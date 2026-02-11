ETV Bharat / bharat

బిఘాకు రూ.80వేలు ఆదాయం- రైతులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్న అమెరికన్ స్వీట్ కార్న్!

అమెరికా మొక్కజొన్నకు భారత్​లో డిమాండ్​ - 2024-25లో 898 హెక్టర్లలో సాగు - బిఘాకు రూ.70వేల నుంచి రూ.80 వేల ఆదాయం

American Maize Demand in Bhavnagar
American Maize Demand in Bhavnagar
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 10:07 AM IST

American Maize Demand: సాధారణంగా గుజరాత్‌లోని భావ్‌నగర్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేవి పత్తి పొలాలు, వేరుశనగ పంటలు. కానీ, అక్కడి రైతులు ఇప్పుడు రూటు మార్చారు. పాతకాలపు నాటు మొక్కజొన్నను పక్కన పెట్టి, నోరూరించే 'అమెరికన్ స్వీట్ కార్న్' (మొక్కజొన్న) వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. కేవలం రుచిలోనే కాదు, సంపాదనలో కూడా ఇది "స్వీట్" అని నిరూపిస్తున్నారు. ఇంతకీ రైతులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్న ఈ మొక్క జొన్న సాగు గురించి మనమూ తెలుసుకుందామా?

గత ఐదేళ్ల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, భావ్‌నగర్ జిల్లాలో అమెరికన్ మొక్కజొన్న సాగు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పెరిగింది. 2024-25 ఏడాదిలో ఏకంగా 898 హెక్టార్లలో ఈ పంట సాగు చేసి రైతులు రికార్డు సృష్టించారు. మార్కెట్‌లో ఈ రకానికి ఉన్న విపరీతమైన డిమాండే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అయితే ఈ మొక్కజొన్న పంటకు చీడపురుగుల నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉంది.

ఆ ఏడాదిలో అత్యధిక స్థాయిలో సాగు
గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ ప్రాంతంలో పత్తి, వేరుశనగ, ఉల్లిపాయలతో పాటు అమెరికా కార్న్​ కూడా పండిస్తున్నారు. అయితే గడిచిన ఐదేళ్లలో అక్కడ 2024-25 సంవత్సరంలో అత్యధిక శాతం అమెరికా మొక్కజొన్నను పండిస్తున్నారు. అధిక డిమాండ్​ కలిగి ఉన్నందున ఈ రకాన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో పండిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి ఈటీవీ భారత్​ భావ్​నగర్​ జిల్లాలోని అంధరివాడ్​ రైతులతో మాట్లాడింది.

2008 నుంచి అమెరికా మొక్కజొన్న
భావ్​నగర్​లోని అంధరివాడ, ఘోగ్​హా ప్రాంత రైతు కిశోర్​భాయి ఈ అమెరికా మొక్కజొన్నను పండిస్తూ, మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నాడు. ఈ సాగుపై తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. " మేము 2008 నుంచి అమెరికా మొక్కజొన్నను పండిస్తున్నాం. ఆ మొక్కజొన్న తియ్యగా ఉండటంతో అధిక ధర పలుకుతోంది. మేము ఈ అమెరికా మొక్కజొన్నను కిలోకు రూ.20 నుంచి రూ.25లకు అమ్ముతాం. అలాగే దీనిని మేము పశువుల మేతకు ఉపయోగిస్తాం. మేము ఈ అమెరికా కార్న్​ను సంవత్సరానికి 2 నుంచి 3 ఎకరాలలో పండిస్తాం. ఇది మాకు మంచి లాభాన్ని ఇస్తుంది. ఈ విధంగా మేము ఒక బిఘాకు (సుమారు 62 సెంట్లు) రూ.70వేలు నుంచి రూ.80 వేల వరకు సంపాదిస్తాం" అని తెలిపారు.

చీడపురుగుల బెడద
ఈ అమెరికా మొక్కజొన్న పంట గురించి భావ్​నగర్​ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ఎమ్​ రిజ్వాన్​ ఫోన్​లో ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు. భావ్​నగర్​ జిల్లాలోని శిహోర్​కు సమీపంలో ఉన్న కాజావదర్​ బెల్ట్​ అనే ప్రాంత రైతులు ఈ అమెరికా కార్న్​ను ఎక్కువగా పండిస్తారని తెలిపారు. దీనితో పాటు రీటైల్​ మొక్కజొన్నను కూడా పండిస్తారని చెప్పారు. అయితే ఈ అమెరికా మొక్కజొన్న 'ఫాల్​ ఆర్మీవార్మ్​' అనే వ్యాధికి గురవుతూ ఉంటుందని అన్నారు. నాలుగు మచ్చలతో ఉండే ఈ ఆర్మీవార్మ్​ను నివారించవచ్చని అన్నారు. ఈ వ్యాధి రాక ముందే వేప నూనెను, రసాయన ఎరువులను చల్లడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వ్యాధులను నివారించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

గడిచిన ఐదేళ్లలో పంటను మొక్కజొన్న సాగు
ఆ ప్రాంతంలో అమెరికా మొక్కజొన్నను ఎప్పటి నుంచో పండిస్తున్నప్పటికీ గడిచిన 5 సంవత్సరాలలో మాత్రం ఆ సంఖ్య అధికమైంది. ఆ వివరాలోకి వెళ్తే 2021 లో మొత్తం 22,357 హెక్టర్లలో పండించారు. 2022-22లో- 357 హెక్టర్లు, 2023-24లో 470 హెక్టర్లు, 2024-25లో 898 హెక్టర్లు, 2025-26లో 371 హెక్టర్లు మేర మొక్కజొన్న పంట వేశారు.

నెట్​హౌస్​ వాడకం
అయితే భావనగర్​ జిల్లాకు చెందిన రైతులే వ్యవసాయంలో మరో కొత్త విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. అకాల వర్షాలు, పురుగుల దాడి, తీవ్ర మంచు నుంచి పంటలను కాపాడటానికి అక్కడి ప్రభుత్వం ఎకో ఫ్రెండ్లీ నెట్​హౌస్​ పద్దతిని తీసుకొచ్చింది. అంతేకాక 65 శాతం సబ్సిడీని కూడా అందిస్తోంది.ఇవి పర్యావరణ పరిరక్షణగా ఉండటంతో వీటి ద్వారా అక్కడి రైతులకు ప్రయోజనం కలగుతుంది. అలాగే మంచి ఆదాయాన్ని కూడా పొందుతున్నారు.

