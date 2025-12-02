పెట్రోల్, డీజిల్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా గ్రీన్ అమోనియా- భారత్ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎనర్జీ ప్లాన్- ఏమిటిది? మనకు ప్రయోజనాలేంటి?
గ్రీన్ అమోనియా ఎంట్రీ ఇస్తే పెట్రోల్, డీజిల్లకు బైబై- రైళ్లు, నౌకలు, విద్యుత్, భారీ పరిశ్రమలు, విమానయాన రంగాల్లో పెనుమార్పులు- తగ్గిపోనున్న వాయు కాలుష్యం, పెరగనున్న గాలి నాణ్యత
Published : December 2, 2025 at 9:17 PM IST
Explainer On Green Ammonia : ఇప్పుడైతే ఇంధనం అనగానే పెట్రోల్, డీజిల్ మాత్రమే గుర్తుకొస్తున్నాయి. దాదాపు గత వందేళ్లుగా ప్రపంచ ఇంధన రంగాన్ని ఆయిల్ రిచ్ అరబ్ దేశాలు శాసిస్తున్నాయి. అయితే భవిష్యత్తు మరోలా ఉండబోతోంది. రాబోయే వందేళ్ల ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో ఒక హరిత ఇంధనం కీలక పాత్ర పోషించబోతోంది. అదే గ్రీన్ అమోనియా. దాని ఉత్పత్తికి, ఎగుమతికి ప్రపంచ హబ్గా మారే దిశగా భారత్ వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. చాలా రంగాల్లో డీజిల్, పెట్రోల్లకు బదులుగా గ్రీన్ అమోనియాను ఉపయోగించాలని యోచిస్తోంది. తద్వారా వాయు కాలుష్యం, ఇంధన ఖర్చులు తగ్గిపోవడంతో పాటు వాణిజ్య, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని ఆశిస్తోంది. ఈసందర్భంగా గ్రీన్ అమోనియా ఫ్యూచర్పై అంతర్జాతీయ ప్రజా రవాణా, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల నిపుణుడు డాక్టర్ వలవన్ అముతన్తో ఈటీవీ భారత్ తమిళనాడు ఇంటర్వ్యూ విశేషాలివీ.
- గ్రీన్ అమోనియా అంటే ఏమిటి ?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: గ్రీన్ అమోనియా ఒక రసాయన పదార్థం. నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్ అణువుల కలయికతో ఈ రసాయన సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. 1.7 రెట్లు ఎక్కువ సాంద్రత కలిగిన హైడ్రోజన్ అనేది గ్రీన్ అమోనియాలో ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ను గాలి లేదా సౌరశక్తి నుంచి సేకరిస్తారు. అందుకే గ్రీన్ అమోనియాను వినియోగిస్తే వాతావరణంలోకి కార్బన్ ఉద్గారాలు ఏమీ రిలీజ్ కావు. స్వచ్ఛమైన పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుగా గ్రీన్ అమోనియా పనికొస్తుంది. చాలా ఏళ్లుగా వ్యవసాయ ఎరువులు, క్లీనింగ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారీలో దాన్ని వినియోగిస్తున్నారు.
- విమానయాన రంగం రూపురేఖలను గ్రీన్ అమోనియా మార్చగలదా ?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అవుతున్న కార్బన్ ఉద్గారాలలో విమానయాన పరిశ్రమ వాటా 3 శాతం, నౌకాయాన పరిశ్రమ వాటా 3 శాతం దాకా ఉంది. గ్రీన్ అమోనియాలో అధిక సాంద్రత కలిగిన హైడ్రోజన్ కలిసి ఉంటుంది. అందువల్ల సుదూరాలకు రాకపోకలు సాగించే విమానాల్లో దాన్ని ఇంధనంగా వాడొచ్చు. సింగపూర్, దుబాయ్, సిడ్నీలలోని పలు విమానయాన సంస్థలు ఇప్పటికే దీనిపై అధ్యయనం మొదలుపెట్టాయి. గ్రీన్ అమోనియాకు జీవితకాలం ఎక్కువగా ఉండటం, నిల్వ సౌలభ్యం, సైక్లింగ్ ప్రయోజనాలు విమానయాన పరిశ్రమకు కలిసొస్తాయి.
- రైళ్లు, నౌకలు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి విభాగాలకూ అది పనికొస్తుందా ?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: సముద్ర మార్గాల మీదుగా సరుకులను రవాణా చేసే చాలా నౌకల్లో ఇప్పటికే గ్రీన్ అమోనియాను ఇంధనంగా వినియోగిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద షిప్పింగ్ కంపెనీలైన మెర్క్స్, ఎన్వైకేలు తమ సరుకు రవాణా నౌకల్లో ఈ ఇంధనాన్ని వాడుతున్నాయి. రైల్వే శాఖ, పలు భారీ పరిశ్రమలు సైతం గ్రీన్ అమోనియాను ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుగా వినియోగిస్తున్నాయి. విద్యుత్ ఉత్పత్తి కంపెనీలు పవర్ బ్యాకప్ కోసం, గ్రిడ్ నిల్వ అవసరాలకు దీన్ని వాడుతున్నాయి. ఒకవేళ సముద్ర రవాణా నౌకలు, విద్యుత్ గ్రిడ్లు, భారీ పరిశ్రమలు, రైలు రవాణా వ్యవస్థల్లో గ్రీన్ అమోనియా వినియోగం పెరిగితే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం కార్బన్ ఉద్గారాలలో 35 శాతం తగ్గిపోతాయి.
- రాబోయే 20 ఏళ్లలో గ్రీన్ అమోనియా ఎలాంటి పెనుమార్పును తీసుకొస్తుంది ?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: ప్రస్తుతం ఇంధన వ్యవస్థ అనగానే బొగ్గు, చమురు, సహజ వాయువు వరుస క్రమంలో ఉంటాయి. కానీ భవిష్యత్తులో పెద్దమొత్తంలో గ్రీన్ అమోనియా అందుబాటులోకి వస్తే, ఇంధన వినియోగం తీరుతెన్నులు మారిపోతాయి. పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు, హైడ్రోజన్, అమోనియాలకు ఫ్యూచర్లో టాప్ ప్రయారిటీ లభిస్తుంది. 2050 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం హైడ్రోజన్ డిమాండ్లో 45 శాతాన్ని గ్రీన్ అమోనియానే తీరుస్తుంది.
- చాలాదేశాలు గ్రీన్ అమోనియాకు ఎందుకు ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నాయి?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: ఇంధన భద్రత, వాతావరణ మార్పులు, ఇంధన ధరల పెరుగుదల అనే 3 ప్రధాన సంక్షోభాలను ప్రపంచం ఎదుర్కొంటోంది. ఈ మూడింటికీ ఒకేసారి పరిష్కారాన్ని చూపగల శక్తి గ్రీన్ అమోనియాకు ఉంది. అందుకే చాలా ప్రపంచ దేశాలు పెట్రోల్, డీజిల్ తర్వాత అత్యధికంగా హైడ్రోజన్ను వినియోగిస్తున్నాయి. ఆ దేశాలన్నీ గ్రీన్ అమోనియాను భావితరం ఇంధనంగా చూస్తున్నాయి. ఎందుకంటే అందులో హైడ్రోజన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది.
- గ్రీన్ అమోనియా వినియోగంలో సవాళ్లు ఏమిటి ?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: గ్రీన్ అమోనియా అనేది ఒక విషపూరిత రసాయన పదార్థం. ఇప్పుడు మనం పెద్దఎత్తున వినియోగిస్తున్న పెట్రోలు, డీజిల్, ఎల్ఎన్జీ, క్లోరిన్లతోనూ కొన్ని రిస్కులు ఉన్నాయి. దశాబ్దాల తరబడి పరిశోధనలు జరిపి భద్రతా ప్రమాణాలను పెంచుకున్నందు వల్ల నేడు మనం వాటిని నిర్భయంగా వినియోగించే స్థితికి చేరుకున్నాం. గ్రీన్ అమోనియా విషయంలోనూ భవిష్యత్తులో ఈ తరహా భద్రతా ప్రమాణాలు సిద్ధం అవుతాయి. అందుకు అనుగుణంగా ఎక్కడికక్కడ మౌలిక వసతులు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
- గ్రీన్ అమోనియా ఉత్పత్తి, ఎగుమతి హబ్గా భారత్ మారగలదా?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: అపారమైన సౌరశక్తిని ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం భారతదేశానికి ఉంది. మన దేశానికి 7,500 కి.మీకుపైగా సముద్ర తీరప్రాంతం ఉంది. అత్యంత నిపుణులైన ఇంజినీర్లు పెద్దసంఖ్యలో అందుబాటులో ఉన్నారు. భారత్లో సౌర విద్యుత్పై ట్యాక్సులు కూడా తక్కువే. వెరసి, తక్కువ ఖర్చుతోనే అధిక నాణ్యత కలిగిన గ్రీన్ అమోనియాను భారత్లో ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. ఒకవేళ మనదేశంలో గ్రీన్ అమోనియా ఉత్పత్తి పెద్దఎత్తున ఆరంభమైతే, రాబోయే 10 నుంచి 15 ఏళ్లలోనే అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్లో సౌదీ అరేబియా రేంజుకు భారత్ ఎదుగుతుంది. గుజరాత్, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేపట్టింది. గ్రీన్ అమోనియా ఉత్పత్తి, ఎగుమతి విప్లవం కోసం అవే భవిష్యత్ పెట్టుబడులు. మొత్తం మీద గ్రీన్ అమోనియా ఎగుమతి టర్మినల్స్ ఏర్పాటుకు భారత్ అనువైన ప్రదేశం.
- గ్రీన్ అమోనియా ప్రజల జీవితాలను మారుస్తుందా?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: గ్రీన్ అమోనియా వినియోగం పెరిగితే ఇంధన ధరలు తగ్గిపోతాయి. ఇది స్వచ్ఛ ఇంధనం కావడం వల్ల వాయు కాలుష్యం తగ్గుతుంది. గాలి నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. తక్కువ వ్యయంతోనే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం సాధ్యమవుతుంది. దీనివల్ల విద్యుత్ యూనిట్ల ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయి. పెట్రోలియం సంపన్న దేశాలు ముడి చమురు ధరలను పెంచినా భారత్పై ప్రభావం పడదు. గ్రీన్ అమోనియా ఉత్పత్తి యూనిట్ల వల్ల కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. గ్రీన్ అమోనియా ఉత్పత్తికి అత్యంత అవసరమైన సౌర, పవన విద్యుత్ ప్లాంట్లు ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఏర్పాటవుతాయి. దీనివల్ల అక్కడి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. ఇంజినీరింగ్, నిర్వహణ, భద్రతా శిక్షణ వంటి రంగాలలో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తారు.
- భారత్లో గ్రీన్ అమోనియా పాలసీ అభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ సహకారం ఎలా ఉంది ?
డాక్టర్ వలవన్ అముతన్: గ్రీన్ అమోనియా ఇంధన వనరుగా విజయవంతం కావాలంటే, దానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్దిష్ట భద్రత, ఇంధన ప్రమాణాలు అవసరం. ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే గ్రీన్ అమోనియాకు మరో దేశంలోకి ఎంట్రీ లభించాలంటే, దాని స్వచ్ఛత, దహన నాణ్యత, నిల్వ ప్రొటోకాల్, లీకేజీ సేఫ్టీ, ఐఎస్ఓ ప్రమాణాలు అన్నీ ఒకేలా ఉండాలి. ఇందుకోసం జపాన్, యూరప్, ఆస్ట్రేలియాలతో భారత్ చేతులు కలిపింది. ఈ దేశాలన్నీ కలిసి 'ఇంటర్నేషనల్ అమోనియా అలయన్స్' అనే కొత్త కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో గ్రీన్ అమోనియా అనేది ప్రపంచ ఇంధన కరెన్సీగా మారుతుందని అనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ లేదు.