భారత్ పోర్టులు అమెరికా వాడుతోందంటూ దుష్ప్రచారం- అవాస్తవాలని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం
ఇరాన్పై దాడులకు భారత పోర్టులను అమెరికా వాడుతోందని దుష్ప్రచారం- భారత పోర్టులను అమెరికా వాడుతోందని ఆ దేశ ఆర్మీ మాజీ కల్నల్ డగ్లస్ వెల్లడి- అవన్నీ అవాస్తవాలను స్పష్టం చేసిన భారత విదేశాంగ శాఖ
Published : March 5, 2026 at 12:49 PM IST
India on Iran US War : ఇరాన్పై దాడులు చేయడానికి అమెరికా తమ నౌకాశ్రయాలను వాడుకుంటోందంటూ వస్తున్న వార్తలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. అమెరికాకు చెందిన వన్ అమెరికా న్యూస్ నెట్వర్క్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అమెరికా ఆర్మీ మాజీ కల్నల్ డగ్లస్ మాక్గ్రెగర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ దీటుగా స్పందించింది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో డగ్లస్ మాక్గ్రెగర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ స్థావరాలన్నీ ధ్వంసమయ్యాయమని, తమ హార్బర్లన్నీ నాశనమయ్యాయని తాము ఇప్పుడు భారత్, భారతీయ నౌకాశ్రయాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తోందని, ఇది ఏమాత్రం ఆదర్శప్రాయం కాదని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు దీనిపై భారత విదేశాంగ శాఖ ఫ్యాక్ట్చెక్ ఖాతా ఎక్స్ వేదికగా స్పందించింది. ఈ వాదనలు పూర్తిగా అవాస్తవమని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి నిరాధారమైన, కల్పిత వ్యాఖ్యల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని నెటిజన్లను హెచ్చరించింది. మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఘర్షణల పట్ల భారత్ ఇప్పటికే తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. సంయమనం పాటించాలని, ఉద్రిక్తతలను పెంచవద్దని, పౌరుల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్ని పక్షాలను కోరింది.
Fake News Alert!— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 4, 2026
Claims being made on OAN, a US based channel that Indian ports are being used by the US Navy are fake and false. We caution you against such baseless and fabricated comments. pic.twitter.com/xiFWnkoXBk
శనివారం ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా జరిపిన దాడుల్లో 86 ఏళ్ల సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించడంతో మధ్యప్రాచ్యం అల్లకల్లోలంగా మారింది. దీనికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్తో పాటు గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై క్షిపణులతో దాడులు చేసింది. మంగళవారం రాత్రి హిందూ మహాసముద్రంలో అమెరికా జలాంతర్గామి ప్రయోగించిన టార్పెడో దాడిలో ఇరాన్ యుద్ధనౌక మునిగిపోయి 80 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భారత్లో స్నేహపూర్వక పర్యటన అనంతరం తిరిగి వెళ్తున్న ఇరాన్కు చెందిన ఐఆర్ఐఎస్ డేనా నౌక ఈ దాడికి గురైంది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అమెరికా జలాంతర్గామి ఒక ఉపరితల నౌకపై దాడి చేయడం ఇదే తొలిసారి. గల్ఫ్లో జరగాల్సిన యుద్ధం శ్రీలంక తీరానికి సమీపంలోకి రావడం భారత్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ వంటి ప్రాంతీయ దేశాల భద్రతకు ముప్పు అని, ఈ జాతీయ భద్రతాంశంపై దక్షిణాసియా దేశాలన్నీ కలిసి చర్చించాల్సిన అవసరం ఉందని శ్రీలంక ఎంపీ ఒకరు అభిప్రాయపడ్డారు.