'ఎన్నిక కాకుండానే ఆరు నెలలకుపైగా మంత్రిగా ఎలా కొనసాగుతున్నారు?'- బిహార్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన సుప్రీంకోర్టు
ఎన్నిక కాకుండానే దీపక్ ప్రకాశ్ మంత్రి పదవిలో కొనసాగడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం- ఆరు నెలల తర్వాత కూడా ఎలా కొనసాగిస్తున్నారు? అంటూ బిహార్ ప్రభుత్వానికి కీలక ప్రశ్న
Published : July 30, 2026 at 5:01 PM IST
SC On Bihar Minister Deepak : ఎన్నిక కాకుండానే ఆరు నెలలకుపైగా మంత్రి పదవిలో కొనసాగుతున్న బిహార్ మంత్రి దీపక్ ప్రకాశ్ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టు గురువారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. శాసనసభ లేదా శాసనమండలిలో సభ్యత్వం పొందకుండా ఆరు నెలలు దాటిన తర్వాత కూడా ఆయన మంత్రి పదవిలో ఎలా కొనసాగుతున్నారో వివరించాలని బిహార్ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. దీపక్ ఎన్నికల్లో గెలవకపోయినా ఆయనను రెండోసారి మంత్రిగా నియమించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వీ మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.
పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదిస్తూ, ఈ ఏడాది జూన్లో పిటిషన్ దాఖలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏడు నెలలకు పైగా గడిచినా దీపక్ ప్రకాశ్ మంత్రి పదవిలోనే కొనసాగుతున్నారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వెంటనే విచారణ చేపట్టాలని కోరారు. దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం, "ఇది పూర్తిగా చట్టపరమైన అంశం. ఎన్నిక కాని వ్యక్తిని ఆరు నెలలకు మించి మంత్రి పదవిలో ఎలా కొనసాగిస్తున్నారు?" అని బిహార్ ప్రభుత్వ తరఫు న్యాయవాదిని ప్రశ్నించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తరఫు న్యాయవాది మాట్లాడుతూ, ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం నుంచి సూచనలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. దీనికి స్పందించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి, ఈ అంశంపై స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వాలని అని పేర్కొన్నారు. అనంతరం కేసును ఆగస్టు 4కు వాయిదా వేశారు.
పిటిషన్లో ఏముంది?
సామాజిక కార్యకర్త రాకేశ్ కుమార్ సింగ్ ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. ఇందులో బిహార్ ప్రభుత్వం, మంత్రి దీపక్ ప్రకాశ్, రాష్ట్ర కేబినెట్ కార్యదర్శి, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని ప్రతివాదులుగా చేర్చారు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 164(4) ప్రకారం, శాసనసభ లేదా శాసనమండలిలో సభ్యుడు కాని వ్యక్తిని మంత్రిగా నియమించవచ్చని, అయితే అతను వరుసగా ఆరు నెలల్లోపు ఏదో ఒక సభకు ఎన్నిక కావాల్సి ఉంటుందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. లేనిపక్షంలో మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుందని వివరించారు.
దీపక్ ప్రకాశ్ నియామకంపై అభ్యంతరం
సాధారణంగా ఎన్నికల్లో గెలవని వ్యక్తులు మంత్రిగా నియమితులైతే, వారు ఆరునెలల్లోగా ఏదో ఒక నియోజకవర్గం నుంచి గెలవాల్సి ఉంటుంది. లేదా శాసనమండలి సభ్యుడిగానైనా ఎన్నిక కావాలి. అయితే దీపక్ ప్రకాశ్ను 2025 నవంబర్ 20న ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ కేబినేట్లో పంచాయతీరాజ్ మంత్రిగా నియమించారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. అప్పటికి ఆయన బిహార్ శాసనసభ లేదా శాసనమండలిలో సభ్యుడు కాదని తెలిపారు. ఆర్టికల్ 164(4) ప్రకారం ఆయన 2026 మే 19లోపు శాసనసభ లేదా శాసనమండలిలో సభ్యత్వం పొందాల్సి ఉండగా, అది జరగలేదని అన్నారు. 2026 మే 7న మంత్రివర్గ విస్తరణ సందర్భంగా దీపక్ ప్రకాశ్ను మరోసారి పంచాయతీరాజ్ మంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించారని వెల్లడించారు. అప్పటికీ ఆయన ఎన్నిక కాలేదని, అయినప్పటికీ మళ్లీ నియమించడం ద్వారా రాజ్యాంగ నిబంధనలను పరోక్షంగా ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు.
గత తీర్పును ప్రస్తావించిన పిటిషనర్
ఎస్ఆర్ చౌధురీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ (2001) కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును పిటిషన్లో ప్రస్తావించారు. ఆర్టికల్ 164(4) కింద లభించే అవకాశం ఒకసారి మాత్రమే వర్తిస్తుందని, అదే శాసనసభ కాలంలో వరుసగా మళ్లీ మళ్లీ మంత్రి పదవి ఇవ్వడం రాజ్యాంగ ఉద్దేశానికి విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు అప్పట్లో స్పష్టం చేసిందని గుర్తుచేసింది. దీపక్ ప్రకాశ్ ప్రస్తుతం ఏ చట్టబద్ధమైన అధికారంతో మంత్రి పదవిలో కొనసాగుతున్నారో వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ 'రిట్ ఆఫ్ క్వో వారంటో' జారీ చేయాలని పిటిషనర్ సుప్రీంకోర్టును అభ్యర్థించారు. ఈ వ్యవహారంపై ఆగస్టులో జరిగే తదుపరి విచారణలో బిహార్ ప్రభుత్వం తన వివరణను సమర్పించనుంది.
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