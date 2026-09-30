దేశంలో 18ఏళ్ల లోపు వారు సోషల్ మీడియా వినియోగంపై ఆంక్షలు-క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం
సోషల్ మీడియా వినియోగంపై ఆంక్షల వార్తలపై స్పందించిన కేంద్రం- ఆంక్షలు విధించే ఆలోచన లేదని స్పష్టం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు
Published : September 30, 2026 at 2:49 PM IST
Govt On Social Media Restrictions : దేశంలో 18 సంవత్సరాల వయస్సు లోపు వారికి సోషల్ మీడియా వినియోగంపై ఆంక్షలు విధించేందుకు కేంద్రం సన్నద్ధమవుతోందంటూ కొద్ది రోజులుగా వార్త వస్తున్నాయి. పలు దేశాల్లో ఇప్పటికే ఆంక్షలు అమలవుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం కూడా ఆ దిశగా ఆలోచిస్తున్నట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ ప్రచారంపై కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆ వార్తలన్నీ పూర్తిగా నిరాధారమైనవని, వాటిలో ఎలాంటి నిజం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఊహాగానాల ఆధారంగా వస్తున్న ఇటువంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలు నమ్మవద్దని పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లపై నిబంధనలు, పిల్లల రక్షణ అంశంపై ఇటీవల సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు జరిగాయి. 'జస్ట్ రైట్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అలయన్స్' అనే సంస్థ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు విచారించింది. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్మల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి.మోహనాలతో కూడిన ప్రత్యేక ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను విచారించింది. ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కొన్ని కీలక కామెంట్స్ చేసింది. లక్షలాది మంది చిన్నారులు సోషల్ మీడియా ఖాతాలను తెరిచి, వాటిని నిర్వహిస్తున్న తీరుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. మైనర్ల రక్షణకు సంబంధించి సోషల్ మీడియా వేదికలు భారతీయ చట్టాలను కచ్చితంగా పాటించేలా చూడాలని, దీనిని కేవలం మార్గదర్శకాలకే పరిమితం చేయకుండా ఒక నిర్దిష్టమైన 'చట్టబద్ధమైన ఫ్రేమ్వర్క్' పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ధర్మాసనం కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్రం తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా మాట్లాడుతూ. ఈ అంశాన్ని కూలంకషంగా పరిశీలిస్తామని కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం కూడా దేశంలో పిల్లల సోషల్ మీడియా వాడకంపై ఆంక్షలు విధించవచ్చన్న వదంతులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో అలాంటిది ఏమీ లేదని కేంద్రం స్పష్టత ఇచ్చింది.
పిల్లలపై సోషల్ మీడియా దుష్ప్రభావాల గురించి గడచిన కొద్ది నెలలుగా ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 25న భారత మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డీవై చంద్రచూడ్ కూడా ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. దేశంలోని యువత, మహిళలను ఆన్లైన్ హానికరమైన కంటెంట్ నుంచి రక్షించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు. ఇంటర్నెట్లో ప్రసారమయ్యే కంటెంట్పై సరైన నియంత్రణ లేకపోతే అది సమాజానికి ముప్పని, కచ్చితంగా కొన్ని నిబంధనలు లేదా చట్టాలు రావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు.
అశ్లీల కంటెంట్పై హర్భజన్ సింగ్ ఆందోళన
బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ హర్భజన్ సింగ్ కూడా సోషల్ మీడియాలోని అశ్లీల కంటెంట్పై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పిల్లలు చిన్న వయస్సులోనే ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లకు బానిసలై, అశ్లీల లేదా సెక్సువల్ కంటెంట్కు గురవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇది వారి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోందని, నిరాశానిస్పృహలు, ఆందోళనలు పెరిగేలా చేస్తోందని ఆయన హెచ్చరించారు. పోర్నోగ్రాఫిక్ వెబ్సైట్లను నిరోధించడానికి, కఠిన చట్టాలు తీసుకురావాలన్నారు. తాను ఆప్ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్ ఎగువ సభలో మాట్లాడిన సందర్భంగా పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యం, సామాజిక విలువలకు ఎదురవుతున్న ప్రమాదాలను ప్రస్తావించినట్లు తెలిపారు.
సోషల్ మీడియాలోని కంటెంట్ పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతోందని హర్భజన్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న వయసులోనే అశ్లీల కంటెంట్ను చూడటం వల్ల పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఇలాంటి కంటెంట్ వల్ల ఆందోళన, కుంగుబాటు పెరిగే అవకాశం ఉందని, పిల్లల ఆలోచనా విధానం అనారోగ్యకరంగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. "మన పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో ఉంది" అని అన్నారు.
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