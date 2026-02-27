రసవత్తరంగా తమిళ రాజకీయాలు- డీఎంకేలో చేరిన జయ నమ్మినబంటు పన్నీర్సెల్వం
డీఎంకే ప్రధాన కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ సమక్షంలో కండువా కప్పుకున్న పన్నీర్ సెల్వం- రాజకీయ మనుగడ కోసం అధికార పార్టీ తీర్థం
Published : February 27, 2026 at 9:54 AM IST
Panneerselvam DMK : తమిళనాడు రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. దివంగత సీఎం జయలలితకు నెచ్చెలిగా ఉన్న శశికళ కొత్త పార్టీని ప్రారంభించగా, తాజాగా జయ నమ్మినబంటు పన్నీర్సెల్వం డీఎంకేలో చేరారు. చెన్నైలోని డీఎంకే ప్రధాన కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ సమక్షంలో పన్నీర్సెల్వం డీఎంకే తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఆయన్ను తిరిగి అన్నాడీఎంకేలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదంటూ పళనిస్వామి ఇటీవల తెగేసి చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓపీఎస్ మద్దతుదారులు డీఎంకే, టీవీకేల్లో చేరుతుండటంతో ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్ధకమైంది. రాజకీయ మనుగడ కోసం ఆయన డీఎంకే కండువా కప్పుకున్నారు.
డీఎంకేకు ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయిన అన్నాడీఎంకే పార్టీలో జయలలితకు అత్యంత విధేయుడిగా పన్నీర్సెల్వం ఉండేవారు. జయ జీవించి ఉన్నప్పుడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో 3 సార్లు ఆమె స్థానంలో తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. జయలలిత అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో ఉన్నప్పుడు పన్నీర్సెల్వం కేబినెట్ మీటింగ్లలో ఆమె ఫోటోను టేబుల్ మీద పెట్టుకుని కూర్చునేవారు. సీఎం కుర్చీని ఖాళీగా ఉంచేవారు. జయ మరణం తర్వాత పార్టీలో బలమైన నేతగా ఎదిగిన శశికళ, పన్నీర్సెల్వంతో బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారు. శశికళ జైలుకు వెళ్లిన తర్వాత పళనిస్వామి సీఎం అయ్యారు.