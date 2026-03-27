పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ఎఫెక్ట్- గ్లోబల్ సౌత్లో ఇంధనం, ఎరువులు, ఆహార భద్రతపై జైశంకర్ ఆందోళన
ఫ్రాన్స్ వేదికగా జీ7 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం- ఈ మీటింగ్లో పాల్గొన్న భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్- ఫ్రాన్స్, కెనడా, దక్షిణకొరియా, జపాన్, బ్రెజిల్, యూకే, జర్మనీ, ఉక్రెయిన్ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులతో భేటీ
Published : March 27, 2026 at 7:00 PM IST
Jaishankar on Middle East Conflict : పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అక్కడ ఘర్షణల వల్ల గ్లోబల్ సౌత్లో తలెత్తుతున్న ఇంధనం, ఎరువులు, ఆహార భద్రత వంటి అనిశ్చితులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మరింత పటిష్టమైన వాణిజ్య మార్గాలు, సరఫరా గొలుసుల కోసం పిలుపునిచ్చారు. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో (UNSC) సంస్కరణలు, శాంతి పరిరక్షక కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడం, మానవతా సహాయ సరఫరా గొలుసులను బలోపేతం చేయడం వంటి వాటి ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పారు. ఫ్రాన్స్లో జరిగిన జీ7 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో జైశంకర్ ఈ మేరకు మాట్లాడారు.