కరూర్​ తొక్కిసలాట బాధిత కుటుంబ సభ్యులను కలవనున్న విజయ్

Vijay Meet Karur Stampede Victims
Vijay Meet Karur Stampede Victims (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Vijay Meet Karur Stampede Victims : కరూర్ తొక్కిసలాట బాధిత కుటుంబాలను టీవీకే అధినేత విజయ్ సోమవారం పరామర్శించనున్నారు. ఇందుకోసం మహాబలిపురంలోని ఓ రిసార్టులో టీవీకే పార్టీ ఏర్పాట్లు చేసింది. బాధిత కుటుంబ సభ్యులను కరూర్‌ నుంచి ప్రత్యేక బస్సుల్లో ఆ పార్టీ నేతలు మహాబలిపురానికి తరలించారు. కరూర్‌లో బాధిత కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించేందుకు పోలీసుల నుంచి అనుమతి రాకపోవడంతో మహాబలిపురంలో ఏర్పాట్లు చేశామని టీవీకే పార్టీ నేతలు తెలిపారు.

సెప్టెంబర్ 27న టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్‌ కరూర్‌లో నిర్వహించిన ప్రచార ర్యాలీ తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఆ తర్వాత బాధిత కుటుంబాలను కలుస్తాని, ఒక్కొక్కరికి రూ. 20 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ. 2 లక్షల చొప్పున ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుందని విజయ్ ప్రకటించారు. దీని తర్వాత, అక్టోబర్ 17న విజయ్ కరూర్‌ను సందర్శిస్తారని, మృతుల కుటుంబాలను స్వయంగా కలుసుకుని సహాయ నిధిని అందిస్తారని చెప్పారు.

అయితే బాధిత కుటుంబాల ఇళ్లకు వెళ్లి పరామర్శించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించలేదు. దీంతో అక్టోబర్ 18న కరూర్ విషాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాల బ్యాంకు ఖాతాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 20 లక్షలు వేశారు. అక్టోబర్ 27న ఓ ప్రైవేటు స్టార్​ హోటల్​లో బాధిత కుటుంబాలను కలిసేందుకు ఏర్పాటు చేశారు. టీవీకే పార్టీ రిసార్టులో 50 గదులను బుక్ చేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఒక్కో బాధిత కుటుంబాన్ని వ్యక్తిగతంగా కలిసి సంతాపం తెలియజేస్తారని పేర్కొన్నాయి. ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు కలవనున్నారు.

ఈ ఘటనపై సీబీఐ దర్యాప్తునకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. సీబీఐ దర్యాప్తు పర్యవేక్షణకు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అజయ్‌ రస్తోగి నేతృత్వంలో ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరుకు సీబీఐ ఏఎస్​పీ ముకేశ్​ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఐదుగురు అధికారులు అక్టోబర్ 16 రాత్రి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అక్టోబర్ 18న సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. ఇప్పటి వరకు జరిపిన దర్యాప్తునకు సంబంధించి ప్రాథమిక నివేదికను అక్టోబర్ 23న సీబీఐ కోర్టుకు సమర్పించింది. ఆ నివేదికలో టీవీకే కార్యనిర్వాహకుల పేర్లు చేర్చింది. టీవీకే కరూర్ వెస్ట్ జిల్లా కార్యదర్శి, తవేకా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్, రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ నిర్మల్ కుమార్త, పార్టీ నేతలపై చేసినట్లు నివేదిక పేర్కొంది.

సెప్టెంబరు 27న కరూర్‌లో విజయ్ సభ నిర్వహించగా తొక్కిసలాట జరిగి 41 మంది మృతిచెందారు. మరో 60 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. ఆ సభలో విజయ్ ప్రసంగిస్తుండగా కొందరు ఒక్కసారిగా ఆయనకు సమీపానికి వచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు. దాంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం మధ్యాహ్నం రావాల్సిన విజయ్‌ ఆరు గంటలు ఆలస్యంగా కరూర్‌కు చేరుకోవడం, ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు సభలో పాల్గొనడమే ఈ ఘటనకు కారణాలుగా తెలుస్తోంది. తొక్కిసలాటపై దర్యాప్తునకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విచారణ కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

'విజయ్​ TVK గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీ కాదు'- ఎలక్షన్ కమిషన్​

'ప్రణాళిక ప్రకారమే కరూర్​ తొక్కిసలాట'- స్టాలిన్ సర్కార్​పై ఖుష్బూ ఫైర్- విజయ్​కు బీజేపీ మద్దతు

