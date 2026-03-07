బిహార్, బంగాల్ మధ్య కొత్త కేంద్రపాలిత ప్రాంతం- కేంద్రం ఏం చెప్పిందంటే?
సిలిగురి కారిడార్ సమీపంలో కొత్త కేంద్రపాలిత ప్రాంతం- ఫ్యాక్ట్ చెక్లో తెలిసిన విషయం ఇదే!
Published : March 7, 2026 at 2:56 PM IST
New Union Territory Near Siliguri Corridor : భారత్కు వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన సిలిగురి కారిడార్ సమీపంలో కొత్త కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా బిహార్, బంగాల్ల్లోని కొన్ని జిల్లాలను కలిపి దీనిని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ప్రచారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం శనివారం కొట్టిపారేసింది.
ప్రభుత్వ అధికారిక నిజ నిర్ధరణ విభాగమైన ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (పీఐబీ) ఈ ప్రచారంపై కీలక ప్రకటన చేసింది. కొత్త కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఏర్పాటు చేస్తారనే ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని తేల్చిచెప్పింది. ఆన్లైన్లో షేర్ అవుతున్న ఈ తప్పుడు ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మవద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది.
🚨 Fake News Alert— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 7, 2026
Social media posts are claiming that the Government is planning to create a new Union Territory comprising districts from Bihar and West Bengal near the Siliguri corridor.#PIBFactCheck
❌ This claim is #Fake
✅There is no such proposal under consideration… pic.twitter.com/jv8Fi9RKnF
"సిలిగురి కారిడార్ సమీపంలో బిహార్, బంగాల్ జిల్లాలతో కొత్త కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవం. ఇది ప్రజలను పూర్తిగా తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉంది. నిజానికి కొత్త కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం వద్ద ఎలాంటి ప్రతిపాదన లేదు. కనుక ప్రజలు, ఏదైనా సమాచారాన్ని ఇతరులతో పంచుకునే ముందు అధికారిక సమాచారం ఆధారంగా అది సరైనదో, కాదో ధ్రువీకరణ చేసుకోవాలి."
- పీఐబీ ఎక్స్ పోస్ట్
వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత సున్నితమైన సిలిగురి కారిడార్ ప్రాంతంలో భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్రం కొత్త యూనియన్ టెరిటొరీని ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోందంటూ ఎక్స్లోని పలు హ్యాండిల్స్ ప్రచారం చేశాయి. బిహార్లోని పూర్ణియా, అరారియా, కిషన్గంజ్, కటిహార్ జిల్లాలతోపాటు, బంగాల్లోని మాల్దా, ఉత్తర దినాజ్పుర్ జిల్లాలను కలిపి కొత్త కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు అవి తెలిపాయి. ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల్లోనూ ఇలాంటి ప్రచారమే జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేసి, అది పూర్తిగా అబద్ధం అని తేల్చింది.
చికెన్స్ నెక్ ప్రాముఖ్యత
సిలిగురి కారిడార్ను భారతదేశపు చికెన్స్ నెక్ (Chicken's Neck) అని పిలుస్తారు. దీనిని 'చోక్ పాయింట్' అని కూడా అంటారు. ఈ చికెన్స్ నెక్ పొడవు సుమారు 60 కి.మీ, వెడల్పు సుమారు 20-22కి.మీ ఉంటుంది. ఇది దేశానికి వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ముఖ్యమైన ప్రాంతం. యుద్ధ సమయాల్లో లేదా ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో ఈ సన్నని మార్గం కనుక మూతపడితే, ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సైనిక సరఫరాలు, పౌర రవాణా పూర్తిగా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఉత్తర బంగాల్లోని సిలిగిరి నగరం వద్ద ఉన్న ఒక ఇరుకైన భూభాగం, రవాణా పరంగానూ అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ఈశాన్య రాష్ట్రాలైన అసోం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మణిపుర్, మిజోరం, మేఘాలయ, త్రిపుర, సిక్కింలను భారత ప్రధాన భూభాగంతో కలిపే ఏకైక భూమార్గం ఇదే. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో నివసించే 4.5 కోట్లకు పైగా భారతీయులకు ఇది ఆర్థిక, రవాణా, సైనిక పరంగా అత్యంత కీలకమైనది. భారత ప్రధాన భూభాగం నుంచి అక్కడకు వెళ్లేందుకు రైలు, రోడ్డు, వాయు రవాణా మార్గాలు ఉన్నాయి.
అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల కలయిక
ఈ సిలిగురి కారిడార్ చుట్టూ 4 దేశాలు ఉన్నాయి. ఉత్తరాన భూటాన్, దక్షిణాన బంగ్లాదేశ్, పశ్చిమాన నేపాల్ ఉన్నాయి. ఇక చైనాకు చెందిన చుంబీ వ్యాలీ కూడా ఈ కారిడార్కు అత్యంత సమీపంలో ఉంది. 2017లో ఢోక్లాం ప్రతిష్టంభన ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం, అక్కడ చైనా రోడ్లు నిర్మాణం చేపట్టడమే. చైనా అక్కడ రోడ్ల నిర్మాణం చేసి భారత్కు చెందిన చికెన్స్ నెక్ ప్రాంతానికి చేరువ కావాలని ప్రయత్నించింది. అందుకే భారత్ దానిని అడ్డుకుంది. ఈ విధంగా భారత్కు వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన సిలిగురి కారిడార్ను మూడు దళాలు ఎప్పుడూ రక్షణగా ఉంటాయి. అవి సరిహద్దు భద్రతా దళం (బీఎస్ఎఫ్), ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ఐటీబీపీ), సశస్త్ర సీమా బల్ (ఎస్ఎస్బీ).
వార్తా ఛానళ్లకు టీఆర్పీ నిలిపివేయాలి- బార్క్కు కేంద్రం ఆదేశం
వంటగది నుంచి కోట్ల టర్నోవర్ దాకా: వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగిన సామాన్య గృహిణి- సంప్రదాయ మసాలాలకు బ్రాండ్ ఇమేజ్!