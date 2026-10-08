పాక్ టెర్రరిజాన్ని సృష్టించింది- ఇప్పుడే అదే దాన్ని వెంటాడుతోంది : భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఉగ్రవాదం పట్ల పాక్ ద్వంద్వ వైఖరిని ఐరాస వేదికగా భారత్ ఎండగట్టింది. తాను సృష్టించిన ఉగ్రవాదంపై పూర్తిగా పట్టును కోల్పోయిందని ఎద్దేవా చేసింది. టెర్రరిజానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది.
Published : October 8, 2026 at 10:02 AM IST
India On Pakistan Terrorism : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా పాకిస్థాన్పై భారత్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఉగ్రవాదం పట్ల పాక్ ద్వంద్వ వైఖరిని అంతర్జాతీయ సమాజం ముందు ఎండగట్టింది. పాకిస్థాన్ తాను సృష్టించిన ఉగ్రవాదంపై ఇప్పుడు పూర్తిగా నియంత్రణను కోల్పోయిందని ఎద్దేవా చేసింది. ఆ ఉగ్రవాదం ఇప్పుడు తన సృష్టికర్తనే (పాక్ను ఉద్దేశించి) హింసాత్మకంగా వెంటాడుతోందని పేర్కొంది. ఈ దారుణమైన వాస్తవాన్ని పాక్ నాయకత్వమే బహిరంగంగా అంగీకరిస్తోందని తెలిపింది. అదే సమయంలో ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని భారత్ గట్టిగా కోరింది. ఈ మేరకు న్యూయార్క్లో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో భారత ఐరాస మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ రఘూ పూరీ వ్యాఖ్యానించారు.