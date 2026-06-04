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సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఫేస్ అథంటికేషన్‌‌ను సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అమలు చేశాం : UPSC

కీలక ప్రకటన చేసిన యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ)- సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్‌లో ముఖ ధ్రువీకరణను విజయవంతంగా అమలు చేశామని వెల్లడి

Face authentication protocol successfully implemented in 2026 Civils prelims exam says UPSC
Face authentication protocol successfully implemented in 2026 Civils prelims exam says UPSC ((File/ANI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 6:24 PM IST

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Civil Services Prelims 2026 : ఈ ఏడాది జరిగిన సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ముఖ ధ్రువీకరణ (ఫేస్ అథంటికేషన్‌)ను విజయవంతంగా అమలు చేశామని యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) గురువారం ప్రకటించింది. దరఖాస్తు ఫారం నింపే సమయంలో అప్‌లోడ్ చేసిన ఫొటో, పరీక్ష రాయడానికి అడ్మిట్ కార్డుతో హాజరైనప్పుడు అభ్యర్థి ఫొటోతో సరిపోలుతుందో లేదో ఈ ముఖ ధ్రువీకరణ విధానం నిర్ధారిస్తుందని పేర్కొంది. ఈ వ్యవస్థ పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద ఇన్విజిలేటర్ల ద్వారా మొబైల్ ఫోన్ ఆధారిత ధ్రువీకరణ ద్వారా అభ్యర్థుల ప్రత్యక్ష, రియల్ టైమ్ ధ్రువీకరణను సాధ్యం చేసిందని వెల్లడించింది. తద్వారా నకిలీ అభ్యర్థుల గుర్తింపు, పరీక్ష అవకతవకల అవకాశాలను తొలగించామని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు యూపీఎస్సీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

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CIVIL SERVICES PRELIMS 2026
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