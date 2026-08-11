'అక్కడే పుట్టా, పెరిగా, ఎంపీగా కూడా పోటీ చేశా- కానీ ఫన్నీగా ఉంది'- ఓట్ మిస్సింగ్పై ప్రకాశ్ రాజ్
బెంగళూరులో 65 లక్షల ఓట్లు తొలగించారన్న ప్రకాశ్ రాజ్- తొలగించిన ఓటర్ల జాబితాలో తన పేరు ఉందని వెల్లడి- ఓటర్ ఐడీ తిరిగి పొందేందుకు ఏం చేయాలో చూస్తానని వ్యాఖ్య
Published : August 11, 2026 at 3:53 PM IST
Prakash Raj On Vote Missing : ప్రముఖ సినీ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ మరోసారి ఓటర్ల జాబితా వ్యవహారంపై స్పందించారు. కర్ణాటకలో కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో భాగంగా బెంగళూరు నియోజకవర్గంలో తొలగించిన ఓటర్ల జాబితాలో తన పేరు కూడా ఉందని ఆయన తెలిపారు. తన ఓటు హక్కును తొలగించడంపై వ్యంగ్యంగా స్పందించిన ప్రకాశ్రాజ్, గేమ్ ఆన్ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు.
"సర్ తర్వాత బెంగళూరు నియోజకవర్గంలో ఓటు హక్కు తొలగించిన 65 లక్షల మందిలో నేనూ ఒకడిని. ఇది మంచి జోక్ కదా. నేను ఈ నియోజకవర్గంలోనే పుట్టాను. ఇక్కడే నివసించాను. నా చదువంతా ఇక్కడే సాగింది. స్కూల్, కాలేజీ, థియేటర్. అన్నీ ఇక్కడే. ముఖ్యంగా నేను ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీ అభ్యర్థిగా కూడా పోటీ చేశాను"
- ప్రకాశ్ రాజ్, సినీ నటుడు
2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రకాశ్ రాజ్ బెంగళూరు సెంట్రల్ నియోజకవర్గం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ తాను అక్కడి వ్యక్తినే అయినప్పటికీ ఓటర్ల జాబితా నుంచి తన పేరు తొలగించడంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. తన ఓటు హక్కును తిరిగి పొందేందుకు ఎలాంటి ప్రక్రియను అనుసరించాలో తెలుసుకుంటానని ప్రకాశ్ రాజ్ చెప్పారు. ఓటర్ ఐడీ కోసం తాను ఏయే పత్రాలు సమర్పించాల్సి వస్తుందో చూస్తానని వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు. 'నా ఓటర్ ఐడీని తిరిగి పొందేందుకు నేను ఎలాంటి ప్రక్రియను అనుసరించాలి? ఏయే కాగితాలు చూపించాలి? అన్నది చూస్తాను. సరే. గేమ్ ఆన్' అని అన్నారు.
కేంద్రంపై ప్రకాశ్ రాజ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
అనంతరం కేంద్రంలోని అధికార వ్యవస్థను ఉద్దేశించి ప్రకాశ్ రాజ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన పేరును నేరుగా ప్రస్తావించకుండా తమను ఎన్నుకోని పౌరుల ఓటు హక్కును నిరాకరించేందుకు అధికారాన్ని ఉపయోగించవచ్చని, అయితే అదే పౌరులు అధికారాన్ని మార్చకుండా ఆపగలరా? అని ప్రశ్నించారు. 'మిమ్మల్ని ఎన్నుకోని కొంతమంది పౌరుల ఓటు హక్కును నిరాకరించడానికి మీరు మీ అధికారాలను ఉపయోగించవచ్చు. కానీ మిమ్మల్ని అధికారం నుంచి దించే మా శక్తిని మీరు ఆపగలరా? జస్ట్ అడుగుతున్నాను' అని ప్రకాశ్ రాజ్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఎస్ఐఆర్లో భారీ సంఖ్యలో ASDDO కేసులు
కర్ణాటకలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇంటింటి సర్వేలో గైర్హాజరు, శాశ్వతంగా తరలివెళ్లినవారు, డూప్లికేట్ ఓటర్లు, మరణించినవారు, ఇతర కారణాలతో గుర్తించిన ఓటర్లను ASDDO కేటగిరీలో చేర్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ సంఖ్యలో ఓటర్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు వెల్లడించారు. కర్ణాటక ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి కార్యాలయం విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం, రాష్ట్రంలో మొత్తం 5,54,32,314 మంది ఓటర్లలో 1,09,83,901 మంది అంటే 19.81 శాతం మంది ASDDO కేటగిరీలో ఉన్నారు. వీరిలో బెంగళూరు అర్బన్ ప్రాంతంలోనే అత్యధికంగా కేసులు నమోదయ్యాయి. బెంగళూరు అర్బన్లో ఎస్ఐఆర్కు ముందు 40,21,039 మంది ఓటర్లు ఉండగా 17,74,626 మంది అంటే 44.13 శాతం మంది ASDDO కేటగిరీలో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. BBMP సౌత్ ప్రాంతంలో ఆ సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా ఉంది. అక్కడ 21,44,784 మంది ఓటర్లలో 10,87,829 మంది అంటే 50.72 శాతం మంది ASDDO జాబితాలో ఉన్నారు.
శాశ్వతంగా తరలివెళ్లారనే కారణం
అయితే ప్రకాశ్ రాజ్ పేరు బెంగళూరు సెంట్రల్ పరిధిలోని శాంతినగర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ASDDO జాబితాలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆయన పేరుకు ఎదురుగా పర్మనెంట్గా షిఫ్ట్ అయ్యారనే కారణాన్ని పేర్కొన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే తన పేరు ఎందుకు ఆ జాబితాలో చేరిందన్న దానిపై ప్రకాశ్ రాజ్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆ విషయంపై ఎన్నికల అధికారుల నుంచి వెంటనే ఎలాంటి అధికారిక స్పందన వెలువడలేదు.
గతంలోనూ ఓటర్ ఐడీల వివాదం
ఇదిలా ఉండగా, ప్రకాశ్ రాజ్ ఓటర్ ఐడీలకు సంబంధించిన మరో కేసును కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో నాలుగు ఓటర్ ఐడీ కార్డులు కలిగి ఉన్నారంటూ ఆయనపై బెంగళూరులోని ఓ కోర్టులో ప్రైవేట్ ఫిర్యాదు నమోదైంది. కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులో ఒక్కో ఓటర్ ఐడీ ఉన్నట్లు ఫిర్యాదుదారుడు ఆరోపించారు. ఆ కేసులో ప్రకాశ్ రాజ్ కోర్టు నోటీసులకు స్పందించకపోవడంతో నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ అయింది. అనంతరం జులై 10న బెంగళూరులోని కోర్టు ఆయనకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
ఆగస్టు 17 వరకు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ
కర్ణాటకలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన గడువును ఎన్నికల సంఘం పొడిగించింది. ఇంటింటి సర్వే ప్రక్రియ ఆగస్టు 17తో ముగియనుంది. ఆగస్టు 24న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు. ఆగస్టు 24 నుంచి సెప్టెంబర్ 23 వరకు అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు స్వీకరిస్తారు. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల పరిష్కార ప్రక్రియ ఆగస్టు 24 నుంచి అక్టోబర్ 22 వరకు కొనసాగనుంది. అనంతరం తుది ఓటర్ల జాబితాను అక్టోబర్ 27వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు.
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