జాక్ ఫ్రూట్తో జాక్పాట్- ఏడాది పొడవునా లక్షల్లో ఆదాయం!
ఒక్కసారి నాటితే ఏడాది పొడవునా ఆదాయం- ఆల్-సీజన్ పనస సాగుతో అదృష్టాన్ని మార్చుకున్న ఫరీదాబాద్ రైతు!
Published : June 17, 2026 at 8:48 PM IST
Jackfruit Farming Faridabad : ప్రస్తుతం కాలంలో పెరుగుతున్న ఖర్చులు, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, వాటికి తోడు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇవన్నీ రైతులను సంప్రదాయ వ్యవసాయం నుంచి ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు వైపు మళ్లేలా చేస్తున్నాయి. హరియాణాకు చెందిన ఒక రైతు కూడా అటువంటి నిర్ణయమే తీసుకుని నేడు లక్షల రూపాయల లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు సంప్రదాయ పంటలను సాగుచేసిన ఆయన, నేడు ఉద్యానవన పంటలు పండిస్తూ మంచి లాభాలను గడిస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఏం చేశారు? అందులో ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు? అది తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనాన్ని కడవరకు చదవండి.
ఇక స్టోరీలోకి వెళితే, ఫరీదాబాద్కు చెందిన ముకేశ్ అనే రైతు గతంలో వరి, గోధుమ వంటి సంప్రదాయ పంటలను సాగు చేస్తూ జీవనం కొనసాగించేవారు. అయితే, రోజురోజుకి పెరుగుతున్న ఖర్చులు, అధిక శ్రమ, తక్కువ లాభాలు ఆయన్ను నిరంతరం ఇబ్బందులకు గురిచేసేవి. దానికితోడు ప్రతికూల వాతావరణం తరచుగా పంటలను నాశనం చేయడం వల్ల ఆయన ఆర్థికంగాను ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే, ఈ సమస్యలకు చెక్ పెట్టాలని ఓ గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏడాది పొడవునా కాపునిచ్చే 'పనస పండ్ల'ను సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తనకున్న రెండున్నర ఎకరాల భూమిలో సుమారు 35 పనస మొక్కలను నాటారు. వీటి సాగు కోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు.
పనస సాగు కోసం ముకేశ్ పడిన శ్రమ గురించి ఆయన మాటల ద్వారానే విందాం. "కొన్నేళ్ల క్రితం నేను పూసా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని సందర్శించాను. అక్కడ నేను నూతన, లాభదాయకమైన వ్యవసాయ పద్ధతుల గురించి తెలుసుకున్నాను. పనస సాగును చేస్తే మంచి లాభాలు వస్తాయని గ్రహించాను. దీంతో నేను సాధారణ రకానికి బదులుగా ఏడాది పొడవునా కాపునిచ్చే పనస రకాన్ని నా పొలంలో నాటాను. ఇందుకోసం, ఒక్కో మొక్కను సుమారు రూ.500లకు కొని, నా గ్రామంలోనే సుమారు 35 పనస మొక్కలను నాటాను. సాధారణ పనస చెట్టు ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే కాపునిస్తే, ఈ రకం దాదాపు ఏడాది పొడవునా పండ్లను ఇస్తుంది. సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం నాటిన ఈ మొక్కలు ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో దిగుబడిని ఇస్తున్నాయి" అని రైతు ముకేశ్ తెలిపారు.
ప్రస్తుతం తన తోట నుంచి ప్రతి నెలా క్వింటాళ్ల కొద్దీ పనస పండ్లు ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు ముకేశ్ తెలిపారు. "వేసవి కాలంలో పండ్లను కోస్తాం. అదే సమయంలో కొత్త పిందెలు రావడం మొదలవుతుంది. కొన్ని నెలల తర్వాత, ఆ పండ్లు పరిపక్వం చెంది అమ్మకానికి మార్కెట్కు చేరుతాయి. ఈ చక్రం వల్ల నాకు ఏడాది పొడవునా ఆదాయం లభిస్తుంది. గతంలో సంప్రదాయ వ్యవసాయంలో కఠినమైన శ్రమతో తక్కువ ఆదాయం వచ్చేది. కానీ పనస సాగులో ఖర్చులు తక్కువ, ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది. నేడు, పనస సాగే నా ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది" అని ముకేశ్ పేర్కొన్నారు.
అంతేకాదు, తాను ఈ పనస పండ్ల బిజినెస్లో సక్సెస్ అయినందుకు చాలా మంది రైతులు దీని సాగు గురించి తెలుసుకోవడానికి తన దగ్గరకు వస్తున్నారని చెప్పారు. రైతులు మార్కెట్ డిమాండ్, శాస్త్రీయ సలహాల ఆధారంగా పంటలను ఎంచుకుంటే, వారు సాంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పోలిస్తే మెరుగైన ఆదాయాన్ని పొందగలరని అంటున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ వ్యవసాయం రైతుల ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేయడానికి సమర్థవంతమైన మార్గాలుగా మారుతున్నాయని చెప్పారు.
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