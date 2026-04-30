పూజారితో వివాదం- సామాజిక బహిష్కరణకు గురైన కుటుంబం? గ్రామస్థుల వాదన మరోలా!

స్థానిక దుకాణదారులు తమకు నిత్యావసరాలు అమ్మడంలేదంటున్న కుటుంబం​- అందులో నిజం లేదని వాదిస్తున్న సామాజిక వర్గ ప్రతినిధులు- అసలేం జరిగిందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 30, 2026 at 5:08 PM IST

Updated : April 30, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Family Alleges Of Social Boycott : ఒక కుటుంబం సామాజిక బహిష్కరణ, బెదిరింపులు, వేధింపులకు గురవుతోందని ఆరోపించింది. అయితే సమాజంలోని పెద్దలు మాత్రం ఆ ఆరోపణలలో నిజం లేదని ఖండించారు. అంతేకాకుండా వారు కూడా తీవ్రమైన ఎదురు ఆరోపణలు చేశారు. దీంతో ఈ ఘటన వివాదంగా మారింది. ఈ మేరకు ఆ కుటుంబం రెండు వారాల క్రితం పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటన కర్ణాటకలో చోటు చేసుకుంది.

బెళగావి జిల్లాలో కొండస్కోప్ప గ్రామంలో నరసోబ విఠల్​ సంబరేకర్ కుటుంబం నివసిస్తోంది. అయితే విఠల్ బీరదేవర్​​ ఆలయంలోని ఒక పూజారి తమ కుటుంబానికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారని నరసోబ చెప్పారు. కానీ పుట్టిన నాలుగు రోజులకే వారి నవజాత కుమారుడు మరణించడాని ఆయన తెలిపారు. దాంతో పూజారికి, తమ కుటుంబానికి మధ్య ఘర్షణలు మొదలైయ్యాయని నరసోబ అన్నారు.

ఎవరైనా చనిపోతే రూ.లక్ష జరిమానా!
ఈ ఘటనతో పూజారికి కోపం రావడంతో, కొందరు గ్రామ పెద్దలు తమ కుటుంబాన్ని ఒక ఆచారంలో పాల్గొనేలా చేశారని నరసోబ విఠల్​ ​అన్నారు. దాని ప్రకారం మూడు నెలల్లోగా తమ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే, రూ.లక్ష జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని వారిని హెచ్చరించారని అతడు ఆరోపించారు. అనంతరం తమ కుటుంబం ఎలాంటి డబ్బు చెల్లించకపోవడంతో, ఏప్రిల్ 6న ఒక సామూహిక సమావేశం నిర్వహించి, తమ కుటుంబాన్ని సామాజికంగా బహిష్కరించాలని ఆ ఊరి వారు నిర్ణయించారని నరసోబ పేర్కొన్నారు.

ఎటువంటి వేడుకలకు ఆహ్వానం లేదు
"మాతో మాట్లాడవద్దని గ్రామస్థులకు సూచించారు. అలా చేసిన వారికి రూ.5,000 జరిమానా విధించారు. ఆ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారి గురించి చెప్పిన వారికి అదనంగా రూ.1,000 బహుమతి కూడా ప్రకటించినట్లు సమాచారం. అప్పటి నుంచి మమ్మల్ని పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు, ఇతర సామాజిక కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంచుతున్నారు" అని నరసోబ విఠల్​ ఆరోపించారు. ప్రాణహాని భయంతో గ్రామం విడిచి వెళ్లాల్సి రావడంతో పరిస్థితులు మరింత దిగజారాయని అన్నారు.

నిత్యావసరాలు అమ్మడం లేదు
ఈ కారణంగా అతడు తన భార్యతో కలిసి బెళగావిలోని ఒక అద్దె ఇంటికి మారారని చెప్పారు. అయితే ఇటీవల తన తల్లి, సోదరి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తమ ఇంటిపై రాళ్లు రువ్వడంతో కిటికీ అద్దాలు పగిలిపోయాయని ఆరోపించారు. ఈ ఘటన తమ కుటుంబం మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసిందని ఆయన భార్య రేణుకా సంబరేకర్ అన్నారు. "మా ఐదేళ్ల కుమారుడిని ఇతర పిల్లలు దూరం పెట్టారు. స్థానిక దుకాణదారులు మాకు నిత్యావసరాలు అమ్మడానికి నిరాకరించారు. ఆలయ ఆచారాలలో మా కుటుంబం పాల్గోనడాన్ని నిరాకరించారు" అని ఆమె ఆరోపించారు. తమ కుటుంబం తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిలో ఉందని ఆమె తెలిపారు.

పట్టించుకోని పోలీసులు!
ఈ మేరకు రెండు వారాల క్రితం ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ హిరేబాగేవాడి పోలీసులు చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై ఆ కుటుంబం నిరాశ వ్యక్తం చేసింది. అయితే, కురుబ సామాజిక వర్గ నాయకులు సామాజిక బహిష్కరణ ఆరోపణలన్నింటినీ ఖండించారు. బెళగావిలో జరిగిన ఒక పత్రికా సమావేశంలో, సంబరకేర్ కుటుంబంపై అటువంటి నిర్ణయం ఎప్పుడూ తీసుకోలేదని వారు స్పష్టం చేశారు. దానికి బదులుగా, ఆ కుటుంబం స్థానిక సంతతో సహా ఆలయం వద్ద పదేపదే అవాంతరాలు సృష్టిస్తోందని, మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీస్తోందని వారు ఆరోపించారు.

ఆరోపణలను ఖండించిన సామాజిక వర్గం
ఆ కుటుంబం పొరుగువారితో దురుసుగా ప్రవర్తించిందని, బెదిరింపులకు పాల్పడిందని కూడా సామాజిక వర్గ ప్రతినిధులు ఆరోపణలు చేశారు. విఠల్ సంబరకేర్‌కు నేర చరిత్ర ఉందని, గ్రామంలోని ఇతరులను భయపెడుతున్నాడని ఒక సభ్యుడు ఆరోపించారు. తాము "సమస్యాత్మక వ్యక్తుల"కు దూరంగా ఉండమని ప్రజలకు సూచించామని, అంతేగానీ ఎలాంటి అధికారిక బహిష్కరణ విధించలేదని నాయకులు స్పష్టం చేశారు. "సంభాషణల ద్వారా ఈ విషయాన్ని పరిష్కరించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కానీ ఆ కుటుంబం రాజీకి నిరాకరించింది" అని వారు ఆరోపించారు. అలాగే చర్చలకు వారంతా సిద్ధంగా ఉన్నారని కూడా తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి, ఇరుపక్షాలు తమ పట్టును వదలకపోవడం, పోలీసులు ఇంకా తమ వైఖరిని స్పష్టం చేయకపోవడంతో, కొండస్కోప్పా గ్రామంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొని వివాదం యథాతథంగా కొనసాగుతోంది.

