ఎగ్జిట్ పోల్స్ తూచ్- ఎన్నికల ఫలితాలను మార్చేందుకు ఎన్డీఏ యత్నించొచ్చు : తేజస్వీ
ఎగ్జిట్ పోల్స్పై స్పందించిన విపక్ష మహా కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్
Published : November 12, 2025 at 5:14 PM IST
Tejaswi Yadav on Exit Polls : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను మార్చేందుకు అధికార ఎన్డీఏ కూటమి ప్రయత్నాలు చేసే అవకాశం ఉందని విపక్ష మహాగఠ్బంధన్ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ ఆరోపించారు. జిల్లా కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో వేగాన్ని తగ్గించేందుకు ఎన్డీఏ కూటమి సకల ప్రయత్నాలు చేస్తుందన్నారు. బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగిన చోట ఎన్డీఏ సర్కారు ఏమీ చేయదని, కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేసి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేందుకు మిలిటరీ ఫ్లాగ్ మార్చ్లు నిర్వహిస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం వల్లే దిల్లీలో బాంబు పేలుడు జరిగిందన్నారు. బుధవారం పట్నాలో విలేకరుల సమావేశంలో తేజస్వీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఓట్లచోరీ వల్లే 2020లో గెలుపు
'2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల టైంలోనూ ఓట్ల చోరీ, ఓట్ల లెక్కింపులో అవకతవకలు జరిగాయి. అందువల్లే ఎన్డీఏ కూటమి గెలిచింది. ఆ సమయంలో కేవలం 12వేల ఓట్ల తేడాతో ఎన్డీఏ కూటమి గెలిచింది. ఈసారి మమ్మల్ని ఎవరూ భయపెట్టలేరు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓట్లచోరీని ప్రజలే ఆపుతారు. మహా కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేస్తుంది. ఏదైనా ఓట్లచోరీ జరిగితే, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు ఎలాంటి త్యాగాలకైనా సిద్ధపడతాం. తప్పుడు దారుల్లో ఎన్నికల్లో గెలిచే అవకాశాలను ఎన్డీఏకు ఇచ్చేది లేదు. ఈ పోల్స్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అదనంగా 72 లక్షల మంది ఓట్లు వేశారు. ప్రతీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో అదనంగా సగటున 29,500 ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. అవి సీఎం నీతీశ్ కుమార్ను నిలపడానికి కాదు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని మార్చడానికే' అని తేజస్వీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: RJD leader and Mahagathbandhan CM face Tejashwi Yadav says, " ...this time they will make all attempts to slow down the counting of votes. they will create fear in district headquarters. they will not do anything where a bomb blast takes place.… pic.twitter.com/C2sOy7wlL2— ANI (@ANI) November 12, 2025
బీజేపీ అగ్రనేతలు చెప్పినట్టే ఎగ్జిట్ పోల్స్
బిహార్లో ఎన్డీఏ కూటమి గెలుస్తుందంటూ వచ్చిన ఎగ్జిట్ పోల్స్పై తేజస్వీ యాదవ్ స్పందించారు. బీజేపీ అగ్రనేతలు చెప్పిన విధంగానే ఎగ్జిట్ పోల్స్ను విడుదల చేశారని ఆయన విమర్శించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై తాను తప్పుడు ఆశావాదంలో కానీ, అపార్ధపు భావనలో కానీ ఉండనని తేల్చి చెప్పారు. నవంబరు 11న రాత్రి 7 గంటల వరకు ఓటర్లు క్యూ లైన్లలో ఉండగా, ఓటింగ్ ముగియక ముందే ఎన్డీఏ గెలుస్తుందంటూ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చాయన్నారు. ఓటర్ల శాంపుల్ సైజ్, సర్వే కోసం అనుసరించిన పద్ధతి ఏమిటో చెప్పాలని తేజస్వీ ప్రశ్నించారు. అశాస్త్రీయంగా నిర్వహించిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ వివరాలను విడుదల చేయాల్సింది కాదన్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగమైన అధికారులపై మానసిక ఒత్తిడిని పెంచడానికే ఎగ్జిట్ పోల్స్ను వాడుకుంటున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక ప్రజల నుంచి మహా కూటమి అభిప్రాయాలను సేకరించిందని తేజస్వీ వెల్లడించారు. ప్రజలు చెప్పినదాని ప్రకారం తమ కూటమికి 1995 నాటి కంటే ఉత్తమ ఫలితాలు రాబోతున్నాయని తెలిపారు. నవంబరు 18న తాను సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానన్నారు.
#WATCH | Patna: On #BiharElection2025 Exit Polls, RJD leader and Mahagathbandhan CM face Tejashwi Yadav says, " we neither rejoice nor harbour any misconception over surveys. these surveys are just psychological pressure, brought under pressure by officers...the surveys have been… pic.twitter.com/qe9mGjfF0T— ANI (@ANI) November 12, 2025
ఎన్డీఏకు 130 సీట్లకు పైనే : ఎగ్జిట్ పోల్స్
నవంబరు 6, 11 తేదీల్లో రెండు విడతల్లో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరిగింది. నవంబరు 14న ఎన్నికల ఫలితం రానుంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్ని ఎన్డీఏ విజయం సాధిస్తుందని తెలిపాయి. ది పీపుల్స్ పల్స్: 133-159 సీట్లు, పీపుల్స్ ఇన్సైట్ : 133- 148, ది జేవీసీ : 135-150 సీట్లు, డీవీసీ రీసెర్చ్ పోల్స్:137-152 సీట్లు వస్తాయని తెలిపాయి.
