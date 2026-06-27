2005కు ముందు ముద్రించిన కరెన్సీ నోట్లు ఇకపై చెల్లవా?
రూ.10, రూ.20, రూ.50, రూ.100 నోట్లు జూన్ 30 తర్వాత రద్దు- సోషల్ మీడియాలో చకర్లు కొడుతున్న ఫేక్ న్యూస్- తప్పుడు సందేశాలను నమ్మవద్దని బ్యాంక్ సూచన
Published : June 27, 2026 at 5:16 PM IST
Fake News About Currency Notes Ban : సోషల్ మీడియాలో కరెన్సీ నోట్లకు సంబంధించి ఎప్పుడు ఏదో ఒక తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు 2005కు ముందు ముద్రించిన రూ.10, రూ.20, రూ.50, రూ.100 నోట్లు జూన్ 30 తర్వాత పనిచేయవనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర పేరుతో సోషల్ మీడియాలో ఈ ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర స్పందిస్తూ, అందులో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది.
"2005కు ముందు ముద్రించిన కరెన్సీ నోట్లను జూన్ 30 తర్వాత స్వీకరించరంటూ జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవం. ప్రజలు ఇలాంటి తప్పుడు సందేశాలను నమ్మవద్దు. ఇలాంటి సందేశాలను ఇతరులకు షేర్ చేయవద్దు. బ్యాంకుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అధికారిక ఛానళ్ల ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవాలి" అని బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వెల్లడించింది. ఈ మేరకు "#FakeMessageAlert" హ్యాష్ట్యాగ్తో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది.