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2005కు ముందు ముద్రించిన కరెన్సీ నోట్లు ఇకపై చెల్లవా?

రూ.10, రూ.20, రూ.50, రూ.100 నోట్లు జూన్ 30 తర్వాత రద్దు- సోషల్ మీడియాలో చకర్లు కొడుతున్న ఫేక్​ న్యూస్​- తప్పుడు సందేశాలను నమ్మవద్దని బ్యాంక్​ సూచన

Fake News About Currency Notes Ban
Representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 5:16 PM IST

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Fake News About Currency Notes Ban : సోషల్ మీడియాలో కరెన్సీ నోట్లకు సంబంధించి ఎప్పుడు ఏదో ఒక తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు 2005కు ముందు ముద్రించిన రూ.10, రూ.20, రూ.50, రూ.100 నోట్లు జూన్ 30 తర్వాత పనిచేయవనే వార్తలు వైరల్​ అవుతున్నాయి. బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ మహారాష్ట్ర పేరుతో సోషల్‌ మీడియాలో ఈ ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర స్పందిస్తూ, అందులో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది.

"2005కు ముందు ముద్రించిన కరెన్సీ నోట్లను జూన్​ 30 తర్వాత స్వీకరించరంటూ జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవం. ప్రజలు ఇలాంటి తప్పుడు సందేశాలను నమ్మవద్దు. ఇలాంటి సందేశాలను ఇతరులకు షేర్ చేయవద్దు. బ్యాంకుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అధికారిక ఛానళ్ల ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవాలి" అని బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వెల్లడించింది. ఈ మేరకు "#FakeMessageAlert" హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది.

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