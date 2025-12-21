ఆస్పత్రిలో కొడుకు మృతి- సంచిలోనే మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లిన తండ్రి
ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆస్పత్రి తరలింపు- చికిత్స పొందుతూ మృతి- శవ వాహనం లేక సంచిలోనే ఇంటికి మృతదేహం!
Published : December 21, 2025 at 10:06 AM IST
Father Carries Son Dead Body In Bag : మానవత్వాన్ని కదిలించే ఒక విషాదకరమైన ఘటన ఝార్ఖండ్లో జరిగింది. ఒక తండ్రి తన బిడ్డకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. కానీ, అక్కడి వైద్యులు ఆ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడలేకపోయారు. అంతేకాకుండా వారు తమ బిడ్డ మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లేందుకు శవ వాహనాన్ని ఇవ్వడానికి కూడా నిరాకరించారట! దాంతో ఆ తండ్రి తన బిడ్డ మృతదేహాన్ని ఒక సంచిలో పెట్టి తమ గ్రామానికి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది.
ఝార్ఖండ్లోని పశ్చిమ సింగ్భూమ్ జిల్లాలో బాల్జోడి గ్రామానికి చెందిన ఆదివాసీ డింబా చతోంబాకు 4 ఏళ్ల కొడుకు ఉన్నాడు. ఓ రోజు తన కొడుకు ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించడంతో చికిత్స కోసం చాయీబాసా సదర్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ హాస్పిటల్లో మెరుగైన చికిత్స అందుతుందని అతను భావించాడు. కానీ, చికిత్స సమయంలో ఆ బిడ్డ మరణించాడు. కొడుకు మరణంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది.
ప్రైవేట్ వాహనం తీసుకునే స్తోమతలేక!
చిన్నారి మరణం తర్వాత, మృతదేహాన్ని తమ గ్రామానికి తరలించడానికి యాజమాన్యాన్ని ఒక శవ వాహనం అందించాలని డింబా కోరినట్లు తెలిపాడు. అనంతరం ఆసుపత్రి ఆవరణలో గంటల తరబడి శవ వాహనం కోసం వేచి ఉన్నాడని చెప్పాడు. కానీ, వాహనం రావడానికి సమయం పడుతుందని, ఇప్పుడు అందుబాటులో లేదని సిబ్బంది చెప్పారని అన్నాడు. డింబా పేదవాడు కావడంతో ఓ ప్రైవేట్ వాహనం అద్దెకు తీసుకునే స్తోమత కూడా లేదని చెప్పాడు. దాంతో తన కొడుకు మృతదేహాన్ని ఒక సంచిలో పెట్టి బల్జోడి గ్రామానికి బస్సులో తీసుకెళ్లామని తెలిపాడు.
ఈ హృదయ విదారక సంఘటన మరోసారి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ, ఉచిత శవ వాహనం సేవలోని లోపాలను బయటపెట్టిందని స్థానికులు అన్నారు. అంబులెన్స్ సేవలు, పేదలకు మెరుగైన ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలను అందించడం గురించి ప్రభుత్వం గొప్పగా చెప్పుకుంటుందని, కానీ క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవికత దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉందని ఆరోపించారు. ఈ ఆసుపత్రి ఎటువంటి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయలేదని అన్నారు.
"మృతదేహాలను తరలించడానికి మేం అంబులెన్స్లను అందించం. జిల్లాలో ఒక్క శవ వాహనం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఆ వాహనం అప్పుడు అందుబాటులో లేకపోవడంతో, ఆ పిల్లవాడి కుటుంబాన్ని రెండు లేదా మూడు గంటల పాటు వేచి ఉండమని మేం చెప్పినప్పటికీ, వారు నిరాకరించారు. మృతదేహాన్ని ఒక సంచిలో పెట్టుకొని తమ ఇంటికి వెళ్లిపోయారు."
- డాక్టర్ భారతి మింజ్, సివిల్ సర్జన్, చైబాసా సదర్ హాస్పిటల్.
ఎవరిది బాధ్యత?
ఈ ఘటన సమాజాన్ని కుదిపేస్తున్న దిగ్భ్రాంతికరమైన నిజమని దీనిని చూసిన వారు అంటున్నారు. ఒక తండ్రి తన బిడ్డకు అంత్యక్రియలు కూడా చేయలేకపోయాడని అన్నారు. 'ఇలాంటి పరిస్థితికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? జవాబుదారీగా ఎవరు ఉంటారు?' అనేవి ప్రశ్నలుగా మిగిలాయన్నారు. భవిష్యత్తులో మరే ఇతర తండ్రి కూడా ఇలాంటి బాధను భరించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ విషయంపై ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తు జరిపి, సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈ విషయంపై ఈటీవీ భారత్ బృందం ఆ శాఖ మంత్రి ఇర్ఫాన్ అన్సారీతో ఫోన్లో మాట్లాడింది. చిన్నారి మరణించాక అంబులెన్స్ సేవలు అందుబాటులో లేవని, కానీ శవ వాహనం ఏర్పాటు చేసే నిబంధన ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గిరిజన బాధిత కుటుంబానికి ఇలాంటిది ఏదైనా జరిగితే, దర్యాప్తు నిర్వహించి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.