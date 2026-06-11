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టీఎంసీలో రాజీనామాల పరంపర- రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి ప్రకాశ్ గుడ్​బై

రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన టీఎంసీ ఎంపీ ప్రకాశ్ చిక్-

TMC MP Prakash Baraik Resign
TMC MP Prakash Baraik (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 11:28 AM IST

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TMC MP Prakash Baraik Resign : తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌కు వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. తాజాగా ఆ పార్టీకి చెందిన మరో సభ్యుడు ప్రకాశ్ చిక్ రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌కు లేఖ సమర్పించారు. ఈ వారంలో మెుత్తం ముగ్గురు ఎంపీలు తృణమూల్‌ను వీడారు. ఈ నెల 8న సుఖేందు శేఖర్ రాయ్, 10న సుష్మితా దేవ్ రాజ్యసభ సభ్యత్వం సహా పార్టీకి రాజీనామా చేశారు.

సుష్మితా దేవ్ రాజీనామా చేసిన తర్వాత అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మతో భేటీ అయ్యారు. ఆమె బీజేపీలో చేరే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే 20 మంది టీఎంసీ లోక్‌సభ ఎంపీలు తమను ప్రత్యేక గ్రూపుగా గుర్తించాలంటూ స్పీకర్‌కు లేఖ రాశారు. వీరిలో భారత మాజీ క్రికెటర్‌ యూసుఫ్‌ పఠాన్, నటి సయోనీ ఘోశ్, నటుడు శత్రుఘ్న సిన్హా కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

సొంతపార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేల తిరుగుబాటు నేపథ్యంలో మనుగడ కోసం తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌, కాంగ్రెస్‌లో విలీనం కానుందనే ప్రచారం జోరందుకుంది. ఈ క్రమంలోనే లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ సమావేశం కావటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. గంటన్నరపాటు ఇరువురు మంతనాలు జరిపారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత్రి సోనియాగాంధీతో టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ భేటీ సమావేశమైన మరుసటిరోజే రాహుల్, అభిషేక్ భేటీ కావటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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TMC MP PRAKASH BARAIK RESIGN
TMC MP PRAKASH BARAIK RESIGN

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