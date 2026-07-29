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నకిలీ IAS అరాచకాలు- ఐదేళ్లుగా కోచింగ్​కు వచ్చిన విద్యార్థినులపై ఆఘాయిత్యాలు- ఉద్యోగాల ఆశ చూపి!

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఎయిర్‌హోస్టెస్ అవకాశాల పేరుతో యువతులకు వల- మైనర్‌పై అత్యాచారంతో సహా పలు కేసులు నమోదు- నకిలీ ఐఏఎస్, ఆర్ఏఎస్ గుర్తింపు కార్డులు స్వాధీనం

Fake IAS To Sexually Exploit Girls
Fake IAS To Sexually Exploit Girls (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 2:54 PM IST

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Fake IAS To Sexually Exploit Girls : ఐఏఎస్ అధికారిగా నటిస్తూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికి యువతులు, మైనర్లపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడ్డాడు. ఎయిర్‌హోస్టెస్‌, ప్రభుత్వ అధికారిగా ఉద్యోగం కల్పిస్తానని ఆశ చూపించి పలువురిని తన వలలో వేసుకునేవాడు. గత ఐదేళ్లుగా ఇదే తరహాలో మోసాలు చేశాడు. బాధితుల ఫిర్యాదులతో నకిలీ ఐఏఎస్ వ్యవహారం బట్టబయలైంది. దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్​లో జరిగింది.

నకిలీ వ్యవహారం బయటపడింది ఇలా!
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, జోధ్‌పుర్ పోలీసులు ఇటీవల బాలికల భద్రత, అవగాహన కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాల సందర్భంగా ముగ్గురు యువతులు పోలీసు కమిషనర్ కార్యాలయాన్ని ఆశ్రయించి తమపై జరిగిన దారుణాలను వివరించారు. ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మించి పలుమార్లు లైంగికంగా వేధించాడని వారు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించగా, నిందితుడి మోసాల పరంపర వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఐదేళ్లుగా మైనర్లను లక్ష్యంగా
పోలీసుల విచారణలో 47 ఏళ్ల ఉమ్మేదారామ్ అనే వ్యక్తి గత ఐదేళ్లుగా పలువురు మైనర్ బాలికలు, యువతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని లైంగిక దాడులకు పాల్పడినట్లు తేలింది. వారిలో ఇద్దరు యువతులు రతనాడ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. వారిలో ఒకరు 2024లో తనకు 16 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు నిందితుడు తనను అధికారి చేస్తానని నమ్మించి శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని, అనంతరం మూడేళ్లపాటు తరచూ హోటళ్లకు తీసుకెళ్లి లైంగికంగా వేధించాడని పోలీసులకు వెల్లడించింది. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. బాధితురాలి వాంగ్మూలంతో పాటు ఇతర ఆధారాలను కూడా సేకరిస్తున్నారు.

మరో బాధితురాలు అజ్​మేర్​కు జోధ్‌పుర్‌కు వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఆమెతో పరిచయం పెంచుకుని, తర్వాత అజ్​మేర్​కు వెళ్లి హోటల్‌లో లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు విచారణలో బయటపడింది. ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్‌కు బదిలీ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

లైబ్రరీలు, కోచింగ్ కేంద్రాల వద్దే వల
దర్యాప్తులో నిందితుడు ఎక్కువగా కోచింగ్ సెంటర్లు, లైబ్రరీల పరిసరాల్లోనే సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గంటల తరబడి అక్కడే గడుపుతూ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న యువతులతో పరిచయం పెంచుకునేవాడని చెప్పారు. తనను ఐఏఎస్​ అధికారిగా పరిచయం చేసుకుని ఉద్యోగ అవకాశాల పేరుతో నమ్మకం కల్పించేవాడని వెల్లడించారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు వివాహితుడని, ఇద్దరు కుమార్తెల తండ్రి అని తేలింది. అయితే యువతులను ఆకర్షించేందుకు తాను అవివాహితుడినని చెప్పేవాడని అధికారులు వెల్లడించారు. ఎప్పుడూ చక్కగా తయారై అధికారిలా కనిపించేలా ఉండేవాడని తెలిపారు. అరెస్టు చేసిన రోజున కూడా అతడు ఒక లైబ్రరీలో కూర్చొని ఉండగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

నకిలీ పత్రాలు, గుర్తింపు కార్డులు
అనంతరం అతడు అజిత్ కాలనీ ప్రాంతంలో అద్దెకు తీసుకున్న గదిలో సోదాలు నిర్వహించారు. నిందితుడు అజిత్ కాలనీ ప్రాంతంలో అద్దెకు తీసుకున్న గదిని పోలీసులు తనిఖీ నిర్వహించారు. అక్కడ నకిలీ ఐఏఎస్, ఆర్‌ఏఎస్ గుర్తింపు కార్డులు, అధికారిక ముద్రలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా తన కారుపై ప్రభుత్వ అధికారుల వాహనాల మాదిరిగా ఎర్ర రంగు పట్టీ అమర్చి తిరుగుతూ ప్రజలను నమ్మించేవాడని గుర్తించారు. దీంతో అతడు నిజంగానే ఉన్నతాధికారిగా చాలామందిని మభ్యపెట్టినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

పోక్సో కేసు నమోదు
నిందితుడిపై ప్రస్తుతం పోక్సో చట్టం కింద రెండు కేసులతో పాటు మరో జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. కోర్టులో హాజరుపరచగా అతడిని జులై 30 వరకు పోలీసు రిమాండ్‌కు అప్పగించింది. అతడి వల్ల మోసపోయిన మరికొందరు బాధితులు కూడా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్న పోలీసులు, గత ఐదేళ్ల కార్యకలాపాలపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడ్డాడా అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అధికారులు యువతులు, విద్యార్థినులు అపరిచితుల ఉద్యోగ హామీలను నమ్మవద్దని, అనుమానాస్పద వ్యక్తులపై వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు.

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