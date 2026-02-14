ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 8:03 PM IST

4 Min Read
Kathak Dancer Recovered Breast Cancer : ఆమె కథక్ డ్యాన్సర్. కొన్నాళ్ల క్రితం రొమ్ము క్యాన్సర్ బారినపడ్డారు. అయితేనేం కథక్ నృత్యాన్ని వదల్లేదు. కీమోథెరపీ సమయంలోనూ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. ఇటీవలే ప్రాణాంతక రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో పోరాడి గెలిచారు. ఈ స్టోరీలో హరియాణాకు చెందిన కథక్ డ్యాన్సర్ ప్రోమా ముఖర్జీ రొమ్ము క్యాన్సర్ నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు? చికిత్స సమయంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? తదితర విషయాలు గురించి తెలుసుకుందాం.

ఫరీదాబాద్‌కు చెందిన పోమా ముఖర్జీ కథక్ డ్యాన్సర్. ఆమెకు కొంతకాలం క్రితం రొమ్ము క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ప్రాణాంతక వ్యాధిని ఓడించేందుకు మానసికంగా, శారీరకంగా కష్టపడ్డారు. ఎనిమిది కీమోథెరపీ సెషన్లు, 20 రేడియేషన్ థెరపీలు, ఒక శస్త్రచికిత్స చేసుకుని రొమ్ము క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడ్డారు. అయితే ఈ చికిత్స సమయంలో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు.

'ఒక్కసారిగా జీవితం తలకిందులైపోయింది'
రొమ్ము క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయిన సమయంలో తన మానసిక పరిస్థితి గురించి ప్రోమా ముఖర్జీ ఈటీవీ భారత్‌కు వివరించారు. "ఒక రోజు ఎప్పటిలాగే నేను స్కూల్ పిల్లలకు డ్యాన్స్ క్లాసులు చెప్పి ఇంటికొచ్చాను. ఫ్రెష్ అయ్యి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటున్నాను. అప్పుడే నా రొమ్ములో నొప్పిగా అనిపించింది. వెంటనే నా స్నేహితురాలికి ఫోన్ చేశాను. కొన్నాళ్ల క్రితం నా ఫ్రెండ్‌కు కూడా బ్రెస్ట్ ట్యూమర్ అని బయటపడింది. ఆమె చికిత్స తర్వాత కోలుకుంది. నా స్నేహితురాలు, నేను కలిసి డాక్టర్ సంజయ్ దగ్గరికి వెళ్లాం. ఆయన నాకు వైద్య పరీక్షలు చేశారు. ఆ టెస్టుల్లో నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ వ్యాధి నివారణ కోసం వెంటనే చికిత్స తీసుకోవాలని నాకు డాక్టర్ సలహా ఇచ్చారు. అప్పుడు ఒక్కసారిగా నేను భయపడ్డాను. క్షణాల్లో నా జీవితం తలకిందులుగా అయినట్లు అనిపించింది. నేను దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉండిపోయాను. ఆ సమయంలో నాకు స్నేహితురాలు, వైద్యుడు ధైర్యం చెప్పారు" అని ప్రోమా ముఖర్జీ స్పష్టం చేశారు.

Kathak Dancer Recovered Breast Cancer
రొమ్ము క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడ్డ కథక్ నృత్యకారిణి (ETV Bharat)

"అప్పుడు ఏం జరుగుతోందో నాకు అర్థం కాలేదు. 'మీరు ఈ వ్యాధిపై పోరాడాలి. దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో మీరే నిర్ణయించుకోండి' అని డాక్టర్ చెప్పారు. అయితే ఆ సమయంలో నా మనసులో చాలా గందరగోళం నెలకొంది. వ్యాధి గురించి నా తండ్రితో చర్చించాను. ఆయన నాకు ధైర్యాన్ని చెప్పారు. భయపడొద్దని, వ్యాధిని అధిగమించాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత రొమ్ము క్యాన్సర్‌కు మంచి చికిత్స ఎక్కడ లభిస్తుందని నేను వైద్యుడిని అడిగాను. అతను డాక్టర్ అమిత్ ఉపాధ్యాయ్ గురించి చెప్పారు. నా రిపోర్టులను పట్టుకుని అమిత్ వద్దకు వెళ్లాను. అప్పుడు నా చికిత్స ప్రారంభమైంది. చికిత్స సమయంలో నా వృత్తిని (పనిని) వదలొద్దని డాక్టర్ అమిత్ సూచించారు. నిజానికి మునుపటి కంటే ఎక్కువగా వర్క్‌పై ఫోకస్ పెట్టాలని చెప్పారు. క్యాన్సర్ రోగినన్న విషయాన్ని మర్చిపోవాలని సూచించారు."
-ప్రోమా ముఖర్జీ, కథక్ డ్యాన్సర్

కీమోథెరపీ సమయంలో నృత్య ప్రదర్శనలు
"కళాకారిణికి వేదికే సర్వస్వం. కళాకారుల శరీరమే ఒక దేవాలయం. ఈ ఆలయంలో ఏదీ తప్పు జరగదు. ఆ ఆలోచనతో బలంగా ముందుకు సాగాను. నాకు కీమోథెరపీ ప్రారంభమైంది. నాకు కీమోథెరపీ శనివారాల్లో జరిగేది. ఆదివారాలు విశ్రాంతి తీసుకునేదాన్ని. సోమవారం నుంచి నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చేదాన్ని. క్యాన్సర్‌కు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నానని ప్రదర్శన ఇవ్వలేనని కొంత మంది నిర్వాహకులకు చెప్పాను. అయితే వైద్యుడు అమిత్ నాకు ధైర్యం చెప్పారు. 'లేదు, మీరు నృత్య ప్రదర్శనలను ఆపొద్దు. మునుపటి కంటే ఎక్కువ శక్తితో పనిచేయాలి. మీకు కష్టంగా అనిపించినప్పుడు కొంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. కానీ క్యాన్సర్‌ను మీపై ఆధిపత్యం చెలాయించనివ్వొద్దు.' అని డాక్టర్ అమిత్ నాలో భయాన్ని పొగొట్టారు. అప్పుడే నేను నిర్ణయించుకున్నాను. భయపడితే ఏదీ జరగదని అనుకున్నాను. అందుకే కీమోథెరపీ చేయించుకున్న సమయంలో నృత్య ప్రదర్శనలు కొనసాగించాను. దాదాపు ఏడాది చికిత్స సమయంలో ఇలాగే చేశాను" అని ప్రోమా ముఖర్జీ తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు.

Kathak Dancer Recovered Breast Cancer
రొమ్ము క్యాన్సర్‌ను జయించిన కథక్ డ్యాన్సర్ (ETV Bharat)

'అందరూ ఆశ్చర్యపోయే ప్రదర్శనను ఇచ్చాను'
కీమో సమయంలో తన జుట్టు రాలిపోయిందని ప్రోమా ముఖర్జీ గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు తలకు వస్త్రాన్ని కట్టుకుని నృత్య ప్రదర్శనల ఇచ్చేదానినని చెప్పారు. "ఎనిమిది కీమో సెషన్లు, 20 రేడియేషన్ థెరపీలు, శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాను. శస్త్రచికిత్స జరిగిన రెండు వారాల్లోనే 50 నిమిషాలపాటు నృత్య ప్రదర్శన చేసే అవకాశం వచ్చింది. అందుకు చాలా సంతోషపడ్డాను. అంతలోనే నా కుడి చేయి సరిగ్గా పనిచేయలేదు. అప్పుడు వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లాను. ఆయన ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు. ఫిజియోథెరపీ చేయించుకున్న మూడు రోజుల్లోనే నా చేయి బాగా పనిచేసింది. నా చివరి రేడియేషన్ థెరపీ తర్వాత రోజు జరిగిన కార్యక్రమంలో అందరూ ఆశ్చర్యపోయేంత అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చాను" అని ప్రోమా ముఖర్జీ తెలిపారు.

Kathak Dancer Recovered Breast Cancer
చికిత్స సమయంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను వివరించిన మహిళ (ETV Bharat)

ఈ ఏడాది జనవరిలో సీటీ స్కాన్ చేయగా క్యాన్సర్‌ను తాను జయించినట్లు తేలిందని తెలిపారు ప్రోమా ముఖర్జీ. ఆ రిపోర్టు చూశాక తాను మళ్లీ జన్మించినట్లు అనిపించిందన్నారు. తాను ఆ క్షణాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని, ఇప్పుడు పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని చెప్పారు. ఏ వ్యాధి అయినా శరీరాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని, మనసును కాదన్నారు. మానసికంగా బలంగా ఉంటే ఏ వ్యాధి నుంచైనా బయటపడొచ్చని పేర్కొన్నారు.

