పాల వ్యాపారుల కోసం 'మిల్కో' యాప్ డెవలప్ చేసిన కపుల్- విదేశాల్లో పెద్ద కార్పొరేట్ జాబ్లకు గుడ్బై
చిన్న తరహా పాల వ్యాపారుల కోసం హరియాణాకు చెందిన దంపతులు ఓ యాప్ను రూపొందించారు. ఇది పాల వ్యాపారులకే కాకుండా కస్టమర్లు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
Published : October 16, 2026 at 6:47 PM IST
Couple Develops Milko App : చాలా మందికి తమ మనసుకు నచ్చిన పని లేదా ఉద్యోగం, బిజినెస్ చేయాలని ఉంటుంది. కానీ కొన్ని పరిస్థితులు, కారణాల వల్ల అది సాధ్యపడదు. దీంతో ఉన్న ఉద్యోగంతోనే సరిపెట్టుకోవడం, చేసిన పనిలోనే సంతృప్తిని వెతుక్కుంటారు. అయితే హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్కు చెందిన నరేంద్ర, ఆయన భార్య సోనియా, వారి ఫ్రెండ్ అంకుర్ పవార్ మాత్రం అలా కాదు. తమకు నచ్చిన పని కోసం విదేశాల్లో పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో జాబ్ను వదిలేశారు. లక్షలాది రూపాయల జీతం, లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ను వదులుకుని స్వదేశానికి తిరిగొచ్చేశారు. దేశంలోని చిన్నతరహా పాల వ్యాపారులను ఆదుకోవడానికి 'మిల్కో' (Milko) అనే యాప్ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ యాప్ పాల వ్యాపారులను నేరుగా వినియోగదారులతో అనుసంధానించి, వారికి విస్తృత మార్కెట్ను అందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
పాల వ్యాపారంలో ఉన్నవారు ఎదుర్కొంటున్న నిర్దిష్ట ఇబ్బందులను పరిష్కరించే ప్రయత్నం నుంచి 'మిల్కో' యాప్ పుట్టుకొచ్చింది. చిన్నతరహా పాల వ్యాపారులు తమ వినియోగదారులను చేరుకోవడానికి తరచుగా పొద్దున్నే వివిధ పరిసర ప్రాంతాలు, హౌసింగ్ సొసైటీలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కొత్త వినియోగదారులను సంపాదించడం, ఇప్పటికే ఉన్నవారితో సంబంధాలను కొనసాగించడం, క్రమం తప్పకుండా పాలు సరఫరా చేయడం వారి దినచర్యలో భాగంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ చాలా మంది తమ వ్యాపారాలను వృద్ధి చేసుకోవడానికి ఇప్పటికీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందుకే కస్టమర్ల కోసం నిరంతరం తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా పాల వ్యాపారులకు ఊరట కలిగించేందుకు ఒక సాంకేతిక పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలని నరేంద్ర ఆలోచించారు.
సొంతంగా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనే కోరిక : నరేంద్ర
చదువు పూర్తి చేశాక తనకు విదేశాల్లోని ఒక పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చిందని మిల్కో యాప్ వ్యవస్థాపకుడు నరేంద్ర తెలిపారు. కానీ తనకు సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి, దేశానికి సేవ చేయాలనే కోరిక ఉండేదన్నారు. తమ కుటుంబానికి పాడి పరిశ్రమ నేపథ్యం ఉండటంతో పాల వ్యాపారులు ఎదుర్కొనే సవాళ్ల గురించి తనకు బాగా తెలుసని చెప్పారు. చిన్న తరహా పాల వ్యాపారులు కొత్త వినియోగదారులను సంపాదించుకోవడానికి పొద్దున్నే వివిధ పరిసర ప్రాంతాలు, హౌసింగ్ సొసైటీల గుండా ప్రయాణించాల్సి రావడం తాను గమనించానని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రక్రియకు వారికి చాలా సమయం పడుతుందన్నారు. ఈ వ్యాపారులు నేరుగా వినియోగదారులను చేరుకోవడానికి వీలు కల్పించే ఒక యాప్ను ఎందుకు సృష్టించకూడదు? అని తనకు అప్పుడు అనిపించిందని తెలిపారు.
"నా ఆలోచనను నా భార్య సోనియాకు చెప్పాను. ఆ తర్వాత మా స్నేహితుడు అంకుర్ పవార్ ఈ చొరవలో చేరారు. మేమంతా కలిసి మిల్కో యాప్ను అభివృద్ధి చేశాం. ఈ యాప్ ఆచరణాత్మక, క్షేత్రస్థాయి వ్యాపార అవగాహనను సాంకేతిక నైపుణ్యంతో మిళితం చేస్తుంది. చిన్నతరహా వ్యాపారులు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడానికి, వినియోగదారులు తమ నిర్దిష్ట అవసరాల ఆధారంగా ఆర్డర్లు ఇవ్వడానికి వీలుగా ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను నిర్మించడమే మా లక్ష్యం. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యాపారులు, వినియోగదారులు మిల్కో సేవలను వినియోగించుకున్నారు." అని నరేంద్ర పేర్కొన్నారు.
ఇది అంత సులభమైన నిర్ణయం కాదు : సోనియా
విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగాన్ని వదిలి భారత్కు తిరిగి రావాలని తీసుకున్న నిర్ణయం అంత సులభమైనది కాదన్నారు నరేంద్ర భార్య సోనియా. మార్కెట్లో ఇప్పటికే అనేక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లు ఉండడంతో మిల్కోను ఎలా విభిన్నంగా నిలపాలని ఆలోచించామని చెప్పారు. ప్రారంభంలో చాలా ప్రశ్నలు ఎదురైనప్పటికీ తాము అంకుర్ పవార్ కలిసి యాప్ను అభివృద్ధి చేశామని తెలిపారు. వినియోగదారులకు వస్తువులు అందుబాటు ధరల్లో ఉండేలా చూసుకుంటూనే, చిన్న వ్యాపారులకు తమ ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించడమే మిల్కో లక్ష్యమని వెల్లడించారు.
మిల్కో పరిధిని పెంచాం : సోనియా
"మిల్కోను మొదట్లో పాల వ్యాపారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించాం. వినియోగదారుల డిమాండ్కు అనుగుణంగా దాని పరిధిని విస్తరించాం. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, పన్నీర్ వంటి పాల ఉత్పత్తులను విక్రయించే వారినే కాకుండా ఊరగాయలు, చిప్స్, ఇతర ఆహార ఉత్పత్తుల విక్రేతలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మా లక్ష్యం కేవలం ఒక యాప్ను నడపడం మాత్రమే కాదు. చిన్న తరహా వ్యాపారులను డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏకీకృతం చేయడం. చాలా మంది ఇంట్లో ఆహార ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు. కొందురు చిన్న తరహా పాడి వ్యాపారాలను నడుపుతారు. ఉత్పత్తులను తయారు చేసే నైపుణ్యం వారికి ఉన్నప్పటికీ ప్రచారం, మార్కెటింగ్, కొత్త వినియోగదారులను చేరుకోవడానికి వారికి తరచుగా పరిమిత వనరులు ఉంటాయి. ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వారిని వినియోగదారులతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఈ అంతరాన్ని పూడ్చగలదు. ఇది వినియోగదారులకు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు స్థానిక విక్రేతలను, ఉత్పత్తులను కనుగొని తమకు అవసరమైన వాటిని కచ్చితంగా ఆర్డర్ చేయవచ్చు." అని సోనియా వెల్లడించారు.
ఒడిశాలో తెలుగు కుటుంబం బొమ్మల కొలువు- నాలుగు తరాల సంప్రదాయానికి నిలువెత్తు రూపం!
పూర్వీకుల మూలాల కోసం 132 ఏళ్ల తర్వాత భారత్కు- టెక్నాలజీ, DNA టెస్టులతో ప్రయత్నాలు