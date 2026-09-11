లాంగ్ రిలేషన్షిప్ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోకపోవడం మోసం కిందకు రాదు: హైకోర్టు
లాంగ్ రిలేషన్షిప్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన గుజరాత్ హైకోర్టు- పెళ్లి వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోవడం, మోసపూరిత ఉద్దేశంతో అబద్ధపు వాగ్దానం చేయడం వేరని స్పష్టం
Published : September 11, 2026 at 2:56 PM IST
Gujarat High Court On Long Relationship : పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి, ఆపై ఆమెతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడనే ఆరోపణలపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ను గుజరాత్ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. సదరు వ్యక్తి మొదటి నుంచీ మోసం చేయాలనే నేరపూరిత ఉద్దేశంతోనే అబద్ధపు వాగ్దానం చేశాడనడానికి సరైన ఆధారాలు లేవని పేర్కొంది. పెళ్లి వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోవడం వేరు, మొదటి నుంచే మోసపూరిత ఉద్దేశంతో అబద్ధపు వాగ్దానం చేయడం వేరని స్పష్టం చేసింది.
కేసు వివరాల ప్రకారం,
37 ఏళ్ల మహిళ, సదరు వ్యక్తి 2023 జూన్ నుంచి 2025 ఏప్రిల్ వరకు అంటే దాదాపు రెండు సంవత్సరాల పాటు సంబంధంలో ఉన్నారు. అయితే, సదరు వ్యక్తి తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని, కానీ, తర్వాత పెళ్లికి నిరాకరించాడని ఓ మహిళ ఆరోపించింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. రిలేషన్షిప్లో ఉండగా ఇద్దరూ కలిసి పలుమార్లు ప్రయాణాలు చేశారని, వసతి గృహాల్లో బస చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, తమ మధ్య మంగళసూత్రం కట్టే సంప్రదాయ వివాహ వేడుక కూడా జరిగిందని సదరు మహిళ ఆరోపించింది.
కోర్టును ఆశ్రయించిన వ్యక్తి
అయితే, తనపై వస్తున్న ఆరోపణలకు గానూ సదరు వ్యక్తి, తనపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్, క్రిమినల్ విచారణను కొట్టివేయాలని కోరుతూ గుజరాత్ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఈ క్రమంలో పిటిషనర్ తరపున హాజరైన న్యాయవాది జిగ్నేశ్ నాయక్ తమ వాదనలు వినిపించాడు. మహిళ చేసిన ఆరోపణలన్నింటినీ పూర్తిగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ, సదరు వ్యక్తికి ఆమెను పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం మొదటి నుంచి లేదని అన్నారు. అంతేకాదు, కేవలం శారీరక సంబంధం కోసమే ఆమెను మోసం చేయడానికి ఈ వాగ్దానం చేశాడని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు కూడా లేవని వాదించారు. వారి మధ్య ఉన్న సంబంధాల పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, ప్రారంభం నుంచి ఎలాంటి నేరపూరిత ఉద్దేశం కనిపించడం లేదని చెప్పారు.
ఒక వ్యక్తి వివాహం చేసుకుంటానని వాగ్దానం చేసి, ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల పెళ్లి జరగని ప్రతి కేసును, మొదటి నుంచే మోసం చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేసిన అబద్ధపు వాగ్దానంగా పరిగణించి క్రిమినల్ నేరంగా మార్చవచ్చా? అనేదే ప్రస్తుతం హైకోర్టు ముందున్న ప్రధాన ప్రశ్న. అయితే, ఈ కేసులో వీరిద్దరి మధ్య బంధం చాలా కాలం పాటు కొనసాగిందని, ఇద్దరూ కలిసి ప్రయాణాలు చేస్తూ వసతి గృహాల్లో కలిసి ఉన్నారని కోర్టు గుర్తించింది. అలాగే మంగళసూత్రం కట్టే వేడుక గురించి కూడా ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించిన విషయాన్ని గమనించింది. ఈ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ బంధం మొదటి నుంచే మోసపూరిత వాగ్దానంతో మొదలైనట్లుగా భావించలేమని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. పెళ్లి చేసుకుకోవపోవడమనేది ఒక్కటే, మహిళను మోసం చేయాలనే ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడని నిరూపించడానికి సరిపోదని పేర్కొంది.
వారికి చట్టపరమైన మినహాయింపు లభిస్తుందని ఈ తీర్పు అర్థం కాదు!
ఈ వ్యత్యాసాన్ని నిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాతే సదరు వ్యక్తిపై ఉన్న ఎఫ్ఐఆర్, క్రిమినల్ చర్యలను హైకోర్టు కొట్టివేసిందని అడ్వకేట్ జిగ్నేశ్ నాయక్ పేర్కొన్నారు. "కోర్టు నిర్ణయాన్ని గమనిస్తే, పెళ్లి వాగ్దానాలతో కూడిన బంధాలను అన్నింటినీ ఒకేలా చూడలేమని ఈ తీర్పు స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రతి కేసు వాస్తవాలు, పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా వాగ్దానం చేసిన సమయంలో నిందితుడి ఉద్దేశం ఏమిటనేది విడివిడిగా పరిశీలించాలి. అయితే, ఈ తీర్పు ద్వారా అబద్ధపు పెళ్లి వాగ్దానంతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకునే వారికి చట్టపరమైన మినహాయింపు లభిస్తుందని అర్థం కాదు. నిందితుడికి మొదటి నుంచి పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని, కేవలం శారీరక సంబంధం కోసమే అబద్ధం చెప్పాడని ప్రాథమిక ఆధారాలు చూపిస్తే, చట్టప్రకారం విచారణ ప్రారంభించవచ్చు" అని తెలిపారు.
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