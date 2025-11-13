దిల్లీలో మరోసారి పేలుడు శబ్దం- ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు

ETV Bharat / bharat

Blast Sound In Delhi : దిల్లీలో మరోసారి పేలుడు శబ్దం స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. మహిపాల్‌పుర్‌లో పేలుడు శబ్దం వచ్చిందని స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఎలాంటి పేలుడు ఆనవాళ్లు లేవని తెలిపింది. ఓ బస్సు టైరు పేలడంతోనే ఆ శబ్దం వచ్చినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

మహిపాల్​పుర్ ప్రాంతంలోని రాడిసన్ హోటల్ సమీపంలో గురువారం ఉదయం పెద్ద శబ్దం వినిపించడంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందారు. ఉదయం 9:18 గంటల సమయంలో ఈ సంఘటనకు సంబంధించి అగ్నిమాపక శాఖకు కాల్ వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటనే అగ్నిమాపక దళం, పోలీసు బృందాలు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. టైర్ పగలడం వల్లనే శబ్దం సంభవించిందని పోలీసులు నిర్ధరించారు. ఎలాంటి పేలుడు జరగలేదని ధ్రువీకరించారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక అధికారులు, స్థానిక పోలీసులు పేలుడు జరిగినట్లు సంకేతాలు ఏమీ కనిపించలేదని పేర్కొన్నారు. ధౌలా కువాన్ వైపు వెళుతున్న బస్సు వెనుక టైర్ పేలిపోయిందని, అందువల్ల శబ్దం వినిపించిందని ఓ అధికారి తెలిపారు. పరిస్థితి సాధారణంగానే ఉందని, ప్రజలెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కాగా నవంబర్ 10 న దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరిగిన కారు పేలుడు తరువాత అధికారులు రాజధానిలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

పేలుడు ఘటనతో రాజధానిలో భద్రత కట్టుదిట్టం!
మరోవైపు పేలుడుకు సంబంధించి, వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన భద్రతా దళాలు పేలుడు పదార్థాలు, డిటోనేటర్లు, టైమర్లు ఇతర బాంబు తయారీ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ వారం ప్రారంభంలో హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్​లో పలువురిని అరెస్టు చేశారు. పేలుడు జరగడానికి కొన్ని రోజుల ముందు జమ్మూ కశ్మీర్​లో కొంతమందిని అరెస్టు చేశారు. పేలుడు జరిగిన కారును నడుపుతున్న డాక్టర్ ఉమర్ కూడా మాడ్యూల్​లో సభ్యుడని పోలీసులు తెలిపారు. మాడ్యూల్​లో భాగమైన మరో ఇద్దరు వైద్యులతో అతనికి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా దిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద పేలుడుకు సంబంధించి మరో కీలక విషయం బయటపడింది. ఈ పేలుడుకు కారణమైన కారులో లభించిన నమూనాలతో డాక్టర్‌ ఉమర్ నబీ డీఎన్ఏ మ్యాచ్‌ అయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించినట్లు మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. అంతకుముందు ఎర్రకోట వద్ద పేలుడుకు ముందు ఉమర్‌ కారు నడుపుతున్న సీసీటీవీ దృశ్యాలను అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో ఘటన సమయంలో కారులో ఉన్న ఉమర్‌ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉంటాడని అధికారులు అనుమానించారు. ఈ క్రమంలోనే పుల్వామాలోని అతడి కుటుంబసభ్యుల నుంచి డీఎన్‌ఏ నమూనాలు తీసుకొని పరీక్షించారు. తాజాగా కారు నుంచి లభ్యమైన డీఎన్‌ఏ ఉమర్‌ నబీదేనని తేలింది. దీంతో పేలుడు జరిగే సమయానికి అతడు వాహనంలోనే ఉన్నాడని అధికారులు నిర్ధరించారు.

