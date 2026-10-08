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పాక్ టెర్రరిజాన్ని సృష్టించింది- ఇప్పుడే అదే దాన్ని వెంటాడుతోంది : భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

ఉగ్రవాదం పట్ల పాక్ ద్వంద్వ వైఖరిని ఐరాస వేదికగా భారత్ ఎండగట్టింది. తాను సృష్టించిన ఉగ్రవాదంపై పూర్తిగా పట్టును కోల్పోయిందని ఎద్దేవా చేసింది. టెర్రరిజానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది.

India On Pakistan Terrorism
భారత ఐరాస మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ రఘూ పూరీ (X/@IndiaUNNewYork)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2026 at 10:02 AM IST

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India On Pakistan Terrorism : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా పాకిస్థాన్‌పై భారత్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఉగ్రవాదం పట్ల పాక్ ద్వంద్వ వైఖరిని అంతర్జాతీయ సమాజం ముందు ఎండగట్టింది. పాకిస్థాన్ తాను సృష్టించిన ఉగ్రవాదంపై ఇప్పుడు పూర్తిగా నియంత్రణను కోల్పోయిందని ఎద్దేవా చేసింది. ఆ ఉగ్రవాదం ఇప్పుడు తన సృష్టికర్తనే (పాక్‌ను ఉద్దేశించి) హింసాత్మకంగా వెంటాడుతోందని పేర్కొంది. ఈ దారుణమైన వాస్తవాన్ని పాక్ నాయకత్వమే బహిరంగంగా అంగీకరిస్తోందని తెలిపింది. అదే సమయంలో ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని భారత్ గట్టిగా కోరింది. ఈ మేరకు న్యూయార్క్‌లో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో భారత ఐరాస మిషన్ ఫస్ట్ సెక్రటరీ రఘూ పూరీ వ్యాఖ్యానించారు.

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INDIA ON PAKISTAN TERRORISM

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