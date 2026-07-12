నకిలీ 'బనారసీ' చీరల ముప్పు- కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతున్నా ఉపాధి కోల్పోతున్న లక్షలాది నేత కార్మికులు!
నకిలీ బనారస్ చీరలతో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న అసలైన చీరల మార్కెట్- ఉపాధి కోల్పోయిన 4 లక్షల మంది వరకు నేత కార్మికులు- ఒరిజినల్ బ్రాండ్కు క్యూఆర్ కోడ్ వ్యవస్థ తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి
Published : July 12, 2026 at 10:36 PM IST
Varanasi Silk Saree Industry Crisis : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన వారణాసిలోని బనారసీ పట్టు చీరల పరిశ్రమ ప్రస్తుతం తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. దేశ విదేశాల నుంచి లక్షలాది మంది బనారసీ చీరల్ని కొనుగోలు చేస్తున్నప్పటికీ వాటిని నేసే నేత కార్మికుల జీవితాలు మాత్రం దయనీయంగా మారాయి. కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరుగుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో నేతన్నల బతుకులు మాత్రం ఛిద్రమవుతున్నాయి. ఈ రంగంలో నకిలీ బనారసీ చీరల మార్కెట్ విస్తరించడంతో అసలైన బనారస్ చీరలకు డిమాండ్ తగ్గి వేలాది, లక్షలాది కుటుంబాలు జీవనోపాధిని కోల్పోతున్నాయి. వారణాసి టెక్స్టైల్ పరిశ్రమలోని చీకటి కోణాన్ని, నేతన్నల కన్నీటి గాథలు ఈటీవీ భారత్ తీసుకొచ్చింది.
వారణాసిలోని సరయ్యా, జలాలిపురా, లోహ్తా, కాటన్ మిల్ వంటి ప్రాంతాలు ఒకప్పుడు బనారసీ చీరల తయారీకి ప్రధాన కేంద్రాలుగా ఉండేవి. వేల సంఖ్యలో పవర్లూమ్ యంత్రాలు నిరంతరం పనిచేస్తూ ఉండేవి. అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. పరిశ్రమకు చెందిన వర్గాల అంచనా ప్రకారం సుమారు 50 వేల నుంచి 60 వేల వరకు పవర్లూమ్ యంత్రాలు పనిచేయకుండా నిలిచిపోయాయి. దీంతో 4 లక్షల మందికిపైగా నేత కార్మికులు తమ సంప్రదాయ వృత్తిని వదిలి ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లడం లేదా ఇతర చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు.
నకిలీ బనారసీ చీరలే అసలు సమస్య
ఈటీవీ భారత్ దీనికి సమాధానాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో అసలు కారణం బయటపడింది. అదే బనారసీ చీరల ఫేక్ మార్కెట్. అవును నేత కార్మికులు, వ్యాపార సంఘాల ప్రతినిధుల అభిప్రాయం ప్రకారం పరిశ్రమ సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణం నకిలీ బనారసీ చీరల విక్రయమే. సూరత్ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో తయారయ్యే నకిలీ చీరలను బనారసీ చీరలుగా చలామణీ చేస్తున్నారు. రూపంలో ఈ నకిలీ చీరలు అసలైన వాటిని పోలి ఉండటంతో వినియోగదారులు తేడా గుర్తించలేక మోసపోతున్నారు. ఇలా మార్కెట్లో నకిలీల హవా పెరగడంతో కష్టపడి నేసిన అసలైన బనారసీ చీరలకు సరైన ధర దక్కడం లేదు.
పెరిగిన ఖర్చులు- తగ్గిన ఆదాయం
నకిలీ చీరల ముప్పుతో పాటు విద్యుత్ ఛార్జీలు, ముడి సరుకుల ధరలు పెరగడం కూడా నేత కార్మికుల్ని కోలుకోకుండా దెబ్బతీస్తోంది. ఒకప్పుడు చీరలు నేస్తూ కుటుంబాల్ని పోషించిన అనేక మంది ఇప్పుడు పొట్టకూటి కోసం ఇతర వృత్తుల వైపు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. చీరలు నేయడం మానేసి ప్రస్తుతం కిరాణా దుకాణం నడుపుకుంటున్న షంషేర్ మాట్లాడుతూ- '16 నెలల కిందటి వరకు చీరలు నేసేవాడిని. కానీ పని పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. రోజుకు రూ. 200 తో కుటుంబాన్ని పోషించడం అసాధ్యంగా మారింది. పిల్లల్ని మంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదివించేవాళ్లం. ఇప్పుడు పరిస్థితి బాలేక మదర్సాలో చదివించాల్సి వస్తోంది. అందుకే ఈ వృత్తిని వదిలేయాల్సి వచ్చింది.' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
80 శాతం వ్యాపారంపై ప్రభావం
నకిలీ చీరల కారణంగా సంప్రదాయ బనారసీ చీరల ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటోందన్నారు బనారసీ చీరల వ్యాపారి రాకేష్. వారణాసికి వచ్చే పర్యటకులు షాపుల్లో కనిపించే ప్రతి చీరను అసలైన బనారసీ చీరగానే భావించి కొనుగోలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. దీంతో వినియోగదారులు మోసపోతుండగా, ఒరిజినల్ చీరల వ్యాపారం దాదాపు 80 శాతం వరకు ప్రభావితమైందన్నారు. ఇండియన్ వీవర్స్ సెల్ అండ్ కో ఆపరేషన్ ప్రతినిధి శైలేష్ ప్రతాప్ సింగ్ వివరాల ప్రకారం- రోజూ 10 నుంచి 15 లారీల నకిలీ బనారసీ చీరలు వారణాసికి చేరుతున్నాయి. వీటిని ఆటో డ్రైవర్లు, హోటల్స్, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలకు భారీ కమిషన్లు ఇచ్చి పర్యటకులకు విక్రయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఒకప్పుడు బనారసీ చీరల పరిశ్రమపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కలిపి 10- 12 లక్షల మంది ఆధారపడేవారని, ప్రస్తుతం వారిలో 4 లక్షల మంది వరకు వృత్తి మారడం లేదా వలస కూలీలుగా ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లారని ప్రతాప్ సింగ్ చెబుతున్నారు.
QR కోడ్తోనే అసలు చీరలకు గుర్తింపు
ఒక్కో పవర్లూమ్ యంత్రం ఏర్పాటుకు లక్ష నుంచి లక్షన్నర రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుందని, ప్రస్తుతం అవి ఉపయోగం లేక రూ. 10- 15 వేల స్క్రాప్ ధరకు అమ్మాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఒకప్పుడు ఆదాయ వనరుగా ఉన్న అవే యంత్రాలు ఇప్పుడు భారంగా మారాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నకిలీ చీరల సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రతి అసలైన బనారసీ చీరకు క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత గుర్తింపు వ్యవస్థను తీసుకురావాలని ఇండియన్ వీవర్స్ సెల్ యోచిస్తోంది. ప్రతి చీరపై QR కోడ్ అమర్చితే కస్టమర్లు స్కాన్ చేసి అది నిజమైన బనారసీ చీరనా కాదా అనేది సులభంగా తెలుసుకోవచ్చని నిర్వాహకులు అంటున్నారు. నకిలీ చీరల్ని బనారసీ చీరల పేరిట విక్రయించకుండా, అవి తయారైన రాష్ట్రాల పేర్లతోనే అమ్మాలని నేత కార్మికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
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