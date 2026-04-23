బంగాల్లో మోదీకి మరమరాలు అమ్మింది SPG అధికారా? క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం
బంగాల్ ఎన్నికల ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీకి మరమరాలు విక్రయించింది SPG అధికారి అంటూ ప్రచారం- స్పందించిన పీఐబీ
Published : April 23, 2026 at 1:50 PM IST
PIB On Jhalmuri Seller SPG : బంగాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఝార్గ్రామ్లోని ఓ చిన్న దుకాణం దగ్గర ఆగి ఝాల్మురీ (మసాలా మరమరాలు) రుచి చూశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యింది. అయితే దుకాణం యుజమాని స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూపు (ఎస్పీజీ) సిబ్బంది అని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ షాపును కూడా ముందుగానే ఏర్పాటు చేశారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో(పీఐబీ) ఖండించింది. అవన్నీ అసత్య ప్రచారాలే అని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
వైరల్ అవుతున్న పోస్టులో ప్రధాని మోదీ సందర్శించి దుకాణ యజమాని ఎస్పీజీ సిబ్బంది కాదు అని పీఐబీ పేర్కొంది. అతడు స్థానిక వ్యాపారి అని తెలిపింది. ఇలాంటి వార్తలను నమ్మవద్దని వెల్లడించింది. అలాగే ఐఏఎన్ఎస్ వార్త సంస్థ కూడా ఈ వాదనలకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని వెల్లడించింది. ఝాల్మురీ విక్రేతకగా కనిపించిన వ్యక్తి విక్రమ్ షా స్థానిక వ్యాపారి అని నిర్ధారించింది. ప్రధాని మోదీతో చర్చిస్తున్నప్పుడు తాను బిహార్లోని గయాకు చెందినవాడినని, 9వ తరగతి వరకే చదువుకున్నాని తన నేపథ్య వివరాలను పంచుకున్నట్లు తెలిపింది. అయితే స్థానికులు కూడా ఇదంతా సహజంగానే జరిగిందని, ప్రధాన మోదీ ఎలాంటి ప్రణాళిక లేకుండానే అక్కడికి వెళ్లి విక్రేతతో మాట్లాడినట్లు పేర్కొన్నారు.
सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री @narendramodi पश्चिम बंगाल में जिस स्थानीय विक्रेता की दुकान पर गए थे, वह वास्तव में सुरक्षाकर्मी है। #PIBFactcheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 22, 2026
❌ यह दावा #फर्जी है।
▶️ विक्रेता के संबंध में विवरण - https://t.co/OgJEif1Lvk… pic.twitter.com/g6y8MunXlg
ఇదీ జరిగింది
ఏప్రిల్ 10న ఝార్గ్రామ్లో భారీ బహిరంగ సభనుద్దేశించి ప్రసంగించిన తర్వాత సాయంత్రం వేళ ప్రధాని మోదీ హెలిప్యాడ్కు వెళ్లే దారిలో ఆగి విక్రమ్ దుకాణం వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ స్వయంగా డబ్బులు చెల్లించి మరి ఝాల్ మురీ తిన్నారు. అయితే విక్రమ్ 'మీరు ఉల్లిపాయలు తింటారా?' అని మోదీని అని అడిగాడు. 'హా తింటాను, బుర్ర మాత్రం తినను' అని సరదాగా మోదీ నవ్వులు పూయించారు. ఆ తర్వాత అక్కడే ఉన్న మహిళలు, పిల్లలు, పార్టీ కార్యకర్తలతో ఆయన సరదాగా సంభాషించారు. 'ఝార్గ్రామ్లో ఝాల్మురీ బ్రేక్' అంటూ సంబంధిత ఫొటోలు, వీడియోలను ప్రధాని మోదీ తన ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. దీంతో ఆ దృశ్యాలు వైరల్ అయ్యాయి.
ముందుగానే ప్లాన్ అంటూ మమతా విమర్శలు
దీనిపై ఏప్రిల్ 20న బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్పందిస్తూ, ఇది ముందుగా ప్లాన్ చేసిన కార్యక్రమమని విమర్శించారు. ఇదంతా బూటకమని ఝాల్మురీ ఎస్పీజీ కమాండో తయారు చేశాడని ఆరోపించారు. దుకాణంలో ముందుగానే కెమెరా ఏర్పాటు ఎలా జరిగిందని ప్రశ్నించారు. ఆ సయమంలోనే 'ఫుల్ టైం ఎస్పీజీ- పార్ట్ టైం ఝాల్మురీ విక్రేత' అనే క్యాప్షన్తో దుకాణం దగ్గర మోదీ ఉన్న ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో పీఐబీ స్పందించి అవన్నీ అసత్యమని తెలిపింది.
ఎవరీ విక్రమ్
విక్రమ్ బిహార్ గయా జిల్లాలోని మనమాధో గ్రామం. వారి కుటుంబం తరతరాలుగా ఝాల్మురీ వ్యాపారమే చేస్తోంది. బంగాల్లో ఝాల్మురీ భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. బిహార్ ప్రజలు అక్కడికి వెళ్లి ఈ వ్యాపారం చేస్తుంటారు. తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి ఆదాయం పొందవచ్చని చేస్తారు. అలాగే విక్రమ్ తండ్రి కూడా కోల్కతా ఝాల్మురీ అమ్మేవాడు. అయితే కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు కారణంగా విక్రమ్ 9వ తరగతి వరకే చదివాడు. తర్వాత కోల్కతా వెళ్లి వాళ్ల నాన్నతో పాటు ఝాల్మురీ అమ్మడం ప్రారంభించాడు. దాదాపు 10 ఏళ్లుగా తండ్రితో కలిసి విక్రమ్ ఈ వ్యాపారమే చేస్తున్నాడు. విక్రమ్ దుకాణానికి మోదీ వచ్చారని వార్త తెలియగానే మనమాధో గ్రామస్థులు సంతోషంగా ఉన్నారు. తమ గ్రామ యువకుడు ప్రధాని చేత ప్రశంస పొందడాన్ని ఆనందంగా భావించారు.