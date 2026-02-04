ETV Bharat / bharat

NCP విలీనంపై మాట్లాడే హక్కు ఫడణవీస్​కు లేదు : శరద్ పవార్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

ఎన్​సీపీ విలీనంపై శరద్ పవార్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Sharad Pawar On NCP Merger
NCP (SCP) chief Sharad Pawar (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 10:41 AM IST

Sharad Pawar On NCP Merger : ఎన్​సీపీ రెండు వర్గాల విలీనంపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​కు మాట్లాడే హక్కు లేదని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ(ఎస్​పీ) అధినేత శరద్ పవార్ అన్నారు. విలీన చర్చలు అజిత్ పవార్, జయంత్ పాటిల్ మధ్యే జరిగాయని, అందులో ఫడణవీస్​ పాత్ర లేదని చెప్పారు. బుధవారం బారామతిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'సునేత్రా పవార్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. అయితే విలీన చర్చలు అజిత్ పవార్, జయంత్ పాటిల్ మధ్యే జరిగాయి. ముఖ్యమంత్రి ఫడణవీస్ ఆ చర్చల్లో లేరు. మరి దాని గురించి మాట్లాడానికి ఆయనకు ఏ హక్కు ఉంది' అని శరద్ పవార్ ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం కుటుంబ విషాద పరిస్థితుల దృష్ట్యా రాజకీయ నిర్ణయాలపై ఎలాంటి చర్చలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

