్టు మెట్లు ఎక్కింది. వధువు చేతిపై ఉన్న గోరింటాకు రంగు చెదరక ముందే ఆ దాంపత్యానికి తెరపడింది. మధ్యప్రదేశ్లో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అరుదైన ఘటనలో, కుటుంబ న్యాయస్థానం కేవలం ఏడు రోజుల్లో ఓ జంటకు విడాకులు మంజూరు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నిర్ణయానికి దారితీసిన కారణాలు మరింత ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. అవి ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఇందౌర్కు చెందిన ఓ యువకుడు ఇటీవల వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే పెళ్లి అనంతరం అత్తవారింటికి వచ్చిన నవవధువు, ఆ ఇల్లు తనకు నచ్చలేదని చెప్పింది. అంతేకాకుండా తాను ఇప్పటికే మరో వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నానని, కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడితోనే ఈ వివాహానికి అంగీకరించాల్సి వచ్చిందని భర్త కుటుంబ సభ్యులకు వెల్లడించింది. దీంతో అత్తింటివారు ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఈ విషయం ముందుగానే ఎందుకు చెప్పలేదని ఆమెను ప్రశ్నించారు. ఆ తర్వాత ఆమెలో మార్పు రాకపోవడంతో ఇరు కుటుంబాలు ఫ్యామిలీ కోర్టును న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాయి. వివాహ బంధాన్ని రద్దు చేయాలని పిటిషన్ దాఖలు చేశాయి.
అత్యంత వేగంగా విచారణ
సాధారణంగా పరస్పర అంగీకార విడాకుల కేసుల్లో కౌన్సెలింగ్, విచారణల ప్రక్రియ పూర్తవ్వడానికి చాలా నెలలు, కొన్నిసార్లు ఏడాదికి పైగా సమయం పడుతుంది. అయితే ఈ కేసులో పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయని గుర్తించిన కుటుంబ న్యాయస్థానం అత్యంత వేగంగా విచారణ చేపట్టింది. న్యాయవాది వర్షా గుప్తా మాట్లాడుతూ, "వధువు ఇప్పటికే మరో వ్యక్తితో ప్రేమలో ఉన్న విషయాన్ని వివాహం జరిగిన వెంటనే స్వయంగా వెల్లడించింది. భర్త లేదా అతడి కుటుంబ సభ్యులు కూడా విడాకులకు ఎలాంటి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేదు. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కోర్టు కేవలం ఏడు రోజుల్లోనే విడాకులు మంజూరు చేసింది" అని అన్నారు.
రాజీకి అవకాశం లేదు
ఇలాంటి కేసుల్లో రాజీకి అవకాశం లేదని, వివాహ బంధం కొనసాగించడం ఇరు పక్షాలకు ప్రయోజనకరం కాదని కోర్టు భావించినట్లు న్యాయవాది తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం, రాజీ సాధ్యం కాని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో నిరీక్షణ కాలాన్ని మినహాయించే అవకాశం ఉండటంతో అదే విధానాన్ని అనుసరించి తీర్పు వెలువరించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయంతో ఇరు కుటుంబాలు సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం, అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడిని తప్పించుకున్నాయి. పెళ్లి జరిగిన వారం రోజుల్లోనే వివాహ బంధం ముగియడం మధ్యప్రదేశ్లోనే అత్యంత అరుదైన ఘటనగా న్యాయవాదులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
కుటుంబ ఒత్తిడితో పెళ్లి
వివాహం వంటి జీవితాంతం కొనసాగే బంధంలో యువత అభిప్రాయానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వకపోవడం తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తోందని ఫ్యామిలీ ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నారు. పెళ్లిపై తమకు ఇష్టం లేదనే విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పలేకపోవడం, ఒత్తిడితో ఇష్టంలేని వివాహానికి అంగీకరించడం, ఆ తర్వాత దాంపత్య జీవితాన్ని కొనసాగించలేక వివాదాలు, విడాకులు, కొన్నిసార్లు నేరాలకు కూడా దారి తీస్తున్నాయని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. వివాహానికి ముందు ఇరు పక్షాల సమ్మతి, అభిప్రాయాలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై కుటుంబ సభ్యులు స్పష్టత తీసుకోవడం అవసరమని సూచిస్తున్నారు.
ఇందౌర్లో పెళ్లైన వారం రోజుల్లోనే విడాకులు తీసుకున్న ఈ ఘటనతో పాటు, గతంలో వెలుగులోకి వచ్చిన సోనం రఘువంశీ కేసు, పూణెకు చెందిన సియా- కేతన్ ఘటనలు కూడా ఇలాంటి బలవంతపు లేదా ఇష్టంలేని వివాహాల వల్ల ఎదురయ్యే పరిణామాలను గుర్తు చేస్తున్నాయి. కుటుంబాల మధ్య పరువు, సామాజిక ఒత్తిళ్ల కంటే, పెళ్లి చేసుకునే యువత నిర్ణయానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరాన్ని ఈ ఘటనలు మరోసారి స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
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