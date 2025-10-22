ETV Bharat / bharat

కన్ను కోల్పోయినా డోంట్​ కేర్​- పొగను నిప్పుగా మార్చేసే స్టవ్ తయారీ- భారత శాస్త్రవేత్త ఆవిష్కరణ

పొగను నిప్పుగా మార్చేసే స్టవ్- డ్రై డైజెస్టర్ టెక్నాలజీతో 'పోర్టబుల్ స్టవ్‌' రూపకల్పన- ఔత్సాహిక శాస్త్రవేత్త వి.జయప్రకాశ్ ఆవిష్కరణ

Jayaprakash Stove
Jayaprakash Stove (ETV Bharat)
Jayaprakash Stove Success Story : పొయ్యిలోని మంట నుంచి పొగ విడుదల కావడం అనేది సర్వసాధారణ అంశం. ఈ పొగను కూడా అదిమిపట్టి నిప్పుగా మార్చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? దాదాపు 27 ఏళ్లపాటు ప్రయోగాలు చేసి ఈ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపించారు భారతీయ ఔత్సాహిక శాస్త్రవేత్త వి.జయప్రకాశ్. ప్రయోగం చేసే క్రమంలో కుడి కంటిని కోల్పోయినా ఆయన ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోలేదు. 'డ్రై డైజెస్టర్' టెక్నాలజీతో పొగనూ నిప్పుగా మార్చేయగల 'పోర్టబుల్ స్టవ్‌'ను జేపీ ఆవిష్కరించారు. ఇటీవలే కేరళలోని కాలికట్ ఎన్ఐటీలో జరిగిన 'స్వశ్రయ భారత్ 2025' కార్యక్రమంలో దీన్ని ప్రదర్శించారు. అందరి మన్ననలు అందుకున్న ఈ పర్యావరణహితమైన మేడిన్ ఇండియా స్టవ్ విశేషాలతో కథనమిది.

ఇంట్లోనే స్టవ్‌తో ప్రయోగాలకు శ్రీకారం
వి.జయప్రకాశ్‌ను అందరూ జేపీ అని పిలుస్తుంటారు. ఈయన కేరళలోని కోజికోడ్‌ జిల్లా కోయిలాండి పరిధిలో ఉన్న కోమతుకర గ్రామంలో జన్మించారు. ఆయన భార్య పేరు రాణి. కుమార్తెలు తీర్థ, కావ్య కేరళ హైకోర్టులో న్యాయవాదులుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. బాల్యం నుంచే స్టవ్‌ల పనితీరును అర్థం చేసుకునేందుకు జయప్రకాశ్‌ ప్రయత్నించే వారు. ఉద్యోగం నిమిత్తం జయప్రకాశ్‌ వాళ్ల నాన్నగారు తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో ఉండేవారు. దీంతో స్కూలు సెలవులు వచ్చినప్పుడల్లా, తన తల్లి పద్మినితో కలిసి కోయంబత్తూరులోని తండ్రి వద్దకు వెళ్లేవారు. ఈక్రమంలో జయప్రకాశ్‌ వాళ్ల అమ్మగారు తనతో పాటు మట్టి పొయ్యిని కూడా కోయంబత్తూరుకు తీసుకెళ్లేవారు. అప్పట్లో మట్టిపొయ్యిల వినియోగమే ఎక్కువగా ఉండేది. కాలక్రమంలో స్టవ్‌లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ స్టవ్‌లను విక్రయించే వ్యాపారాన్ని జయప్రకాశ్‌ వాళ్ల అమ్మగారు మొదలుపెట్టారు. తమ ఇంట్లో ఉన్న స్టవ్‌కు ఒక పొడవాటి గొట్టాన్ని బిగించి, పొగ నేరుగా బయటికి వెళ్లిపోయే ప్రయోగాన్ని జయప్రకాశ్‌ చేసి చూశారు.

Jayaprakash Stove
జయప్రకాశ్​ (ETV Bharat)

ప్రయోగంలో కుడి కంటిని కోల్పోయిన వైనం
స్టవ్‌లకు సంబంధించిన ఒక శిక్షణా శిబిరంలో పాల్గొనాలని జయప్రకాశ్‌ తల్లి పద్మినికి ఆహ్వానం వచ్చింది. అయితే ఆమెకు బదులుగా ఆ కార్యక్రమానికి జయప్రకాశ్‌ వెళ్లారు. ట్రైనింగ్ పొందారు. అక్కడ నేర్చుకున్న శాస్త్రీయ జ్ఞానంతో గ్యాసిఫికేషన్ టెక్నాలజీని స్టవ్‌లో అనుసంధానించి తన ప్రయోగాలను కొనసాగించారు. పొగ వెలువడని పొయ్యిల నిర్మాణం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతో తన ప్రయోగాలను పదేళ్లపాటు జయప్రకాశ్‌ అలుపెరగకుండా కొనసాగించారు. ఒకసారి కోజికోడ్‌లో స్టవ్‌తో ప్రయోగం చేస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదంలో జయప్రకాశ్ కుడి కన్ను గాయపడింది. ఆ గాయం వల్ల మెదడులో ఇన్ఫెక్షన్‌ కలుగుతుందని వైద్యులు చెప్పారు. దీంతో ఆయన కుడి కంటిని తొలగించారు. దాని స్థానంలో పనిచేయని అవయవాన్ని అమర్చారు.

Jayaprakash Stove
జేపీ టెక్‌లో స్టవ్ తయారీ పనులు (ETV Bharat)
Jayaprakash Stove
జేపీ టెక్‌లో స్టవ్ తయారీ పనులు (ETV Bharat)

'పోర్టబుల్ స్టవ్‌'కు పేటెంట్
'డ్రై డైజెస్టర్' టెక్నాలజీతో పొగనూ నిప్పుగా మార్చేయగల 'పోర్టబుల్ స్టవ్‌'ను జయప్రకాశ్‌ తయారు చేశారు. దీనికి 'పుముకం తీయాకుం' అని పేరు పెట్టారు. దీనిపై 2022లోనే పేటెంట్ పొందారు. 'ఆవిష్కరణ ప్రత్యేక హక్కు' కేటగిరీ కింద 20 సంవత్సరాల వ్యవధి కోసం దీనికి పేటెంట్ మంజూరైంది. పేటెంట్ ఖర్చు మొత్తాన్ని కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ పరిధిలోని నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ (NIF) భరించింది. పేటెంట్ గడువు ముగిసిన తర్వాత, ఈ స్టవ్ దేశ ప్రజల ఆస్తిగా మారుతుంది.

Jayaprakash Stove
డ్రై డైజెస్టర్ (ETV Bharat)

దశాబ్దాల గ్యారంటీతో స్టవ్ విక్రయాలు
దశాబ్దాల గ్యారంటీతో పాటు పొగ వెలువడదనే బలమైన హామీని ఇచ్చి మరీ ఈ స్టవ్‌లను జేపీ విక్రయిస్తున్నారు. ఈ స్టవ్‌ల తయారీ కోసం జేపీ టెక్ అనే సంస్థను ఆయన ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి కేరళలోని కోజికోడ్ జిల్లా కనయంకోడ్, తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులలో తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయి. జేపీ టెక్ 6,000; జేపీ టెక్ 7,000 అనే రెండు రకాల మోడళ్లకు చెందిన 'పోర్టబుల్ స్టవ్‌'లను ఈ యూనిట్లలో తయారు చేస్తున్నారు.

Jayaprakash Stove
జేపీ తయారు చేసిన స్టవ్​ (ETV Bharat)
Jayaprakash Stove
డ్రై డైజెస్టర్ (ETV Bharat)

జేపీ టెక్ 'పోర్టబుల్ స్టవ్‌' ఫీచర్లు

  • ఈ స్టవ్‌ను ఒకసారి వెలిగిస్తే, 4 నిమిషాల్లోనే స్నానపు నీళ్లు వేడెక్కుతాయి.
  • కట్టెలు ఎక్కువగా కాలవు.
  • పొగ అస్సలు వెలువడదు.
  • వాయు కాలుష్యం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
  • ఈ స్టవ్‌ను ఎంతసేపు వెలిగించినా, బయటి భాగం పెద్దగా వేడెక్కదు. కాబట్టి ఇది సురక్షితం.
  • ఈ స్టవ్‌లోకి ఆహార వ్యర్థాలు, డైపర్లు, న్యాప్‌కిన్‌లు వంటివి వేసినా ప్రకృతికి హాని కలిగించని రీతిలో దహనం చేస్తుంది.
  • వివిధ వ్యర్థాలను ఈ స్టవ్‌లో దహనం చేస్తే నమోదయ్యే కాలుష్య స్థాయి అనేది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బీఐఎస్) నిర్దేశించిన దానికంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

'స్వశ్రయ భారత్ 2025'లో తళుక్కు
ఇటీవలే కేరళలోని కాలికట్ ఎన్ఐటీలో 'స్వశ్రయ భారత్ 2025' అనే కార్యక్రమం జరిగింది. దీన్ని స్వదేశీ సైన్స్ మూవ్‌మెంట్ కేరళ, నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ ఇండియా, ఎన్ఐటీ కాలికట్‌కు చెందిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. సామాజిక బాధ్యతతో రూపొందించిన 52 వినూత్న ఆవిష్కరణలను ఈ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించారు. వీటిలో జయప్రకాశ్‌ తయారుచేసిన 'పోర్టబుల్ స్టవ్‌' కూడా ఉంది. వివిధ వ్యర్థాలను ప్రకృతికి హాని కలిగించకుండా దహనం చేయడానికి కూడా ఈ స్టవ్ ఉపయోగపడుతుందనే అంశం ఎన్ఐటీ కాలికట్ శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులను ఆకట్టుకుంది. అందుకే దీన్ని ఈ ప్రదర్శనకు ఎంపిక చేశారు.

Jayaprakash Stove
స్వశ్రయ భారత్ 2025 విన్నర్​గా జయప్రకాశ్​ (ETV Bharat)

ప్రయోగాలు- అవార్డులు

  • 2008లో జయప్రకాశ్ తన ఆవిష్కరణను ఇంధన పరిరక్షణ శాఖ అవార్డు కోసం ప్రతిపాదించారు. జయప్రకాశ్ తయారుచేసిన స్టవ్ ఆ సంవత్సరం గొప్ప ఆవిష్కరణగా ఎంపికైంది. దీంతో ఆయన ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరిగింది.
  • 2012లో నాటి రాష్ట్రపతి ప్రతిభా పాటిల్ నుంచి ఎన్‌ఐఎఫ్ జాతీయ అవార్డును జేపీ అందుకున్నారు.
  • పర్యావరణానికి హాని కలిగించని విధంగా వ్యర్థాలను నిర్వహించే విభాగంలో ప్రయోగాలు చేస్తున్నందుకు జయప్రకాశ్‌ను 2017, 2019 సంవత్సరాల్లోనూ కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవార్డులతో సత్కరించింది.
  • పొగలేని స్టవ్‌లను తయారు చేసుకోవడంలో పాకిస్థాన్ సరిహద్దులోని భారత సైనికులకు ఆయన శిక్షణ ఇచ్చారు.
  • చైనాకు చెందిన ఒక స్టవ్ తయారీ కంపెనీతో కలిసి భారత్, చైనా గ్రామీణ ప్రాంతాల అవసరాలకు అనుగుణమైన కలపను రూపొందించడంలోనూ జేపీ కీలక పాత్ర పోషించారు.
  • కశ్మీర్ విశ్వవిద్యాలయం, ఎన్ఐఐటీ కశ్మీర్, ఎన్ఐఎఫ్ కశ్మీర్ వింగ్ సహకారంతో కశ్మీర్ ప్రజలకు అనువైన రూమ్ హీటర్‌ను ఆయన తయారుచేశారు. దీనిపై కొడైకెనాల్, డెహ్రాడూన్‌లలో లోతుగా ప్రయోగాలు చేశారు.

కోయంబత్తూరులో స్టవ్‌ల తయారీకి అనుకూల వాతావరణం
"నాకు కేరళలోని కనయంకోడ్‌లో, తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో స్టవ్ తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయి. అయితే నా అసలు డెవలప్‌మెంట్ అనేది కోయంబత్తూరులోనే ఆరంభమైంది. ఎందుకంటే అక్కడ స్టవ్‌ల నిర్మాణ వ్యయం, మూలధన అవసరాలు చాలా తక్కువ. కేరళలో స్టవ్ తయారీ యూనిట్‌ను ప్రారంభించాలని అనుకుంటే, సంబంధిత సౌకర్యాలన్నింటినీ భారీ పెట్టుబడితో సిద్ధం చేసుకోవాలి. కానీ కోయంబత్తూరులోని మహిళలు ఒక కుటీర పరిశ్రమలాగా పనిచేస్తారు. స్టవ్‌కు అవసరమైన ప్రతి భాగాన్ని అక్కడి మహిళలు ఇళ్లలోనే తయారు చేస్తారు. మేం వాటన్నింటిని సేకరించి, అసెంబుల్ చేస్తే సరిపోతుంది. తమిళనాడు నుంచి కేరళ ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది" అని భారతీయ ఔత్సాహిక శాస్త్రవేత్త, డ్రై డైజెస్టర్ పోర్టబుల్ స్టవ్‌ ఆవిష్కర్త వి.జయప్రకాశ్ చెప్పుకొచ్చారు.

Jayaprakash Stove
సహోద్యోగులతో జయప్రకాశ్​ (ETV Bharat)

జయప్రకాశ్ ప్రజెంటేషన్ అద్భుతం
"భారతదేశపు సొంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను అభివృద్ధి చేయడానికి, ఆవిష్కర్తలను వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించడానికి 'స్వశ్రయ భారత్ 2025' కార్యక్రమాన్ని మేం నిర్వహించాం. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకించి పిల్లలు, యువతరాలకు కొత్త ఆలోచనలను అందిస్తుంది. డ్రై డైజెస్టర్ పోర్టబుల్ స్టవ్‌ గురించి జయప్రకాశ్ అద్భుతమైన ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రదర్శనను 4,000 మందికిపైగా చూశారు. డ్రై డైజెస్టర్ పోర్టబుల్ స్టవ్‌‌కు మా ఎన్‌ఐటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్‌ను అందించాం" అని కేరళలోని కాలికట్ ఎన్‌ఐటీ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జి.ఉన్నికృష్ణన్ ఈటీవీ భారత్‌కు చెప్పారు.

Jayaprakash Stove
స్టవ్ తయారీ పనులు (ETV Bharat)
Jayaprakash Stove
డ్రై డైజెస్టర్ (ETV Bharat)
Jayaprakash Stove
డ్రై డైజెస్టర్ (ETV Bharat)

