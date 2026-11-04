ఏపీ vs ఒడిశా పోలీసులు- కొఠియా గ్రామాల్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు
Kotia Border PDS Supply Dispute : కొఠియా గ్రామాల్లో మరోసారి ఉద్రిక్తత నెలకొంది. జీసీసీ వాహనాన్ని ఒడిశా పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో వివాదం మొదలైంది. ఒడిశా పోలీసులతో గిరిజనలు వాగ్వాదానికి దిగారు.
Published : November 4, 2026 at 1:33 PM IST
ఆంధ్రా- ఒడిశా సరిహద్దులోని వివాదాస్పద కొఠియా గ్రామాల్లో మరోసారి ఉద్రిక్తత రాజుకుంది. గంజాయిభద్ర పంచాయతీ పరిధిలోని నేరళ్లవలస, దొరలతాడివలస, నేలవలస గ్రామాల్లో ఆధిపత్య వివాదం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. నేరళ్లవలసకు నవంబరు నెల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ చేసేందుకు సోమవారం రాత్రి వెళ్లిన జీసీసీ వాహనాన్ని ఒడిశా పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో వివాదం మొదలైంది. రేషన్ సరఫరా వివాదానికి తోడు స్థానిక ఎన్నికల వ్యవహారం ఆంధ్రా- ఒడిశా సరిహద్దులోని కొఠియా గ్రామాల్లో చిచ్చు రేపుతోంది.
తమకు అందాల్సిన రేషన్ బియ్యాన్ని అడ్డుకోవడంపై గిరిజనులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నేరళ్లవలసకు చేరుకుని ఒడిశా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఔట్పోస్టు వద్ద పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. బారికేడ్లు తొలగించాలని, అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన టెంట్ను తీసేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వివాదం ముదరడంతో అదనపు పోలీసు బలగాలు గ్రామానికి చేరుకున్నాయి. అదే సమయంలో ఒడిశా ప్రభుత్వానికి చెందిన రాజకీయ నాయకులు, వారి అనుచరులు సుమారు 60 మంది అక్కడికి వచ్చినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఒడిశా ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నిస్తున్న కొందరు గిరిజనులపై వారు దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడానికి కూడా భయపడేలా చేశారని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామంలో ప్రశాంత వాతావరణం కల్పించాలని, పోలీసులు తమ గ్రామాన్ని విడిచి వెళ్లాలని స్థానికులు కోరినా పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదని చెబుతున్నారు.
ఏపీలో జరగనున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయవద్దంటూ ఒడిశా అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు ఒత్తిడి తెస్తున్నారని గ్రామస్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆంధ్రాలో ఓటు వేయకుండా అడ్డుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామానికి వచ్చి హెచ్చరించినట్లు చెబుతున్నారు. తమకు రెండు రాష్ట్రాలతోనూ అనుబంధం ఉందని, రెండు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లోనూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటామని గ్రామస్థులు స్పష్టం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒత్తిళ్లపై ఆగ్రహంతో కొందరు ఒడిశాకు చెందిన ఆధార్, రేషన్ కార్డులను అధికారుల ఎదుట పడేసినట్లు తెలుస్తోంది. రేషన్ బియ్యం సరఫరా అడ్డంకి నుంచి మొదలైన వివాదం ఇప్పుడు పోలీసు బలగాలు, రాజకీయ నాయకుల జోక్యంతో మరింత తీవ్రమైంది. ఒకవైపు గ్రామస్థుల నిత్యావసరాల సరఫరా, మరోవైపు ఓటు హక్కు అంశాలు వివాదానికి కేంద్రంగా మారాయి. ఎన్నికల పోలింగ్ సమయం సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో నేరళ్లవలసతో పాటు పరిసర గ్రామాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.