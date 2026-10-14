IDBI బ్యాంకులో 60శాతం వాటా విక్రయానికి కేబినెట్ ఆమోదం- రూ. 52 వేల కోట్లకు ఫెయిర్ఫాక్స్తో డీల్
ప్రముఖ ఐడీబీఐ బ్యాంకులో కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎల్ఐసీకి చెందిన 60.72 శాతం వాటాను ఫెయిర్ఫాక్స్ హోల్డింగ్స్కు విక్రయించేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది.
Published : October 14, 2026 at 6:01 PM IST
IDBI Bank Stake Sale Approval : కేంద్ర ప్రభుత్వం బుధవారం కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో తమ వాటాను తగ్గించుకోవడం, ఆర్థిక రంగంలో ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల్ని ప్రోత్సహించడం దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐడీబీఐ బ్యాంకులో కేంద్ర ప్రభుత్వం, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) కలిపి 60.72 శాతం వాటాను కెనడాకు చెందిన ఫెయిర్ఫాక్స్ ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ అనుబంధ సంస్థ అయిన 10955230 కెనడా Inc కి విక్రయించే ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ డీల్ విలువ రూ. 52878 కోట్లు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ (CCEA) ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎయిర్ ఇండియా విక్రయం తర్వాత దేశంలో అతిపెద్ద వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల ఉపసంహరణల్లో ఇది నిలిచింది. ఇక్కడ మొత్తం వాటా విక్రయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా 30.48 శాతం కాగా, ఎల్ఐసీ తన 30.24 శాతం వాటాను విక్రయిస్తోంది. ఇదే సమయంలో రైల్వే ఉద్యోగులకు ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్ బోనస్కు కూడా కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇక్కడ 78 రోజుల వేతనానికి సమాన మొత్తం బోనస్ రూపంలో అందుకోనున్నారు.