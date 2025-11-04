గెలిస్తే మహిళలకు ఏటా రూ.30వేల సాయం- తేజస్వీ యాదవ్
మహిళలకు ఏటా రూ.30వేలు ఇస్తాం- జనవరి 14న ఖాతాల్లో డబ్బులు జమచేస్తాం- 'మై బహిన్ యోజన'ను ప్రకటించిన విపక్ష సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి- రైతులకూ కీలక హామీలు
Published : November 4, 2025 at 10:39 AM IST
Tejashwi Yadav On Bihar Elections: తొలి విడత పోలింగ్కు 2 రోజుల ముందు బిహార్లోని విపక్ష 'మహా గఠ్బంధన్' కూటమి సీఎం అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రంలోని ప్రతీ మహిళకు ఏటా రూ.30వేల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తామని వెల్లడించారు. వచ్చే సంవత్సరం మకర సంక్రాంతి రోజున (జనవరి 14న) 'మై బహిన్ యోజన' ద్వారా మహిళలకు రూ.30వేలను అందిస్తామని తెలిపారు. మంగళవారం పట్నాలో విలేకరుల సమావేశంలో తేజస్వి యాదవ్ ఈ వివరాలను చెప్పారు.
మరోవైపు 'ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన' ద్వారా సొంత వ్యాపారాలు చేసుకునేందుకు కోటి మందికిపైగా మహిళలకు రూ.10వేల ఆర్థికసాయం చేస్తామని ఎన్డీఏ కూటమి హామీ ఇచ్చింది. దీనికి కౌంటర్గానే మహిళలకు ఏటా రూ.30వేల సాయాన్ని అందించే హామీని తేజస్వి ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
VIDEO | Bihar Elections 2025: RJD leader Tejashwi Yadav says, " we will transfer rs 30,000 financial assistance under mai bahin maan yojana on makar sankranti."— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvqRQz)#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI pic.twitter.com/g970F9rJo0
రైతులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక హామీలు
ప్రతిపక్ష సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్ మరిన్ని కీలక హామీలు కూడా ఇచ్చారు. కనీస మద్దతు ధర(ఎంఎస్పీ)కు అదనంగా, క్వింటాలు వరి ధాన్యానికి రూ.300 చొప్పున, క్వింటాలు గోధుమలకు రూ.400 చొప్పున రైతులకు బోనస్గా చెల్లిస్తామన్నారు. పంట సాగు కోసం రైతులకు ఉచితంగా విద్యుత్ను అందిస్తామని తెలిపారు. పోలీసులు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, టీచర్లు సహా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరికీ హోం క్యాడర్కు 70 కి.మీ లోపు ఏరియాలోనే బదిలీలు జరిగేలా చూస్తామని తేజస్వి చెప్పారు. ఈవిషయాన్ని తమ మేనిఫెస్టోలో కూడా ప్రస్తావించామని గుర్తు చేశారు.
#WATCH | #BiharElection2025 | Patna, Bihar: RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav says, " we will give rs 300 for paddy and rs 400 for wheat in addition to the msp to farmers. we will provide free electricity to farmers for irrigation. under 'mai bahin maan… pic.twitter.com/vRgO0A4gin— ANI (@ANI) November 4, 2025
నవంబరు 18న ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాం
'మేం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ముమ్మర ప్రచారం చేస్తున్నాం. తొలి విడత ఎన్నికల ప్రచారానికి ఇదే చివరి రోజు. ఎక్కడ చూసినా ప్రజలు మార్పును కోరుకుంటున్నారు. ఈసారి తప్పకుండా ప్రభుత్వం మారుతుంది. గత 20 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న వాళ్లకు ఓటమి తప్పదు. ఈ ఎన్నికల్లో మేం గెలవబోతున్నాం. బిహార్ ప్రజలు గెలవబోతున్నారు. నవంబరు 18న మేం ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాం' అని తేజస్వి వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్ నవంబరు 6న, రెండో విడత పోలింగ్ నవంబరు 11న జరగనున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు నవంబరు 14న విడుదల అవుతాయి.