రైతులను పెళ్లి చేసుకునే మహిళలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి: సీఎంకు రైతు సంఘాల వినతి

బ్యాచిలర్ రైతుల పెళ్లిళ్లకు ప్రత్యేక స్కీం- వారిని పెళ్లాడే యువతుల పేరిట రూ.10 లక్షల ఎఫ్‌డీ- ప్రభుత్వ పూచీకత్తుతో వ్యాపార రుణాలు- కర్ణాటక సీఎంకు రైతు సంఘాల వినతి

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah(C) with farmers organisation during pre-budget consultation meeting in Bengaluru
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah(C) with farmers organisation during pre-budget consultation meeting in Bengaluru (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 18, 2026 at 5:23 PM IST

Perks For Women Who Marry Farmers : కర్ణాటకలోని రైతు సంఘాలు సరికొత్త డిమాండ్‌ను తెరపైకి తెచ్చాయి. యువ రైతులను పెళ్లి చేసుకునే మహిళలకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను అందించాలని అవి కోరుతున్నాయి. ప్రస్తుతం బ్యాచిలర్ రైతులు ఆర్థికపరమైన అస్థిరతను, అనిశ్చితిని ఎదుర్కొంటున్నందున, వారిని పెళ్లి చేసుకునే యువతులకు నగదు పారితోషికాలను ఇవ్వాలని రాష్ట్ర సర్కారుకు విన్నవిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు ఒక విజ్ఞాపన పత్రాన్ని (మెమొరాండం) సీఎం సిద్ధరామయ్యకు రైతు సంఘాల నేతలు మంగళవారం రోజు (ఫిబ్రవరి 17న) అందజేశారు. త్వరలో ప్రవేశపెట్టనున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్‌పై చర్చించేందుకు రైతు సంఘాల నేతలతో బెంగళూరులోని విధాన సౌధలో సీఎం సిద్ధరామయ్య సమావేశమయ్యారు. ఆసందర్భంగానే సీఎంకు వినతిపత్రాన్ని ఇచ్చామని రైతు నేతలు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం రైతు కుటుంబాలు ఎదుర్కొంటున్న సామాజిక, ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని చూపాలని సీఎంను కోరామన్నారు.

ఆ డిమాండ్లు నెరవేర్చాల్సిందే!

  • ప్రస్తుతం యువ రైతులకు పెళ్లి సంబంధాలు కుదరడం లేదని, ఈ సామాజిక సమస్య వల్ల వారి తల్లిదండ్రులు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారని రైతు సంఘాల నేతలు తెలిపారు.
  • యువ రైతుల పెళ్లికి చేయూతను అందించేందుకు ప్రత్యేక పథకాన్ని అమల్లోకి తేవాలని సీఎం సిద్ధరామయ్యను కోరామన్నారు. ఆ పథకం ద్వారా బ్యాచిలర్ రైతులను పెళ్లి చేసుకునే మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.10 లక్షలు చొప్పున ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేయాలని విన్నవించామని పేర్కొన్నారు.
  • యువ రైతులను పెళ్లి చేసుకునే మహిళలు వ్యవసాయ, వ్యవసాయ అనుబంధ వ్యాపారాలను చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వ పూచీకత్తుతో వడ్డీలేని రుణాలను ఇవ్వాలని సీఎంను కోరామని రైతు సంఘాల నేతలు వివరించారు.
  • బ్యాచిలర్ రైతులను పెళ్లి చేసుకునే మహిళలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 20 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలనే డిమాండ్‌ను కూడా సీఎం సిద్ధరామయ్య ఎదుట ప్రస్తావించామన్నారు.

గోవధపై తెచ్చిన చట్టాన్ని రద్దు చేయండి
రానున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్‌లో వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేయాలని కర్ణాటక సీఎంను రైతు సంఘాల నేతలు కోరారు. రైతుల జీవితాలను మార్చే దీర్ఘకాలిక వ్యూహం కలిగిన పథకాలను అమల్లోకి తేవాలన్నారు. గతంలో భూసంస్కరణల చట్టానికి చేసిన సవరణలను ఉపసంహరించుకోవాలని రైతులు కోరారు. రైతులకు మరింత చేరువ అయ్యేలా అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెట్ కమిటీ (ఏపీఎంసీ) చట్టాన్ని బలోపేతం చేయాలన్నారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ ధరల కమిషన్‌కు చట్టబద్ధమైన అధికారాలను మంజూరు చేయాలని, తద్వారా పంటల ధరలపై అది చేసే సిఫార్సులు అధికారికంగా అమల్లోకి వస్తాయని రైతు సంఘాలు పేర్కొన్నాయి. ప్రొఫెసర్ ఎండీ నంజుండస్వామి జన్మించిన మైసూరు జిల్లాలోని మాదేహల్లి గ్రామాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ప్రత్యేక గ్రాంటును విడుదల చేయాలని కోరాయి.

కేంద్రం చట్టాలను కర్ణాటకలో అమలు చేయొద్దు
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ 2025, సీడ్స్ బిల్ 2025, నేషనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ పాలసీ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్‌లను కర్ణాటకలో అమలు చేసేది లేదని అసెంబ్లీలో ప్రకటించాలని సీఎంను రైతు సంఘాలు కోరాయి. రైతుల పంటలకు కనీస మద్దతు ధర(ఎంఎస్‌పీ)ను అందించేందుకు రూ.20వేల కోట్లతో రివాల్వింగ్ ఫండ్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. రైతుల నుంచి నేరుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కనీస మద్దతు ధరతో వరి, రాగులు, జొన్నలు, కందిపప్పు, నూనె గింజలు, మిల్లెట్లను కొనాలని విజ్ఞప్తి చేశాయి.

ఆ రైతులకు భూములపై హక్కులివ్వండి
అనధికారికంగా ప్రభుత్వ భూముల్లో పంటలు పండిస్తున్న బగార్ హుకుమ్ రైతులకు ఆయా భూములపై హక్కులను మంజూరు చేయాలని సీఎం సిద్ధరామయ్యను రైతు సంఘాల నేతలు కోరారు. పంట బీమా పథకం కవరేజీని అన్ని పంటలకు విస్తరించాలన్నారు. అధిక వర్షపాతం, కరవు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల పంట నష్టపోయే రైతులకు తప్పకుండా పంట బీమా పథకం ద్వారా పరిహారం అందేలా చూడాలని సీఎంకు విన్నవించారు. ఈ డిమాండ్లు అన్నీ సీఎంకు తాము అందించిన వినతిపత్రంలో ఉన్నాయని రైతు సంఘాల నేతలు తెలిపారు.

రైతు ఆత్మహత్యల్లో నంబర్ 2 స్థానంలో కర్ణాటక
"కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెరుకు పంట ధరను 1 టన్నుకు రూ.100 మేర పెంచింది. దీంతో ఒక టన్ను చెరుకు ధర రూ.3,300కు చేరింది. కానీ రైతుల నుంచి చెరుకు పంటను కొనే సమయంలో అంతరేటును చెల్లించడం లేదు. దీనిపై అధ్యయనానికి ఒక సాంకేతిక కమిటీని నియమించాలి. ఇప్పటికీ రైతుల ఆత్మహత్యల విషయంలో దేశంలో నంబర్ 2 స్థానంలో కర్ణాటక ఉంది. రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆపేలా తక్షణ చర్యలను చేపట్టాలి" అని రైతు సంఘం నేత కురుబూరు శాంతాకుమార్ కోరారు.

సీఎం ఎదుట 25 అంశాలను లేవనెత్తాం
"సీఎం సిద్ధరామయ్యతో భేటీ సందర్భంగా మేం దాదాపు 20 నుంచి 25 అంశాలను లేవనెత్తాం. మైనర్ ఇరిగేషన్ అంశానికి ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతను పెంచాలని కోరాం. రైతులు కేంద్రంగా ఈసారి రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను రూపొందించాలని సూచించాం. మా విన్నపాలకు సీఎం సానుకూలంగా స్పందించారు" అని రైతు సంఘం నేత బడగలపుర నాగేంద్ర చెప్పారు.

