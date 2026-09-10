బిహార్ ఒత్తిడి, బంగ్లా హక్కులు- 30ఏళ్ల 'ఫరక్కా' ఒప్పందంపై కేంద్రం ఏం చేస్తుంది? ఎందుకింత టెన్షన్?
30 ఏళ్ల నీటి ఒప్పందానికి డిసెంబర్లో ముగింపు- బిహార్ అభ్యంతరాలు బంగ్లాదేశ్ నీటి హక్కులు- రద్దు చేయలేరు యథాతథంగా కొనసాగించలేరు! కేంద్రం ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్ ఇదే!
Published : September 10, 2026 at 7:28 PM IST
Farakka Water Treaty Issue : గంగానది నీటి పంపకాల విషయంలో భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య కీలకంగా మారిన ఫరక్కా ఒప్పందం ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కొత్త చిక్కులు తెచ్చిపెడుతోంది. ఒకవైపు బీజేపీకి కీలక మిత్రపక్షంగా ఉన్న జేడీయూ ఒప్పందాన్ని పునఃసమీక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ మాత్రం తమకు దక్కాల్సిన గంగానది నీటిపై హక్కులను కాపాడాలని కోరుతోంది. దీంతో దేశీయ రాజకీయాలు, పొరుగు దేశంతో దౌత్య సంబంధాల మధ్య కేంద్రం ఇరుక్కున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
అసలు ఫరక్కా ఎందుకు నిర్మించారు?
కోల్కతా పోర్టులో పేరుకుపోయే పూడికను తొలగించడంతో పాటు నౌకల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో గంగానది నీటిని హుగ్లీ నదికి మళ్లించేందుకు ఫరక్కా బ్యారేజీని నిర్మించారు. 1975లో ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫరక్కా దాటిన తర్వాత గంగానది బంగ్లాదేశ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడ ఈ నదిని పద్మాగా పిలుస్తారు. అయితే ఫరక్కా వద్ద నీటిని హుగ్లీ వైపు మళ్లించడం వల్ల ఎండాకాలంలో బంగ్లాదేశ్కు చేరే నీటి పరిమాణం తగ్గిందనే అభ్యంతరాలు మొదలయ్యాయి.
దీనివల్ల నీటి కొరతతో పాటు పర్యావరణ సమస్యలు కూడా తలెత్తాయని బంగ్లాదేశ్ చాలాకాలంగా చెబుతోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య చర్చలు జరిగాయి. చివరకు 1996 డిసెంబర్ 12న అప్పటి భారత ప్రధాని హెచ్.డి. దేవెగౌడ, బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని షేక్ హసీనా హయాంలో 30 ఏళ్ల గంగానది నీటి పంపకాల ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ ఒప్పందం 2026 డిసెంబర్ 12తో ముగియనుంది. దీంతో ఇప్పుడు దాని పునరుద్ధరణపై చర్చ మొదలైంది.
బిహార్కు ఎందుకు అభ్యంతరం?
ఫరక్కా బ్యారేజీ విషయంలో బిహార్ ప్రభుత్వం మొదటి నుంచీ కొన్ని అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తోంది. గంగానది ఫరక్కాకు చేరకముందే బిహార్ గుండా ప్రవహిస్తుంది. బ్యారేజీ కారణంగా నది సహజ ప్రవాహంలో మార్పులు రావడంతో పూడిక భారీగా పేరుకుపోతోందని బిహార్ వాదిస్తోంది. ఈ పూడిక కారణంగా గంగానది ప్రవాహ సామర్థ్యం తగ్గుతోందని, వర్షాకాలంలో వరదల తీవ్రత పెరుగుతోందని ఆ రాష్ట్రం చెబుతోంది. మరోవైపు ఎండాకాలంలో నీటి లభ్యత కూడా సమస్యగా మారుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. అంటే ఫరక్కా ప్రయోజనాలు ఒక ప్రాంతానికి దక్కుతుండగా, దాని ప్రభావాన్ని బిహార్ భరించాల్సి వస్తోందన్నది అక్కడి వాదన.
#WATCH | On Farakka Barrage Treaty, Bihar CM Samrat Choudhary says, "If people of Bihar need water for drinking, if they need water for farming, and if they want to support the industry, then we have the right to take it at any time... We will definitely give water. There is no… pic.twitter.com/ZRtxNfY6Bo— ANI (@ANI) September 8, 2026
"బిహార్ ప్రజలకు తాగునీరు లేదా సాగునీరు అవసరమైనా, లేదా పరిశ్రమలకు నీరు అవసరమైనా, ఆ నీటిని ఎప్పుడైనా తీసుకునే హక్కు మాకు ఉంది. మేం కచ్చితంగా నీటిని అందిస్తాం. పొరుగు దేశానికి నీటిని ఇవ్వడంలో ఎటువంటి సమస్య లేదు, కానీ అదే సమయంలో మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడంపై మేం పట్టువిడవం. మా ప్రయోజనాలను పరిరక్షించాలని మేం ప్రధానమంత్రిని కోరుతున్నాము, అలాగే విదేశాంగ మంత్రికి కూడా ఈ విషయాన్ని విన్నవించాం"
-- ఓ ఇంటర్వ్యూలో బిహార్ సీఎం సమ్రాట్ చౌధరీ
జేడీయూ డిమాండ్ ఏంటి?
బిహార్లో అధికార కూటమిలో కీలక భాగస్వామిగా ఉన్న జేడీయూ, ఫరక్కా ఒప్పందంపై శాస్త్రీయంగా పునఃసమీక్ష జరగాలని కోరుతోంది. పూడిక సమస్యను పరిష్కరించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక పూడిక నిర్వహణ విధానం తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. 1996లో ఒప్పందం కుదిరిన సమయంలో బిహార్ భవిష్యత్ అవసరాలను తగినంతగా పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని జేడీయూ చెబుతోంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఒప్పందంపై చర్చలు జరిగితే.. అందులో బిహార్కు తప్పనిసరిగా భాగస్వామ్యం కల్పించాలని కోరుతోంది. ఇదే ఇప్పుడు కేంద్రానికి రాజకీయంగా కీలక అంశంగా మారింది. ఎందుకంటే బిహార్ అభ్యంతరాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టడం కూటమి రాజకీయాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
Buxar, Bihar: On the Farakka Water Treaty, JD(U) National Working President Sanjay Kumar Jha says, " the key issue is bihar’s rightful share of ganga water. from january to may, when water availability is low, around 1,500 cusecs is released to bangladesh, while only about 400… pic.twitter.com/LcGVoEjdq7— IANS (@ians_india) September 5, 2026
"గంగా నదీ జలాల్లో బిహార్కు దక్కాల్సిన న్యాయమైన వాటా అనేది ఇక్కడ ప్రధాన అంశం. నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉండే జనవరి నుంచి మే నెలల మధ్య కాలంలో, బంగ్లాదేశ్కు సుమారు 1,500 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తుండగా, బిహార్లోకి మాత్రం కేవలం 400 క్యూసెక్కుల నీరు మాత్రమే ప్రవహిస్తోంది"
-- జేడీయూ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు సంజయ్ కుమార్ ఝా
బంగ్లాదేశ్ను విస్మరించగలరా?
అయితే కేంద్రం ఈ అంశాన్ని కేవలం దేశీయ రాజకీయాల కోణంలో చూడలేని పరిస్థితి ఉంది. బంగ్లాదేశ్లో లక్షలాది మంది ప్రజలు పద్మా నదిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. వ్యవసాయం, మత్స్య సంపదతో పాటు అక్కడి జీవన విధానంలో ఈ నది కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అందుకే గంగానది నీటి పంపకాల విషయంలో తమకు న్యాయమైన వాటా దక్కాలని బంగ్లాదేశ్ కోరుతోంది. భారత్ ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకుంటే అది రెండు దేశాల మధ్య ఇప్పటికే ఉన్న సంబంధాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం తర్వాత భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాల్లో వచ్చిన మార్పుల నేపథ్యంలో ఈ అంశం మరింత సున్నితంగా మారింది. బంగ్లాదేశ్ భారత్కు దూరమైతే చైనా, పాకిస్థాన్లు అక్కడ తమ ప్రభావాన్ని పెంచుకునే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళన కూడా ఉంది.
కొత్త ఒప్పందమే పరిష్కారమా?
అందుకే 1996 నాటి పరిస్థితులను, ఇప్పటి పరిస్థితులను ఒకేలా చూడలేం. అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు వాతావరణ మార్పులు, వర్షపాతంలో మార్పులు, జనాభా పెరుగుదల, వ్యవసాయం- తాగునీటి అవసరాలు వంటి అంశాలు మరింత కీలకంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాత ఒప్పందాన్ని యథాతథంగా కొనసాగించడం అంత సులభం కాదు. అదే సమయంలో ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయడం కూడా భారత్కు దౌత్యపరంగా సమస్యలు తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బిహార్ ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడంతో పాటు బంగ్లాదేశ్ నీటి హక్కులకు భరోసా కల్పించేలా కొత్త విధానం రూపొందించాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోంది. పూడిక సమస్య, వరదలు, ఎండాకాలపు నీటి లభ్యత, వాతావరణ మార్పులు వంటి అంశాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాల్సి ఉంటుంది. ఒకవైపు మిత్రపక్షం డిమాండ్, మరోవైపు పొరుగు దేశం హక్కులు మధ్యలో గంగానది నీటి సమస్య. దీంతో ఫరక్కా ఒప్పందం ఇప్పుడు కేంద్రానికి నిజంగానే కత్తిమీద సాములా మారింది. పాత ఒప్పందాన్ని కొనసాగించాలా? కొత్త ఒప్పందం తీసుకురావాలా? లేక మరో ప్రత్యామ్నాయం చూడాలా? అన్నదానిపై కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయం బిహార్తో పాటు భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలపైనా ప్రభావం చూపనుంది.