కారు ఫ్యాన్సీ నంబర్ కోసం రూ.1.17 కోట్లు- దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన రిజిస్ట్రేషన్

దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కారు నంబర్- ఫ్యాన్సీ నంబర్​ కోసం రూ. 1.17 కోట్ల భారీ బిడ్

Costly Fancy Number In India
Costly Fancy Number In India (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 11:35 AM IST

Costliest Fancy Number In India : మార్కెట్లో ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు ఉన్న క్రేజ్‌ అంతా ఇంతా కాదు. ఖరీదైన కార్లు, బైకులకు తోడు ఫ్యాన్సీ నంబర్‌ ప్లేట్‌ ఉంటే ఆ కిక్కే వేరంటారు వాహన ప్రియులు. తమ వెహికల్ నంబర్ ప్రత్యేకంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందుకోసం ఎంత ఖర్చు చేయడానికైనా వెనుకాడరు. తాజాగా హరియాణాకు చెందిన ఓ వ్యాపారవేత్త కూడా ఇలానే చేశారు. వీవీఐపీ ఫ్యాన్సీ నంబర్ కోసం ఏకంగా రూ.1.17 కోట్లు వెచ్చించాడు. దీంతో దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కారు రిజిస్ట్రేషన్​ నంబర్​గా నిలిచింది. చరఖీ దాదరీ

ఫ్యాన్సీ వాహన నంబర్ కోసం భారీ బిడ్
నవంబర్ 26న చరఖీ దాదరీ జిల్లాలో బధ్రా సబ్ డివిజన్‌లో "HR-88-B-8888" అనే ఫ్యాన్సీ నంబర్​ కోసం వేలం నిర్వహించారు. ఆ నంబర్​ను పొందడానికి ఓ వ్యాపారవేత్త రూ. 1.17 కోట్ల భారీ బిడ్ వేశారు. ఈ బిడ్ కోసం రూ. 1,000 పార్టిసిపేషన్ ఫీజు , రూ. 10,000 సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ జమ చేశారు.

'నాకు ఆ నంబర్ నచ్చి వెళ్లిపోయాను': వ్యాపారవేత్త
కారు నంబర్ కోసం భారీగా ఖర్చు పెడతానని ఊహించలేదని ఆ వ్యాపారవేత్త పేర్కొన్నారు. 'ఫ్యాన్సీ నంబర్‌కు రిజర్వ్ ధర లేదా బేస్ ధర రూ. 50,000. నేను ఇంత దూరం వెళ్లి అత్యధిక మొత్తం రూ. 1.17 కోట్లకు బిడ్డింగ్ చేస్తానని ఊహించలేదు. నా మనసులో ఇంతే ఖర్చు పెట్టాలనేది ఏమీ లేదు. నాకు ఆ నంబర్ నచ్చి వెళ్లిపోయా. అయితే దానిని ఏ వాహనానికి ఉపయోగించాలో నేను ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు' అని వ్యాపారవేత్త అన్నారు.

ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ ద్వారా వేలం
ఈ ఫ్యాన్సీ నంబర్​ను దక్కించుకున్న బిడ్డర్​ పేరును గోప్యంగా ఉంచినట్లు రవాణా కార్యాలయం ఎస్​డీఎం ఆశిశ్ సంగ్వాన్ పేర్కొన్నారు. 'నంబర్ ప్లేట్లను fancy.parivahan.gov.in అనే ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ ద్వారా వేలం వేస్తారు. ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి సోమవారం ఉదయం 9 గంటల వరకు తమకు నచ్చిన నంబర్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చే బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో బిడ్డింగ్ నిర్వహిస్తారు. అదే రోజు ఫలితాలు తెలిసిపోతాయి. అత్యధిక బిడ్డర్‌కు నంబర్​ను ఇస్తారు. రుసుము చెల్లించిన తర్వాత యజమాని ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి అధికార లేఖను అందుకుంటారు. ఆ తర్వాత మాత్రమే వారు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ కోసం పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పత్రాలు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది' అని ఆశిశ్ తెలిపారు.

HR 88B8888 నంబర్ ప్రత్యేకత
ఇక ఈ 'HR 88B8888' అనే వీవీఐపీ ఫ్యాన్సీ నంబర్ ప్లేట్ కోసం 45 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు ఆశిశ్ పేర్కొన్నారు. ' ఈ నంబర్​ కోసం నిర్వహించిన వేలం పాట​ రూ.50,000లతో ప్రారంభమైంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నాటికి, రూ.88 లక్షల చేరింది. సాయంత్రం 5 గంటలకు బిడ్డింగ్ ముగిసే సమయానికి, ధర రూ.1.17 కోట్ల వరకు పాడారు. వాస్తవానికి, 8888 అనేది నాలుగు అంకెల ప్రత్యేక రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, ఇది VIP నంబర్లలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన దానిలో ఒకటి. HR 88B8888లోని 'B' కూడా 8 లాగా కనిపిస్తుంది. దీంతో నంబర్ ప్లేట్ అంతటా 8 సంఖ్య నిరంతరం కనిపిస్తుంది. ఇది దాని ప్రీమియం విలువను మరింత పెంచుతుంది' ఆశిశ్ సంగ్వాన్ అన్నారు.

