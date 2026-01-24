కార్టూన్ నెస్ట్ : ఇందులో గోడలూ మాట్లాడుతాయ్! ఇంట్లోని ప్రతీ గోడపై ఎన్నో కార్టూన్లు, మరెన్నో సందేశాలు

ETV Bharat / bharat

Prakash Shetty Cartoon Nest : ఆ ఇంటి పేరు 'కార్టూన్ నెస్ట్'. పేరుకు తగ్గట్టే ఇంటి నేమ్ బోర్డ్, డోర్ నంబర్ ప్లేట్ దగ్గరి నుంచి కిచెన్ రూందాకా అన్ని గోడలపై కార్టూన్లు సందడి చేస్తుంటాయి. ఇంట్లోని కొన్ని కిటికీలను నాటక వేదికలా డిజైన్ చేయించారు. ఇంకొన్ని కిటికీలను గ్రీన్ రూంలా తీర్చిదిద్దారు. చివరకు విద్యుత్ స్విచ్ బోర్డులపై ఉండే ఆన్ ఆఫ్ బటన్‌లపైనా పిల్లులు, చేపలు, స్కూటర్ నడుపుతున్న మనుషుల కార్టూన్లను గీశారు. కామెడీ కింగ్ చార్లీ చాప్లిన్ కార్టూన్‌ను రంగుల్లో చూడాలంటే ఈ ఇంటికి రావాల్సిందే. మన మెదడును ఆలోచింపజేసే, మదిలో ప్రశ్నలను రేకెత్తించే, కడుపుబ్బా నవ్వించే కార్టూన్ నెస్ట్‌లోకి ఓసారి వెళ్లొద్దాం.

'కార్టూన్ నెస్ట్'లోకి అదిరిపోయే ఎంట్రీ
కార్టూన్ నెస్ట్‌ను చూడాలంటే మనం కర్ణాటక రాష్ట్రం మంగళూరులోని శక్తినగర్‌ ఏరియాకు వెళ్లాలి. ఈ ఇంటి ఎదుట 10-63/56 డోర్ నంబరుతో ఒక కార్టూన్ ఉంటుంది. దాని పక్కనే "ప్రకాశ్ శెట్టి - కార్టూనిస్ట్" అనే పేరు మనకు కనిపిస్తుంది. ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే కర్ణాటక సంప్రదాయ దున్నపోతుల పందెం కంబళలోని సీన్‌ను తలపించే కార్టూన్ స్వాగతం పలుకుతుంది. తోటలో కూర్చొని అమ్మమ్మ, మనవరాలు సంభాషించుకుంటున్న మరో కార్టూన్ కూడా అదే గోడపై దర్శనమిస్తుంది. తద్వారా సంప్రదాయం, జీవితాన్ని రంగరించేలా కార్టూన్ నెస్ట్ ఉంటుందనే స్పష్టమైన సందేశాన్ని కార్టూనిస్ట్ ప్రకాశ్ శెట్టి ఇచ్చారు.

Prakash Shetty Cartoon Nest
ప్రకాశ్ శెట్టి కార్టూన్స్​ (ETV Bharat)

గోడలపై ఏయే కార్టూన్లు ఉన్నాయి?
కార్టూన్ నెస్ట్‌లోని ప్రతీ గోడపై మనకు చాలా రకాల కార్టూన్లు కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ జీవకళ ఉట్టిపడేలా ఉంటాయి. ఒక్కో కార్టూన్ మనకు ఒక్కో కథను చెబుతుంటుంది. ఒక పెద్ద డైనోసార్ కార్టూన్ మన దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. దీని తోక వెనుక భాగం, ఈ ఇంట్లోని వంటగది వరకు విస్తరించి ఉంటుంది. ఒక భార్య తన భర్తను విసిరేయడం, సూపర్‌ మ్యాన్‌ను మెట్లపైకి పిలిచే బాలుడు, మెట్లు దిగుతూ మొబైల్ ఫోన్‌లో షూటింగ్ చేస్తున్న యువకుడు, పడిపోతున్న వ్యక్తి చేతిలోని విస్కీ కోసం వేచి ఉన్న మరో వ్యక్తి లాంటి కార్టూన్లు ఇంట్లోని ప్రధాన గది గోడలపై కనిపిస్తాయి. ఈ ఇంటిలోని వంటగదిలో మనకు చేపల మార్కెట్, చేపల షాపింగ్, మహిళలు వంట చేయడంతో ముడిపడిన కార్టూన్లు వరుసగా కనిపిస్తాయి. కార్టూనిస్ట్ ప్రకాశ్ శెట్టి ఈ ఇంట్లోని కిటికీలను నాటక వేదికల్లా, గ్రీన్ రూమ్‌‌లలా డిజైన్ చేయించారు. విద్యుత్ స్విచ్ బోర్డులపై ఉండే ఆన్ ఆఫ్ బటన్‌లపైనా కొన్ని కథలు ఉన్నాయి. కొన్ని స్విచ్ బటన్లపైకి పిల్లులు ఎక్కుతున్నట్లుగా, పలు బటన్లపై చేపలు ఈదుతున్నట్లుగా, ఇంకొన్ని బటన్లపై మనిషి స్కూటర్ డ్రైవ్ చేస్తున్నట్లుగా కార్టూన్లు గీశారు.

Prakash Shetty Cartoon Nest
ప్రకాశ్ శెట్టి కార్టూన్స్​ (ETV Bharat)

చార్లీ చాప్లిన్‌ రంగుల కార్టూన్
ఈ ఇంట్లోని ప్రతీ కార్టూన్‌‌కు ఒక్కో ప్రత్యేక అర్థం ఉంది. ఇవి మనకు ఎన్నో రకాల సందేశాలను ఇస్తాయి. మానవ సమాజంలోని భిన్న, విభిన్న ముఖాలు కార్టూన్ నెస్ట్‌లోని గోడలపై సూటిగా కనిపిస్తాయి.ఈ ఇల్లు కళా ప్రదర్శన వేదిక మాత్రమే కాదు. ఇది సామాజిక వ్యంగ్య రచనల సమాహారం కూడా. ఈ ఇంట్లోని అన్ని కార్టూన్లు బ్లాక్ అండ్ వైట్‌ క్యాన్వాస్‌లోనే ఉంటాయి. కానీ ఒక కార్టూన్ మాత్రం రంగుల్లో వెలిగిపోతుంటుంది. విశ్వవిఖ్యాత కమేడియన్ చార్లీ చాప్లిన్‌ ఫొటోలన్నీ దాదాపు బ్లాక్ అండ్ వైట్‌లోనే ఉంటాయి. కానీ 'కార్టూన్ నెస్ట్'లో రంగుల్లో మెరిసిపోతున్న చార్లీ చాప్లిన్‌ కార్టూన్ మన మొహంలో నవ్వుల పువ్వులు పూయిస్తుంది. యావత్ భారతదేశం గౌరవించే గౌరవనీయ గాంధీజీ కార్టూన్ కూడా ఈ ఇంట్లో ఉంది.

Prakash Shetty Cartoon Nest
ప్రకాశ్ శెట్టి కార్టూన్స్​ (ETV Bharat)

నా రెండున్నర నెలల శ్రమకు ఫలితమిది
"నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఎప్పుడూ కలలు కనలేదు. ఒకవేళ ఇంటిని కట్టుకుంటే, అది ఇంటిలా ఉండకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం. అందుకే కార్టూన్ నెస్ట్‌ను ఇలా తీర్చిదిద్దాను. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఈవిధంగా ఇళ్లను క్రియేటివ్‌గా తీర్చిదిద్దుకోలేరు. నా కార్టూన్ నెస్ట్‌లోని గోడలపై అన్ని కార్టూన్ల డ్రాయింగ్ పూర్తి కావడానికి దాదాపు రెండున్నర నెలల టైం పట్టింది. చాలా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. చాలా ఆలోచించాల్సి వచ్చింది. 18 అడుగుల ఎత్తైన గోడల వద్ద నిచ్చెనపై గంటల కొద్దీ నిలబడి కార్టూన్లు గీయాల్సి వచ్చింది" అని కార్టూనిస్ట్ ప్రకాశ్ శెట్టి పేర్కొన్నారు.

Prakash Shetty Cartoon Nest
ప్రకాశ్ శెట్టి కార్టూన్స్​ (ETV Bharat)

భారీ డైనోసార్ సందేశమిదీ
"కార్టూన్ నెస్ట్‌‌లో నేను గీసిన భారీ డైనోసార్ భారీ సందేశాన్ని ఇస్తుంది. మనుషులు ఎంత పురోగమిస్తున్నా, సామాజిక దురాచారాలు రూపం మార్చుకొని మరీ మనుషులను వెంటాడుతున్నాయని భారీ డైనోసార్ కార్టూన్ చెబుతుంది. అందుకే ఆ డైనోసార్ తోకను ఇంటి మెయిల్ హాల్ నుంచి వంటగది లోపలి దాకా గీశాను. కమేడియన్ చార్లీ చాప్లిన్‌ నాకు ఆరాధనీయుడు. కాలేజీ రోజుల నుంచి చార్లీ చాప్లిన్‌‌ను చూస్తూ నేను పెరిగాను. ఎవరూ చాప్లిన్‌ను రంగుల్లో చూడలేదు. నేను ఆయన కార్టూన్‌ను రంగుల్లో గీశాను. తద్వారా చార్లీ చాప్లిన్‌‌‌కు నా కళా నివాళి అర్పించాను. నాకు పిల్లులు అంటే ఇష్టం. ఇంట్లోని అన్ని స్విచ్‌బోర్డులపై పిల్లులను గీశాను. బ్యాంకు దోపిడీ వ్యవహారాలు చేతిలోని నగదు నుంచి ఏటీఎంకు చేరిన కాలమిది. ఇప్పుడు సైబర్ దొంగతనాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. వాటిపైనా ఈ ఇంట్లో కార్టూన్ గీశాను" అని కార్టూనిస్ట్ ప్రకాశ్ శెట్టి వివరించారు.

