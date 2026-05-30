గొడ్డలితో ప్రైవేట్ పార్ట్ నరుక్కుని- ఆపై బావిలో విసిరేసిన వ్యక్తి- అసలేం జరిగింది?
తన పొలం వద్దకు వెళ్లి జననాంగాలను నరుక్కుని బావిలో పడేసిన వ్యక్తి- బాబాగా మారాలనే ఆశతోనే ఇలా చేశాడా?
Published : May 30, 2026 at 9:31 PM IST
Man Chopped His Private Part CHHATARPUR : మధ్యప్రదేశ్లో శనివారం జరిగిన ఓ దారుణమైన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఒక రైతు గొడ్డలితో తన ప్రైవేట్ పార్ట్ను తానే నరుక్కుని, వాటిని బావిలో విసిరేశాడు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాడు. అయితే, వారు వచ్చి చూసే సరికి తీవ్ర రక్తస్రావంతో అతడు కొట్టుమిట్టాడుతూ వారికి కనిపించాడు. అసలు ఏం జరిగింది? రైతు తీసుకున్న నిర్ణయం వెనక అసలు కారణం ఏమైఉంటుంది? చూద్దాం.
అసలేం జరిగింది?- ఎందుకు అలా చేశాడు?
స్థానికులు, బాధితుడి బంధువులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఛతర్పుర్ జిల్లా మహారాజ్పుర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో శనివారం ఉదయం ఈ ఘటన జరిగింది. కుటుంబ బాధ్యతల నుంచి విముక్తి తీసుకోవాలని భావించిన ఒక రైతు, బాబాగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలాగే, తన జీవితంలో ఏదైనా పాపం చేస్తానేమోనన్న భయంతో ఈ తీవ్రమైన చర్యకు పాల్పడ్డాడు. శనివారం ఉదయం తన పొలంలోని ఒక బావి వద్దకు చేరుకుని, తన జననాంగాలపై తానే దాడి చేసుకున్నాడు. అనంతరం తన కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయం గురించి చెప్పాడు.
'తన శీరరంలో ఆ నిర్దిష్ట భాగం పాపభూయిష్టమైనదని అన్నాడు'
అయితే, ఈ ఘటన గురించి గాయపడిన వ్యక్తి బంధువు ఒకరు వివరాలు వెల్లడించాడు. "జరిగిన విషయం గురించి తెలిసిన వెంటనే మేము పొలానికి చేరుకున్నాం. అప్పటికే అధిక రక్తస్రావంతో తీవ్రమైన నొప్పితో విలవిలలాడుతూ కనిపించాడు. అయినప్పటికి అతడి ముఖంలో ఎలాంటి బాధ కనిపించలేదు. తన శీరరంలో ఆ నిర్దిష్ట భాగం పాపభూయిష్టమైనదని అన్నాడు. అయితే, తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని మహారాజ్పుర్లోని ఆసుపత్రికి తరలించాం. కానీ పరిస్థితి విషమించడంతో, వెంటనే ఛతర్పుర్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లమని వైద్యులు సూచించారు. ప్రస్తుతం బాధితుడు అక్కడే చికిత్స పొందతున్నాడు" అని బాధితుడి తరపున బంధువు పేర్కొన్నాడు. ప్రపంచంలో అందరినీ ఒకే భావనతో చూడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నానని చెప్పినట్లు అతని బంధువులు తెలిపారు.
మరోవైపు, గాయపడిన వ్యక్తికి ఒక కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారని అతడి బంధువులు పేర్కొన్నారు. కుమార్తెలలో ఒకరి వివాహం జూన్ 25న జరగాల్సి ఉందని, ప్రస్తుతం ఇంట్లో పెళ్లి ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని చెప్పారు. మరోవైపు, అతడి భార్య చాలా కాలంగా పక్షవాతంతో బాధపడుతోందని, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉందని తెలిపారు. ఫలితంగా అతడు కొద్దిరోజులుగా తీవ్రమైన మానసిక వేదనతో సతమతమవుతున్నాడని అన్నారు. జీవనోపాధి కోసం వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాడని వెల్లడించారు.
బ్లేడ్తో ప్రియుడి జననాంగాన్ని కోసేసిన ప్రియురాలు(మరో ఘటన)
ఉత్తర్ప్రదేశ్లో తాజాగా వెలుగుచూసిన ఓ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తాను ప్రేమించిన వ్యక్తికి మరో అమ్మాయితో వివాహం నిశ్చయమైందని తెలుసుకున్న ఓ ప్రేయసి ప్రియుడిపై అత్యంత దారుణంగా దాడికి పాల్పడింది. ప్రియుడి జననాంగాన్ని బ్లేడ్తో కోసేసింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, హర్దోయ్ జిల్లాలో ఈ షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తొలుత మాజీ ప్రేయసి చెరకు తోటలో కలుసుకుందామని ప్రియుడికి కబురుపెట్టింది. అయితే, వారిద్దరు కలుసుకున్న కొద్దిసేపటికే ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం నెలకొంది. ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగి గొడవ కాస్త తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ఈ క్రమంలో ఆగ్రహానికి గురైన యువతి ప్రియుడి జననాంగాన్ని బ్లేడుతో కోసివేసింది. అయితే, గత నాలుగేళ్లుగా ప్రేమాయణం సాగిస్తున్న యువకుడు ఇటీవల మరో యువతితో పెళ్లికి ఒప్పుకోవడంతో ప్రేయసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై పోలీసులు కెేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
