భర్తను వదిలి ప్రియుడితో పారిపోయిన మహిళ పరువు హత్య- విషమిచ్చి చంపేసిన కుటుంబసభ్యులు

భర్తతో విసిగిపోయి ప్రియుడుతో వెళ్లిపోయిన వివాహిత- ఆచూకీ తెలుసుకుని, ఇంటికి తీసుకొచ్చి హత్య- నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

Family Members Killed Woman
Family Members Killed Woman (Etv Bharat)
Published : April 16, 2026 at 2:04 PM IST

Family Members Killed Woman : భర్తను విడిచిపెట్టి, తన ప్రియుడితో పారిపోయిన ఓ వివాహితను ఆమె కుటుంబ సభ్యులే హత్య చేశారు. అనంతరం అనారోగ్య సమస్య కారణంగా చనిపోయిందని స్థానికులను నమ్మించి, మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెళ్లి దహనం చేశారు. కానీ ఈ విషయంలో అనుమానాలు ఉన్నాయని ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అసలు నిజాలు బయటపడ్డాయి. పరువు పోతుందనే భయంతో కుటుంబ సభ్యులే హత్య చేసిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

ప్రేమను ఖండించిన కుటుంబీకులు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లా రాయభాగ తాలూకాలోని హనబరట్టి గ్రామంలో సత్యవ్వ హెలవి అనే మహిళ నివస్తోంది. ఆమెకు నాలుగేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. మద్యానికి బానిసైన భర్త ప్రవర్తనతో విసిగిపోయి ఆమె, తన పెళ్లికి ముందే పరిచయం ఉన్న కృష్ణ పాటిల్​ అనే వ్యక్తికి దగ్గరయ్యింది. అయితే వారి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా ఖండించారు. దాంతో 2026 ఫిబ్రవరి 17న సత్యవ్వ, కృష్ణతో కలిసి ఇంట్లో నుంచి పారిపోయింది. ఆమె కనిపించడం లేదని కుటుంబీకులంతా యమకన్మార్ది, రాయబాగ్ పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేశారు.

ప్రియిడితోనే ఉంటానని తేల్చి చెప్పి!
మార్చి నెలలో కుటుంబ సభ్యులకు సత్యవ్వ, కృష్ణ అచూకీ తెలిసింది. దాంతో ఆమెను తిరిగి ఇంటికి తీసుకు వెళ్లేందుకు అందరూ కలిసి ఒప్పించారు. అయితే వారిద్దరినీ వేరువేరుగా ఉంచాలనే ఉద్ధేశ్యంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు వారిని మహారాష్ట్రలోని షిరోల్​, ఆరగ్​ గ్రామాలకు తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో ఇంట్లోని వారు సత్యవ్వను కృష్ణ గురించి మర్చిపోమని, తన మనసు మార్చుకోమని చెప్పారు. కానీ అందుకు ఆమె అంగీకరించలేదు. మార్చి 21న ఇదే విషయంపై మళ్లీ వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. తాను కృష్ణతోనే కలిసి ఉంటానని సత్యవ్వ తేల్చి చెప్పింది.

విషం తాగించి హత్య
దాంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె మేనమామ ప్రకాశ్, సోదరుడు షనూర్, బావ కల్లప్ప ఇక ఆమె మానసు మార్చుకోదని, తమ కుటుంబ పరువు నిలవాలంటే తనని చంపడమే మార్గమని నిర్ణయించుకున్నారు. అలా వాళ్లు ముగ్గురు కలిసి సత్యవ్వకు బలవంతంగా విషం తాగించి హత్య చేశారు. అనంతరం ఎవరికీ అనుమానం రాకూడదని రాత్రికి రాత్రే శ్మశానవాటికలో ఆమె మృతదేహాన్ని దహనం చేశారు. గ్రామస్థులకు అనుమానం రాకూడనే ఉద్దేశ్యంతో సత్యవ్వ స్వల్ప రక్తపోటుతో మరణించిందని అందరికీ చెప్పారు.

కేఎస్పీ పోలీస్​ యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు
అయితే వారి పథకం ఫలించలేదు. ఏప్రిల్​ 10న ఒక వ్యక్తి కర్ణాటక పోలీస్​ యాప్​(కేఎస్పీ)​ ద్వారా హత్యకు సంబంధించి కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా కృష్ణ కూడా సత్యవ్వ మరణంపై అనుమానాలు ఉన్నాయని పోలీసులకు చెప్పాడు. ఈ సామాచారం ఆధారంగా యమకన్మార్ది పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జావేద్ నేతృత్వంలో ఒక బృందం ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. అనంతరం ఆ బృందం ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు చేసింది. నిందితులను విచారించగా హత్య చేసింది వారేనని తేలింది.

ప్రజలకు ఎస్పీ సూచన
హత్య, సాక్ష్యాధారాలను ధ్వంసం చేయడం పూర్తిగా మహారాష్ట్రలోని సంగ్లీ జిల్లాలో అరాగ్ గ్రామంలోనే జరిగినందున, తదుపరి చట్టపరమైన చర్యల కోసం ఈ కేసును మహారాష్ట్ర పోలీసులకు అప్పగిస్తారని ఎస్పీ వివరించారు. ఎలాంటి నేరపూరిత చర్య గురించి అయినా ప్రజలకు సమాచారం ఉంటే, వారు వెంటనే కేఎస్పీ యాప్ ద్వారా నిర్భయంగా ఆ సమాచారాన్ని అందించవచ్చని ఎస్పీ విజ్ఞప్తి చేశారు. సమాచారం అందించిన వారి పేర్లను పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచుతామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

TAGGED:

FAMILY MEMBERS KILLED WOMAN
LOVE AND AFFAIR MURDER IN KARNATAKA
MARRIED WOMEN KILLED BY FAMILY
FAMILY KILLED MARRIED WOMEN
WOMAN KILLED BY FAMILY MEMBERS

