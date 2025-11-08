మహారాష్ట్రలో భూ కుంభకోణాల కలవరం- ఫడణవీస్ సర్కార్పై కాంగ్రెస్ ఫైర్
అజిత్ పవార్ కుమారుడు పార్థ్ పవార్పై భూ కుంభకోణం ఆరోపణలు- స్పందించిన శరద్ పవార్
Published : November 8, 2025 at 3:53 PM IST
Congress On Maharashtra Land Scams : మహారాష్ట్రలో వరుసగా భూ కుంభకోణాలు వెలుగులోకి రావడం రాజకీయంగా కలకలం రేపుతోంది. మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ తనయుడు పార్థ పవార్కు చెందిన సంస్థకు రూ.1800 కోట్ల విలువైన భూమిని కేవలం రూ.300 కోట్లకే కేటాయించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతున్న సమయంలోనే మరో భూ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. రాష్ట్ర మంత్రి ప్రతాప్ సర్నాయక్ రూ.200 కోట్ల విలువైన భూమిని రూ.3 కోట్లకే దక్కించుకున్నట్లు కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించింది.
ప్రతాప్ సర్నాయక్ మీరా భయందర్లో దాదాపు రూ.200 కోట్ల విలువైన నాలుగు ఎకరాల భూమిని రూ.3 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు విజయ్ వడెట్టివార్ ఆరోపించారు. ఆ భూమిని ఓ విద్యాసంస్థను ఏర్పాటు చేయండ కోసం కొనుగోలు చేశారని అన్నారు. ఒక మంత్రి తన సొంత విద్యా సంస్థ కోసం అలాంటి భూవిని సేకరించగలరా అని ప్రశ్నించారు. మహారాష్ట్ర ప్రస్తుత పరిస్థితిని వచ్చి చూడండి అంటూ వ్యాఖ్యలుచేశారు. అయితే ఈ ఆరోపణలపై మహారాష్ట్ర రెవెన్యూమంత్రి చంద్రశేఖర్ బవాంకులే స్పందించారు. దీని గురించి తాను కూడా విన్నానని కానీ, దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎవరినుంచి ఫిర్యాదులు అందలేదని పేర్కొన్నారు. ఆరోపణలను రుజువు చేసే పత్రాలను ఉంటే చూపించాలని తెలిపారు. ప్రతిపక్షాలు తమకు ఫిర్యాదు చేయడం కాకుండా, మీడియా ముందుకొచ్చి ఆరోపణలు చేసేందుకు సమయం కేటాయిస్తున్నారని అన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఏదైనా ఫిర్యాదు అందితే తాము తప్పక చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.
పుణెలోని ముద్వా ప్రాంతంలో ఉన్న 40 ఎకరాల 'మహర్ వతన్' భూమిని, నిరభ్యంతర (ఎన్వోసీ) పత్రం లేకుండానే అమేడియా ఎంటర్ప్రైజెస్కు విక్రయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అది ప్రభుత్వ భూమి అని, దాన్ని ప్రభుత్వేతర సంస్థలకు అమ్మడానికి వీల్లేదని వివరించారు. అజిత్ పవార్ కుమారుడు పార్థ్ పవార్కు చెందిన అమెడియా ఎంటర్ప్రైజెస్కు రూ.18,000 కోట్ల విలువైన ఈ ప్రభుత్వ భూమిని రూ.300 కోట్లకే విక్రయించినట్లు ప్రతిపక్షాలు ఆరోపించాయి. ఈ కేసును తీవ్రంగా పరిగణించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దర్యాప్తునకు ఓ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో దోషులుగా తేలినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వ భూమి అని నా కుమారుడికి తెలియదు : అజిత్ పవార్
దీనిపై అజిత్ పవార్ స్పందిస్తూ అది ప్రభుత్వానికి చెందిన భూమి అని తన కుమారుడికి తెలియదని చెప్పారు. ఆ భూ కేటాయింపులను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేసేందుకు ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఓ నెలలోపు దానిపై నివేదికను సమర్పిస్తుందన్నారు. ఈ భూ కేటాయింపులకు సంబంధించి ఒక్క రూపాయి కూడా చేతులు మారలేదని అన్నారు. ఈ భూమి ప్రభుత్వానికి చెందినదని, పార్థ్, అతడి భాగస్వామి దిగ్విజయ్ పాటిల్లకు ఈ విషయం తెలియదని అన్నారు. ఈ ఒప్పందం కేవలం భూమి కొనుగోళ్లకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదనే స్పష్టమైన సమాచారం ఉందని చెప్పారు. భూమి కొనుగోలుకు సంబంధించి ఎలాంటి లావాదేవీలు జరగలేదని తెలిపారు. భూమిని పార్థ్ కంపెనీకి బదిలీ చేయమని అధికారులపై ఎలాంటి ఒత్తిడి చేయలేదన్నారు. ఈ భూ కుంభకోణంపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లో పార్థ్ పేరు లేదని పవార్ తెలిపారు. పార్థ్ భాగస్వామి పాటిల్తో సహా మరో ముగ్గురి పేర్లు అందులో ఉన్నాయన్నారు.
స్వయంగా సీఎం దర్యాప్తు జరపాలి : శరద్ పవార్
మరోవైపు ఈ ఆరోపణలపై ఎన్సీపీ అధ్యక్షుడు శరద్ పవార్ స్పందించారు. తన మనవడు పార్థ్ పవార్ కంపెనీకి సంబంధించి వచ్చిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయాలని అన్నారు. 'ముఖ్యమంత్రి ఈ విషయం తీవ్రంగా ఉందని స్వయంగా అన్నారు. అందుకే దీనిపై ఆయన సమగ్ర విచారణ జరిపి, నిజాలను ప్రజల ముందుకు తేవాలి. కుటుంబంగా మేమంతా ఒక్కటే, కానీ సిద్ధాంతపరంగా విభిన్నంగా ఉన్నాం. నా మనవళ్లలో ఒకరు అజిత్ పవార్కు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేశారు. అలాగే అజిత్ భార్య నా కుమార్తెకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేశారు' అజిత్ పవార్పై మహాయుతి భాగస్వాములు రాజకీయంగా దాడి చేస్తున్నారా అని విలేకర్లు అడగగా, అది తనకు తెలియదు అని సమాధానమిచ్చారు.