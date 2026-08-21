కొండపై నుంచి పడి తండ్రి, కుమారుడు మృతి- తట్టుకోలేక తల్లి ఆత్మహత్య!
ఆత్మహత్య కోసం కొండ అంచుకు చేరిన కుమారుడిని కాపాడేందుకు వెళ్లిన తండ్రి- ప్రమాదవశాత్తు జారిపడి తండ్రి, కుమారుడు మృతి- భర్త, కుమారుడి మరణంతో కలత చెంది తల్లి బలవన్మరణం
Published : August 21, 2026 at 5:04 PM IST
Khawadya Dongar Hill Accident : మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. బలవన్మరణానికి పాల్పడేందుకు కొండ అంచుకు చేరిన కుమారుడిని కిందికి రావాలని తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు ఎంతగానో బతిమిలాడినా అతడు వినలేదు. దీంతో కుమారుడిని రక్షించేందుకు తండ్రి కొండపైకి వెళ్లి అతడిని కాపాడే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు ఇద్దరూ కొండపై నుంచి జారిపడి మృతి చెందారు. కళ్ల ముందే భర్త, కుమారుడు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో తీవ్రంగా కలత చెందిన తల్లి కూడా అదే కొండపై నుంచి దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతి చెందడంతో స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.