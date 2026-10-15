పూర్వీకుల మూలాల కోసం 132 ఏళ్ల తర్వాత భారత్కు- టెక్నాలజీ, DNA టెస్టులతో ప్రయత్నాలు
తమ పూర్వీకుల కోసం వెతుకుతూ సప్త సముద్రాలు దాటి సురినామ్కు చెందిన ఓ ఫ్యామిలీ భారత్కు చేరుకుంది. తమ వంశ మూలాలను కనుగొనేందుకు డీఎన్ఏ టెస్టులకు సిద్ధమైంది.
Published : October 15, 2026 at 7:22 PM IST
Suriname Family Visits India : దక్షిణ అమెరికా దేశమైన సురినామ్కు చెందిన ఓ కుటుంబం తమ పూర్వీకుల మూలాలను తెలుసుకోవడానికి 132 ఏళ్ల తర్వాత ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఘాజీపుర్కు వచ్చింది. జాన్ మోహన్లాల్ రామనందన్లాల్, శారదా రామనందన్లాల్లు తమ 70 ఏళ్ల తండ్రి చిరకాల కోరికను నెరవేర్చడానికి ఘాజీపుర్లోని ఖాన్పుర్ గ్రామాన్ని, అలాగే ప్రముఖ పుణ్య క్షేత్రమైన వారణాసిని సందర్శించారు. ఈ భారత పర్యటనలో భాగంగా తమ వంశ చరిత్రకు శాస్త్రీయ ధ్రువీకరణ పొందేందుకు, తమ పూర్వీకులను గుర్తించడానికి రామనందన్లాల్ కుటుంబ సభ్యులు ప్రొఫెసర్ జ్ఞానేశ్వర్ చౌబే నిర్వహిస్తున్న 'జ్ఞాన్ ల్యాబ్'లో తమ డీఎన్ఏ నమూనాలను అందజేశారు.
132 ఏళ్ల క్రితం సురినామ్ దేశానికి వలస
చారిత్రక పత్రాలు, పరిశోధనా నివేదికల ప్రకారం, ఈ కుటుంబ పూర్వీకులైన రామనందన్, ఆయన భార్య రాజవంతియ ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఘాజీపుర్ జిల్లా సైద్పుర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఖాన్పుర్ గ్రామానికి చెందినవారు. ఈ దంపతులు కాయస్థ కులానికి చెందినవారు. రామనందన్కు (24 ఏళ్లు), ఆయన భార్య రాజవంతియ (22 ఏళ్లు) ఉన్నప్పుడు వారు 1894 ఆగస్టు 25న కోలకత్తా నుంచి 'అమ్స్' అనే బ్రిటిష్ నౌకలో సురినామ్ (పరామరిబో)కు బయలుదేరారు. వీరు ఒప్పంద కూలీలుగా (గిర్మిటియా లేబర్) పనిచేయడానికి సురినామ్ దేశానికి వెళ్లారు. ఆ నౌకలో వీరితో పాటు సుమారు 400- 500 మంది ఇతర ప్రయాణికులు కూడా ఉన్నారు.
89 రోజుల నౌక ప్రయాణం
సుదీర్ఘమైన, కష్టతరమైన 89 రోజుల సముద్ర ప్రయాణం తర్వాత ఈ దంపతులు 1894 నవంబర్ 22న పరామరిబో చేరుకున్నారు. అక్కడికి వెళ్లాక ఈ దంపతులను నికెరీ జిల్లాలోని వాటర్లూ ప్లాంటేషన్లో (తోటలో) పని చేయడానికి కేటాయించారు. సురినామ్లో స్థిరపడి, తమ పని ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత రామనందన్, రాజవంతియ 1911 డిసెంబర్ 20న అధికారికంగా వివాహం చేసుకున్నారు. 1934 అక్టోబర్ 15న వీరి కుమారుడు జయకరం 'రామనందన్లాల్' అనే ఇంటి పేరును స్వీకరించారు. నేటి తరం కూడా ఇదే ఇంటి పేరును కొనసాగిస్తోంది.
టెక్నాలజీ సాయంతో
సురినామ్లో స్థిరపడిన ఈ కుటుంబానికి తమ పూర్వీకుల గురించి చాలా తక్కువ సమాచారం తెలుసు. కానీ తమ పూర్వీకుల మూలాలను తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి మాత్రం మెండుగా ఉంది. ఆ కుటుంబంలోని 70 ఏళ్ల పెద్దాయన తన పూర్వీకుల జన్మించిన భూమిని స్వయంగా చూడాలనే ప్రగాఢమైన, హృదయపూర్వకమైన కోరికను పెంచుకున్నారు. దీంతో గిర్మిటియా (ఒప్పంద కూలీలు) కాలం నాటి వివరాలు, వారిని తరలించిన నౌకలకు సంబంధించిన డేటాబేస్లు, కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా ఈ ఫ్యామిలీ తమ వంశానికి సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని తెలుసుకోగలిగింది.
డాక్టర్ పవన్, ఇతర పరిచయస్థుల సహాయంతో రామనందన్లాల్ ఫ్యామిలీ వారణాసికి వచ్చింది. ఆ తర్వాత తమ పూర్వీకులను కలవడానికి ఘాజీపుర్లోని ఖాన్పుర్ గ్రామాన్ని సందర్శించింది. ఇప్పుడు జ్ఞాన్ ల్యాబ్కు సమర్పించిన డీఎన్ఏ పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా తూర్పు ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఘాజీపుర్లో తమ రక్త సంబంధీకులను గుర్తించి తమ పూర్వీకుల మూలాలను శాస్త్రీయంగా నిర్ధరించుకోగలమని ఆ కుటుంబం ఆశాభావంతో ఉంది. డీఎన్ఏ టెస్ట్ ద్వారా తమ పూర్వీకుల మూలాల తెలుస్తాయని విశ్వసిస్తోంది.
దేశం వదిలి శతాబ్ద కాలం దాటినా తమ పూర్వీకుల గురించి తెలుసుకునేందుకు రామనందన్లాల్ ఫ్యామిలీ ఆసక్తి కనబరుస్తోంది. అందుకోసం ఏకంగా డీఎన్ఏ టెస్టులు చేయించుకుంది. దీని రిపోర్టులు వచ్చిన తర్వాత తమ వంశానికి సంబంధించిన వారిని కనుక్కొవచ్చని ఆశతో ఉంది. ఇలా విదేశాల్లో స్థిరపడిన చాలా భారతీయ కుటుంబాలు ఇటీవలి కాలంలో తమ పూర్వీకుల గురించి తెలుసుకునేందుకు భారత్కు వస్తున్నాయి. తమ వారిని కలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అందుకోసం అధికారులు సాయాన్ని తీసుకుంటున్నాయి. టెక్నాలజీని వాడుతున్నాయి.
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