ETV Bharat / bharat

శబరిమల వెళ్తున్నారా? ఫేక్ 'గెస్ట్​రూమ్​' వెబ్​సైట్​తో జర జాగ్రత్త!

గెస్ట్ హౌస్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తామంటూ హామీ- అయ్యప్ప భక్తులే లక్ష్యంగా నకిలీ వెబ్‌సైట్‌

Sabarimala Fake Website
Sabarimala Fake Website (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sabarimala Fake Website : శబరిమలలో అయ్యప్ప భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో డబ్బు సంపాదించడమే లక్ష్యంగా కేటుగాళ్లు సరికొత్త వ్యూహాలు పన్నుతున్నారు. తాజాగా గెస్ట్ హౌస్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చి అయ్యప్ప భక్తులను మోసం చేస్తున్న నకిలీ వెబ్‌సైట్‌ను పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో పతనంతిట్ట సైబర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. శబరిమలలో బుకింగ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న గదుల కోసం గూగుల్‌లో వెతికినప్పుడు నకిలీ వెబ్‌సైట్ గుట్టు బయటపడిందని తెలిపారు.

శబరిమలలోని అయ్యప్ప భక్తుల కోసం sannidanamguesthouse.in వెబ్‌సైట్, గెస్ట్ హౌస్ సౌకర్యాలను అందించిందని వారు తెలిపారు. అయితే దర్యాప్తులో ఈ నకిలీ వెబ్‌సైట్‌ కోసం ఉపయోగించిన రెండు ఫోన్ నంబర్లు గుర్తించామని పోలీసులు తెలిపారు. అందులో ఒకటి హరియాణాకు చెందిన హమీద్ అనే వ్యక్తికి చెందినదని పేర్కొన్నారు. అయితే రెండో నంబర్​కు సంబంధించి వివరాలు ఇంకా తెలియలేదని, దర్యాప్తు జరుగుతుందని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ నకిలీ వెబ్​సైట్​ను నమ్మిన భక్తులు డబ్బును పోగొట్టుకుని ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

స్పాట్ బుకింగ్‌లు రోజుకు ఐదువేలకు పరిమితం!
మరోవైపు మండల- మకరవిలక్కు వార్షిక తీర్థయాత్ర నేపథ్యంలో కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప క్షేత్రానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. తొలి వారంలో 5.75 లక్షల మంది స్వామిని దర్శించుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. వర్షం కురుస్తున్నప్పటికీ తీర్థయాత్రపై సజావుగా కొనసాగుతోందన్నారు. ఈ క్రమంలో భక్తులందరికీ స్వామివారి దర్శనం లభించేలా అధికారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూ షెల్టర్ వద్ద పెద్దగా వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఏర్పాట్లు చేశామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ట్రావెన్‌కోర్‌ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) అధికారులతో మంత్రి వీఎన్‌ వాసవన్‌ సమావేశమై రద్దీ నిర్వహణ, ఏర్పాట్లను సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో రద్దీ నిర్వహణను మెరుగుపరచాలని కేరళ హైకోర్టు ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తొలుత స్పాట్ బుకింగ్‌లను రోజుకు ఐదువేలకు పరిమితం చేసినట్లు పేర్కొంది.

ఇదిలా ఉండగా శబరిమల పవిత్రయాత్రలో పాల్గొనే అయ్యప్ప భక్తుల సౌలభ్యం కోసం కేంద్ర పౌరవిమానయానశాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌నాయుడు కీలక వెసులుబాటును కల్పించారు. ఇరుముడిని (కొబ్బరికాయతో పాటు) వారితోపాటు నేరుగా విమానంలోకి తీసుకెళ్లడానికి అనుమతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇరుముడికి ఉన్న పవిత్రత, భావోద్వేగాల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని భక్తులు దాన్ని తమతోపాటు విమానంలోకి తీసుకెళ్లేందుకు తమ శాఖ అనుమతి ఇచ్చిందని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో అన్ని భద్రతా ప్రమాణాలను కట్టుదిట్టంగా అమలు చేస్తూనే భక్తుల సంప్రదాయాలు, ఆచారాలకు భంగం కలుగకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని వెల్లడించారు. ప్రజల విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూ, ప్రతి భక్తుడికీ సౌలభ్యం, మర్యాద, ఆత్మగౌరవం కల్పించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయం అన్నారు. ఈ ప్రత్యేక సడలింపు శుక్రవారం నుంచి జనవరి 20 వరకు దేశవ్యాప్తంగా వర్తిస్తుందని పేర్కొన్నారు. శబరిమల యాత్రకు వెళ్లే భక్తులు, విమానాశ్రయ భద్రతా తనిఖీలను పూర్తి చేశాక ఇరుముడిని విమాన క్యాబిన్‌లో తమతో పాటు తీసుకెళ్లవచ్చన్నారు. అయితే ఇరుముడి స్క్రీనింగ్, తనిఖీల విషయంలో అధికారుల సూచనలను కచ్చితంగా అనుసరించాలని రామ్మోహన్‌నాయుడు పేర్కొన్నారు.

కేరళ లాటరీ జాక్​పాట్​- రూ.12కోట్లు గెలుచుకున్న అజ్ఞాత వ్యక్తి

తెరుచుకున్న శబరిమల ఆలయం- 41రోజుల పాటు మండల పూజ

TAGGED:

SABARIMALA ONLINE FRAUD
KERALA SABARIMALA NEWS
SABARIMALA AYYAPPA DARSHAN TICKETS
SABARIMALA ROOM BOOKING FRAUD
SABARIMALA FAKE WEBSITE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.