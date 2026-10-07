నకిలీ ప్రొఫైళ్లు, సైబర్ మోసాలకు చెక్ పెట్టేలా సోషల్ మీడియా యాప్- దంపతుల గొప్ప ఆవిష్కరణ
ఆధార్తో యూజర్ ఐడెంటిటీ వెరిఫై చేసే R19 సోషల్ మీడియా యాప్- డిజిలాకర్ ద్వారా ఆధార్ బేస్డ్ ఐడెంటిటీ వెరిఫికేషన్తో ప్రొఫైల్ క్రియేట్!
Published : October 7, 2026 at 9:59 PM IST
R19 Aadhaar Verification App : ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫేక్ ప్రొఫైల్స్, సైబర్ మోసాలు, అసభ్యకర మెసేజ్ల ద్వారా ఆన్లైన్ వేధింపులు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్కు చెందిన ఓ దంపతులు దీనికి చక్కటి పరిష్కారం కనుగొన్నారు. యూజర్ల గుర్తింపును వెరిఫై చేసే లక్ష్యంతో సోషల్ మీడియా యాప్ను రూపొందించారు. దీపక్ నాగ్పాల్, ఆయన భార్య మనుప్రీత్ దాదాపు ఏడాది పాటు శ్రమించి R19 పేరుతో ఒక యాప్ను అభివృద్ధి చేశారు. R19 అసలు ప్రత్యేకత యూజర్ ఐడెంటిటీ వెరిఫికేషన్ అని ఆ దంపతులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం డిజిలాకర్ ద్వారా ఆధార్ బేస్డ్ వెరిఫికేషన్ చేసే విధానాన్ని యాప్లో ఏర్పాటు చేశారు. వెరిఫికేషన్ పూర్తయ్యాక యూజర్ ప్రొఫైల్ను సదరు ధ్రువీకరించిన గుర్తింపుతో అనుసంధానం చేస్తారు.
ఆలోచన ఎలా పుట్టిందంటే?
R19 యాప్ రూపకల్పన వెనుక తన భార్యకు ఎదురైన సమస్యలే ప్రధాణ కారణమని దీపక్ నాగ్పాల్ చెప్పుకొచ్చారు. దీపక్ భార్య మనుప్రీత్ సోషల్ మీడియాలో మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్లు ఉన్న ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. ఆమె పేరిట ఎన్నో నకిలీ ప్రొఫైళ్లను సృష్టించి కొందరు మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించడంతో పాటు, అసభ్యకర సందేశాలు పంపేవారని వివరించారు. ఇలా వ్యక్తిగతంగా తాము ఎదుర్కొన్న అనుభవాల నేపథ్యంలోనే వినియోగదారుల అసలు గుర్తింపును ధ్రువీకరించేలా కట్టుదిట్టమైన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ రూపొందించాలనే ఆలోచన వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే దాదాపు ఏడాది పాటు కష్టపడి యాప్ను అభివృద్ధి చేశామని, తర్వాత యూజర్ల కోసం కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు.
'నా భార్య మనుప్రీత్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. ఆమెకు మిలియన్ల కొద్ది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. బ్రాండ్లను ప్రమోట్ చేయడంతో పాటుగా రీల్స్లో మోటివేషనల్ వీడియోస్ చేస్తుంటుంది. తనకు పాపులారిటీ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆమె పేరిట ఎన్నో నకిలీ ప్రొఫైల్స్ పుట్టుకొచ్చాయి. ఆమె పేరును దుర్వినియోగం చేస్తూ ఇతరులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో మోసాలకు కూడా పాల్పడ్డారు. తర్వాత నా భార్య మనుప్రీత్కు కూడా ఆ నకిలీ ఖాతాల నుంచి అసభ్యకర సందేశాలు కూడా వచ్చాయి' అని R19 యాప్ సృష్టికర్త దీపక్ నాగ్పాల్ తెలిపారు.
డిజిలాకర్ ద్వారా ఆధార్ వెరిఫికేషన్
R19 లో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసే సమయంలో యూజర్ తన గుర్తింపును తప్పనిసరిగా వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని దీపక్ వివరించారు. ఆయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం- ఇందుకోసం ముందుగా డిజిలాకర్ ద్వారా ఆధార్ను వెరిఫై చేయాలి. తర్వాత ఆధార్తో రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నంబర్కు ఒక కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేశాక అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దీని వల్ల తప్పుడు పేర్లు, నకిలీ గుర్తింపులతో అకౌంట్లు సృష్టించే అవకాశాలు తగ్గుతాయని దీపక్, మనుప్రీత్ చెబుతున్నారు. వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొఫైల్లో కనిపిస్తుందని తెలిపారు. ఫేక్ ఐడెంటిటీలను ఉపయోగించి సైబర్ మోసాలు, అసభ్యకర సందేశాలు పంపడం, ఆన్లైన్ వేధింపులకు పాల్పడే ఘటనలు పెరుగుతున్నాయని, యూజర్లను ఇలా వెరిఫై చేసిన ఐడెంటిటీతో లింక్ చేయడం ద్వారా ప్రమాదాల్ని తగ్గించడమే తమ ముఖ్య ఉద్దేశం అని స్పష్టం చేశారు.
పిన్కోడ్తో లోకల్ కనెక్ట్
R19 యాప్లో గ్రూప్ చాట్, మెసేజింగ్, ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్ చేయడం, స్టేటస్, న్యూస్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయని యాప్ అభివృద్ధి చేసిన దంపతులు తెలిపారు. ఎక్కువ నిడివి ఉన్న వీడియోలను కూడా యూజర్లు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చని వివరించారు. దీంట్లో మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ పిన్కోడ్ బేస్డ్ కనెక్టివిటీ. దీని ద్వారా యూజర్లు తమ ప్రాంతంలోని R19 వినియోగదారులతో కనెక్ట్ అయ్యేందుకు పిన్కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి. దీంతో స్థానికంగా యూజర్లతో కనెక్టివిటీ పెంచుకోవచ్చని, చుట్టుపక్కల సమాచారాన్ని పంచుకోవచ్చని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ యాప్ గూగుల్ ప్లేస్టోర్, యాపిల్ యాప్ స్టోర్లో అందుబాటులో ఉందని తెలిపారు. భారత్లో స్వదేశీ సాంకేతికతను ప్రోత్సహించే దిశగా తీర్చిదిద్దిన ఈ యాప్లో రాబోయే రోజుల్లో యూజర్ల సంఖ్య పెరిగేకొద్దీ మరిన్ని కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొస్తామని దీపక్- మనుప్రీత్ దంపతులు ప్రకటించారు.
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