NCP విలీనంపై మాట్లాడే హక్కు ఫడణవీస్కు లేదు : శరద్ పవార్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
ఎన్సీపీ విలీనంపై శరద్ పవార్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : February 4, 2026 at 10:41 AM IST
Sharad Pawar On NCP Merger : ఎన్సీపీ రెండు వర్గాల విలీనంపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్కు మాట్లాడే హక్కు లేదని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ(ఎస్పీ) అధినేత శరద్ పవార్ అన్నారు. విలీన చర్చలు అజిత్ పవార్, జయంత్ పాటిల్ మధ్యే జరిగాయని, అందులో ఫడణవీస్ పాత్ర లేదని చెప్పారు. బుధవారం బారామతిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'సునేత్రా పవార్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. అయితే విలీన చర్చలు అజిత్ పవార్, జయంత్ పాటిల్ మధ్యే జరిగాయి. ముఖ్యమంత్రి ఫడణవీస్ ఆ చర్చల్లో లేరు. మరి దాని గురించి మాట్లాడానికి ఆయనకు ఏ హక్కు ఉంది' అని శరద్ పవార్ ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం కుటుంబ విషాద పరిస్థితుల దృష్ట్యా రాజకీయ నిర్ణయాలపై ఎలాంటి చర్చలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.