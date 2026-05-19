'గోల్డ్ మానిటైజేషన్ వార్తలు అబద్ధం'- దేవాలయాల బంగారంపై కేంద్రం క్లారిటీ

"False News": Centre Says No Gold Monetisation Scheme For Temples
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 19, 2026 at 1:20 PM IST

Centre On Gold Monetisation Scheme : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయ ట్రస్టులు, మతపరమైన సంస్థల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 'గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్' తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలను కేంద్రం కొట్టిపారేసింది. సదరు సోషల్ మీడియా పోస్టులు, నివేదికలు పూర్తిగా అబద్ధం అని, అవన్నీ తప్పుదోవ పట్టించేవి, ఆధారం లేనివి అని స్పష్టం చేసింది.

దేవాలయాల వద్ద ఉన్న బంగారు నిల్వలకు బదులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గోల్డ్​ బాండ్లను జారీ చేయాలని యోచిస్తోందని కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. ఇందుకోసం గోల్డ్ మానిటైజేషన్​ (బంగారం నగదీకరణ)కు సంబంధించిన ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందని పేర్కొన్నాయి. అయితే అవన్నీ తప్పుడు కథనాలు అని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ మంగళవారం అధికారికంగా వెల్లడించింది. అలాగే దేవాలయ గోపురాలు, తలుపులు లేదా ఇతర దేవాలయ నిర్మాణాలపై అమర్చిన బంగారు పూతలను 'భారతదేశ వ్యూహాత్మక బంగారు నిల్వలు' (స్ట్రాటజిక్​ గోల్డ్​ రిజర్వ్స్​ ఆఫ్ ఇండియా)గా పరిగణిస్తారనే వార్తలను కూడా తోసిపుచ్చింది. ఇలాంటి వదంతులను, ప్రచారాలను ప్రజలు నమ్మవద్దని కోరింది. ధ్రువీకరించని సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం వల్ల అనవసరమైన గందరగోళం ఏర్పడి, ప్రజలు తప్పుదోవన పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. విధానపరమైన నిర్ణయాలు, ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలని సూచించింది. ప్రభుత్వం విధానపరమైన ప్రకటనలను అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలు (ప్రెస్ రిలీజ్​), గవర్నమెంట్​ వెబ్​సైట్లు, ధ్రువీకరించిన పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్​ ప్లాట్​ఫారమ్​ల ద్వారా తెలియజేస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

ఇంతకీ గోల్డ్ మానిటైజేషన్ అంటే ఏమిటి?
దేవాలయాల్లో ఉన్న బంగారాన్ని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి తెస్తారు. బంగారం విలువకు సరిపోయేలా గోల్డ్ బాండ్లు జారీ చేస్తారు. వాటిపై వడ్డీ రూపంలో ఆదాయం అందిస్తారు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే 'బంగారాన్ని అత్పాదక ఆస్తిగా మార్చడం' లేదా 'బంగారం నగదీకరణ' చేస్తారు.

