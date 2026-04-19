జంగల్మహల్లో రగులుతున్న అస్తిత్వ ఆకాంక్ష- గిరిజన ఓటరు ఎటువైపు?
బంగాల్కు అధికార ద్వారంగా జంగల్మహల్- ఆ ప్రాంతంలోని 40 అసెంబ్లీ సీట్లే కీలకం- ఇక్కడ మెజారిటీ సీట్లు గెలిచే పార్టీకే మ్యాజిక్ ఫిగర్- జనాభాలో సింహభాగం ఎస్టీలు, కుర్మీలే- రాజకీయ పార్టీలకు అగ్నిపరీక్ష
Published : April 19, 2026 at 3:45 PM IST
Bengal Elections Jangalmahal : బంగాల్లో ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలన్నా జంగల్ మహల్ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకోవాల్సిందే. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 148 సీట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్ను సాధించాలంటే ఈ ప్రాంతంలోని గిరిజన, ఆదివాసీ, కుర్మీ వర్గాల ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవాల్సిందే. జంగల్ మహల్ పరిధిలోని నాలుగు జిల్లాల్లో (పురూలియా, బంకురా, ఝర్గ్రామ్, పశ్చిమ మిడ్నాపూర్) ఉన్న 40 అసెంబ్లీ సీట్లలో సింహభాగాన్ని దక్కించుకునే పార్టీ కోసమే అధికార ద్వారం తెరుచుకుంటుంది. అందుకే జంగల్ మహల్ను ‘గేట్వే టు నబన్నా’ (బంగాల్ సచివాలయానికి ముఖద్వారం) అని పిలుస్తుంటారు. ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీలన్నీ పెద్ద అగ్నిపరీక్షనే ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఎందుకంటే తమకు ఎస్టీ హోదా ఇవ్వాలని కుర్మీ వర్గం డిమాండ్ చేస్తోంది. కుర్మీలను ఎస్టీ జాబితాలో చేరిస్తే తమ రిజర్వేషన్లు దెబ్బతింటాయని సంతాల్లు, ఇతర ఎస్టీ తెగలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పార్టీలు ఏదో ఒక వర్గానికి మద్దతు తెలిపితే, మరో వర్గం దూరమయ్యే ముప్పు ఉంటుంది. ఈనేపథ్యంలో జంగల్ మహల్లోని 4 జిల్లాల్లో ఆదివారం రోజు నాలుగు ఎన్నికల ర్యాలీల్లో ప్రధాని మోదీ పాల్గొననున్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థుల తరఫున ప్రచారం చేయనున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాన్ని నిర్ణయించే కుర్మీ, గిరిజన వర్గాలు బీజేపీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)లలో ఎవరి వైపు ఉన్నాయి ? వారి డిమాండ్లు ఏమిటి ? టీఎంసీపై పైచేయి సాధించేందుకు బీజేపీ వ్యూహమేంటి ? గత ఎన్నికల ఫలితాలు ఏం చెబుతున్నాయి ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
- జంగల్ మహల్ సామాజిక సమీకరణాలివీ
- దట్టమైన అడవులతో నిండి ఉన్నందు వల్లే జంగల్ మహల్ ప్రాంతానికి ఈ పేరు వచ్చింది. జంగల్ అంటే అడవి. మహల్ అంటే పరిపాలనా విభాగం లేదా ఎస్టేట్ అని అర్థం.
- ఈ ప్రాంతం మొత్తం జనాభాలో దాదాపు 25 - 30 శాతం మంది గిరిజన తెగల వారే. పురూలియా జిల్లాలో 18.5 శాతం, ఝర్గ్రామ్ జిల్లాలో 29.4 శాతం, పశ్చిమ మిడ్నాపూర్ జిల్లాలో 14.9 శాతం, బంకురా జిల్లాలో 10.3 శాతం మంది గిరిజనులు ఉన్నారు.
- జంగల్ మహల్లో నివసించే అతిపెద్ద గిరిజన సమూహం పేరు సంతాల్. గిరిజన జనాభాలో వీరే దాదాపు 70 నుంచి 80 శాతం ఉంటారు. ఇతర గిరిజన తెగల్లో ముండా, భూమిజ్, లోధా, శబార్, బిర్హోర్, కోరా ఉన్నాయి.
- జంగల్ మహల్ ప్రాంతంలోని కుర్మీ వర్గాన్నే కుర్మీ -మహతో అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడి నాలుగు జిల్లాల్లో 17 శాతం నుంచి 30 శాతం మంది కుర్మీ ఓటర్లు ఉన్నారు. పురూలియా, ఝర్గ్రామ్ జిల్లాల్లో వీరి జనాభా అత్యధికంగా ఉంది.
- జంగల్ మహల్లోని దాదాపు 30 నుంచి 35 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థుల గెలుపోటములను కుర్మీ వర్గం ఓటర్లు శాసించగలరు.
కుర్మీలు ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఎందుకు కోరుతున్నారు ?
జంగల్ మహల్లోని కుర్మీ వర్గం ప్రజలు ప్రస్తుతం ఓబీసీ - బీ (ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు) కేటగిరీలో ఉన్నారు. వాస్తవానికి 1931 వరకు బ్రిటీష్ ఇండియాలో ఆదిమ తెగల కేటగిరీలో కుర్మీలు ఉండేవారు. కానీ, 1950లో భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు వారిని ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించారు. సంస్కృతీకరణ అనే ప్రాతిపదికన ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఆ కాలంలో కుర్మీ సామాజిక వర్గంలోని కొంతమంది సంపన్న, ప్రభావవంతమైన నాయకులు తమ సామాజిక హోదాను పెంచుకోవడానికి తాము కుర్మీ క్షత్రియులమని ప్రకటించుకున్నారు. దీంతో వారు గిరిజన లక్షణాలను కలిగి లేరని భావించిన అప్పటి భారత ప్రభుత్వం వారిని ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించింది. దీంతో 1950వ దశకం నుంచే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కోసం కుర్మీ వర్గం పోరాటాన్ని మొదలుపెట్టింది. మునుపటిలాగేే తమను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని ఆ వర్గం కోరుతోంది.
ఓబీసీ జాబితాలోకి కుర్మీలు
ఈనేపథ్యంలో మండల కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు 1994 అక్టోబర్ 19న బంగాల్లోని 'కుర్మీ' కులాన్ని అధికారికంగా ఓబీసీ జాబితాలో చేర్చారు. జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం 2004లో కుర్మీలను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని సిఫారసు చేసింది. అయితే, దీన్ని పరిశీలించిన ట్రైబల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (TRI) కుర్మీలు గిరిజనులు కారని, వారు కుంబీలకు ఉపకులం అని నివేదిక ఇచ్చింది. దీని ఆధారంగా నాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించింది. 2022లో కేంద్ర సర్కారు కొన్ని ఇతర తెగలకు ఎస్టీ హోదాను కల్పించినప్పటి నుంచి కుర్మీలు తమ డిమాండ్ కోసం రైల్ రోకో, రోడ్ల దిగ్బంధనం వంటి నిరసనలతో రాష్ట్రాన్ని స్తంభింపజేస్తున్నారు. తమకు ఎస్టీ హోదా కల్పిస్తామని స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చే పార్టీకే ఓటు వేస్తామని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కుర్మీల డిమాండ్పై ఎస్టీ వర్గాల వ్యతిరేకత
కుర్మీలు తమను ఎస్టీలుగా గుర్తించాలని కోరుతుండగా, ఇప్పటికే ఎస్టీ జాబితాలో ఉన్న సంతాల్, ముండా వంటి తెగలు దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రతిసారి ఎన్నికల టైంలో జంగల్ మహల్లో పెద్ద అగ్నిపరీక్షను రాజకీయ పార్టీలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. కుర్మీలకు కాదు అనే సమాధానం చెప్పలేక, సంతాల్ వర్గం మనసును నొప్పించలేక అన్ని పార్టీలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాయి.
రాజకీయ పార్టీల వైఖరి ఏమిటి ?
- బీజేపీ : కుర్మీల ఎస్టీ రిజర్వేషన్ డిమాండ్ పట్ల సానుకూలత చూపుతోంది. జంగల్ మహల్లో తమ పట్టును పెంచుకోవడానికి రాజేశ్ మహతో వంటి కుర్మీ నేతలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. కేంద్ర స్థాయిలో ఈ విషయాన్ని పరిశీలిస్తామని, కుద్మాలి భాషకు గుర్తింపు ఇస్తామని హామీలు ఇస్తోంది.
- తృణమూల్ కాంగ్రెస్ : టీఎంసీ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కుర్మీల డిమాండ్లను సానుకూలంగా పరిశీలిస్తామని, కేంద్రానికి అవసరమైన సిఫార్సులు చేస్తామని గతంలో హామీ ఇచ్చారు. ఇక ఇదే సమయంలో ఎస్టీల (సంతాల్స్) ఆగ్రహానికి గురికాకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది.
- ఝార్ఖండ్ లోక్ తాంత్రిక్ క్రాంతికారీ మోర్చా (JLKM) అనే పార్టీని ఝార్ఖండ్కు చెందిన యువ నేత జైరామ్ మహతో స్థాపించారు. ఈ పార్టీ కుద్మీల ఆత్మగౌరవ పోరాటానికి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించింది. బంగాల్లోని జంగల్ మహల్ నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇది ప్రభావాన్ని చూపుతోంది.
టీఎంసీకి కుర్మీలు దూరమవుతున్నారా ?
జంగల్ మహల్ పరిధిలోని 40 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీజేపీ, టీఎంసీ మధ్యే ప్రధాన పోటీ జరుగుతోంది. కీలకమైన కుర్మీ వర్గం ఓటర్లు సీఎం మమతా బెనర్జీ సారథ్యంలోని టీఎంసీకి దూరం అవుతున్నారనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. తమ వర్గానికి సంబంధించి 2022లో కల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (సీఆర్ఐ - CRI) స్టేటస్ రిపోర్ట్పై కేంద్ర సర్కారు కోరిన వివరణలను పంపడంలో టీఎంసీ ప్రభుత్వం కాలయాపన చేసిందని కుర్మీ వర్గం నేతలు అంటున్నారు. ఈ అంశం వల్లే టీఎంసీతో కుర్మీలకు గ్యాప్ పెరిగిందని చెబుతున్నారు. టీఎంసీ కాలయాపన వల్లే తమను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చే ప్రక్రియ నిలిచిపోయిందని పలువురు కుర్మీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
సీఆర్ఐ నివేదిక - వాస్తవం ఏమిటి ?
2022 సెప్టెంబర్లో కుర్మీలు జంగల్ మహల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేసినప్పుడు టీఎంసీ ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్ను పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. కల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (సీఆర్ఐ) అనేది బంగాల్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని సామాజిక అధ్యయన సంస్థ. కుర్మీ సామాజిక వర్గానికి గిరిజన లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది శాస్త్రీయంగా పరిశోధించి నివేదిక ఇవ్వాలని సీఆర్ఐను మమతా బెనర్జీ సర్కారు ఆనాడు ఆదేశించింది. ఈ సంస్థ ఇచ్చిన నివేదికనే సీఆర్ఐ స్టేటస్ రిపోర్ట్ అంటారు. కుర్మీల సామాజిక-సాంస్కృతిక స్థితిగతులపై సిద్ధం చేసిన సీఆర్ఐ నివేదికను కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల శాఖకు 2022 నవంబర్లో టీఎంసీ సర్కారు పంపింది. 2023 ఫిబ్రవరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నివేదికలో కొన్ని సాంకేతిక అంశాలపై వివరణ కోరుతూ తిరిగి బంగాల్ రాష్ట్రానికి పంపింది. 2023 ఏప్రిల్లో బంగాల్ ప్రభుత్వం సవరించిన వివరాలతో కూడిన క్రిటికల్ ఎత్నోగ్రాఫిక్ రిపోర్ట్ను కేంద్రానికి తిరిగి పంపింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫైలు కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఉన్న రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (RGI) పరిశీలనలో ఉంది. మేం రిపోర్టు పంపేశాం, నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది కేంద్రమే అని టీఎంసీ ప్రభుత్వం చెబుతోంది.కేంద్రం మాత్రం బంగాల్ సర్కారు పంపిన నివేదికలో కుర్మీలను ఎస్టీలుగా గుర్తించడానికి సరిపడా ఆధారాలు లేవని వాదిస్తోంది.
సంతాల్, గిరిజన తెగల ఓటర్లలో చీలిక
జంగల్ మహల్లోని సంతాల్, ఇతర గిరిజన తెగల ఓటర్లు ప్రధానంగా టీఎంసీ, బీజేపీల మధ్య చీలిపోయారు. సంతాల్ తెగకు చెందిన ద్రౌపదీ ముర్మును భారత రాష్ట్రపతిగా బీజేపీ నియమించింది. దీంతో సంతాల్ తెగ వారు కమలదళానికి చేరువ అవుతున్నారు. ఇక మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన లక్ష్మీర్ భండార్ (మహిళలకు నగదు బదిలీ), ఉచిత రేషన్, 'దువారే సర్కార్' వంటి సంక్షేమ పథకాలు గిరిజన కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా చాలా ఆసరాగా నిలిచాయి. దీంతో వారు టీఎంసీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఒకప్పుడు సంతాల్లు అందరూ ఐక్యంగా ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు వివిధ గిరిజన సంస్థలు రాజకీయంగా నిర్ణయాత్మక శక్తిగా మారాయి.
అభిషేక్ బెనర్జీ వల్లే కుర్మీలు దూరమయ్యారా ?
2023 మేలో ఝర్గ్రామ్లో టీఎంసీ కీలక నేత, సీఎం మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ కాన్వాయ్పై దాడి జరిగింది. అనంతరం ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు కుర్మీలలో ఆగ్రహం కలిగించాయి. 'దాడికి పాల్పడింది మీరేనా లేదా మీ ముసుగులో ఉన్న బీజేపీ వారో 48 గంటల్లో తేల్చి చెప్పాలి' అని ఆనాడు కుర్మీ నేతలకు అభిషేక్ గడువు ఇచ్చారు. 'కుర్మీలు మాకు ఓటు వేయరు, వారి మద్దతు మాకు అవసరం లేదు' అని అభిషేక్ అన్నట్లుగా కుర్మీ సంఘాలు ఆరోపించాయి. తాము శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతుంటే, ప్రభుత్వం తమ నేతలను (రాజేశ్ మహతో వంటి వారిని) అక్రమంగా అరెస్టు చేసిందని పేర్కొన్నాయి. అయితే, అభిషేక్ నేరుగా కుర్మీలను విమర్శించలేదని, ఆ దాడి వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని మాత్రమే అన్నట్లు తృణమూల్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఎన్నికల వేళ అభిషేక్ బెనర్జీ స్వరాన్ని మార్చారు. ఇటీవలె గోపీవల్లభ్పూర్ సభలో మాట్లాడుతూ, బీజేపీ కుర్మీల భావోద్వేగాలతో ఆడుకుంటోందని విమర్శించారు. కుర్మీల డిమాండ్లకు తమ మద్దతు ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
2 జిల్లాల్లోనే బీజేపీ బలం
2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో జంగల్ మహల్లోని పురూలియా, బంకురా వంటి జిల్లాల్లో బీజేపీ బలంగా రాణించింది. అయితే ఝర్గ్రామ్, పశ్చిమ మేదినీపూర్ జిల్లాల్లో వెనుకబడింది. క్షేత్రస్థాయిలో అంత బలంగా లేనందు వల్లే ఝర్గ్రామ్, పశ్చిమ మేదినీపూర్ జిల్లాల్లో ఆశించిన ఫలితాన్ని కమలదళం పొందలేకపోయింది. నీటి ఎద్దడి, భూ మాఫియా ఆరోపణలు, గిరిజన భూముల ఆక్రమణలు, నకిలీ కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు వంటి స్థానిక అంశాలతో ప్రస్తుతం బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తోంది. ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందే యత్నం చేస్తోంది. జంగల్ మహల్లోని అంతర్గత సామాజిక సమీకరణాలు ఈ సారి పార్టీల మధ్య పోటీని మరింత క్లిష్టతరంగా మారుస్తున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో జంగల్ మహల్లో పార్టీలు గెల్చుకునే సీట్ల సంఖ్యలో ఏమాత్రం మార్పు వచ్చినా, ఎన్నికల ఫలితంపై దాని ప్రభావం పడుతుంది.
బీజేపీ : కీలక కుర్మీ నేతలకు టికెట్లు
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఈసారి జంగల్ మహల్ ప్రాంతంలో కుర్మీ వర్గం నేతలకు ఎక్కువ సంఖ్యలో అసెంబ్లీ టికెట్లను బీజేపీ కేటాయించింది. గోపీబల్లవ్పుర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో రాజేశ్ మహతో, జాయ్పుర్ స్థానంలో బిశ్వజిత్ మహతో, సల్బోని స్థానంలో బిమలన్ మహతో, బలరాంపుర్ స్థానంలో జలాధర్ మహతో అనే కుర్మీ వర్గం నేతలకు బీజేపీ టికెట్లు దక్కాయి. తద్వారా జంగల్ మహల్ ప్రాంతంలో అతిపెద్ద ఓటుబ్యాంకుగా ఉన్న కుర్మీలను తమ వైపు తిప్పుకునే వ్యూహాన్ని కమలదళం అమలు చేస్తోంది. రాజేశ్ మహతో విషయానికొస్తే, గతంలో ఝర్గ్రామ్లో టీఎంసీ ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీ కాన్వాయ్పై జరిగిన దాడి ఘటనలో 2023 మేలో అరెస్టయ్యారు. ఈయన కుద్మి-మహతో ఉద్యమంలో అత్యంత కీలక నేతగా వ్యవహరించారు.
టీఎంసీ : 12 స్థానాల్లో కుర్మీ అభ్యర్థులు
జంగల్ మహల్ ప్రాంతంలోని 40 స్థానాలకుగానూ 10 నుంచి 12 స్థానాల్లో కుర్మీ (మహతో) అభ్యర్థులకు టీఎంసీ అవకాశం కల్పించింది. టీఎంసీ కుర్మీ నేతలకు టిక్కెట్లు ఇస్తూనే, మరోవైపు సంతాల్, ఇతర గిరిజన తెగల (ఎస్టీ) ఓట్లను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అభిషేక్ బెనర్జీ 2023లో చేసిన వ్యాఖ్యలు, కుర్మీ నేతల అరెస్టుల వల్ల ఈ వర్గం కొంతవరకు టీఎంసీకి దూరమైంది. దీన్ని చక్కదిద్దడానికి పార్టీ ఈసారి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న కుర్మీ నేతలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జంగల్ మహల్లోని 40 సీట్లలో టీఎంసీ 28 స్థానాలను గెల్చుకుంది. కానీ ఈసారి కుర్మీల నో ఓట్ టు టీఎంసీ ప్రచారం పార్టీకి పెద్ద సవాలుగా మారింది.
బీజేపీకి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూస్తాం : కుర్మీ నేత
"సీఆర్ఐ స్టేటస్ రిపోర్ట్ను ఆమోదిస్తామనే హామీని బంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తేనే టీఎంసీకి మద్దతు ఇవ్వాలని మేం నిర్ణయించుకున్నాం. లేదంటే ఈసారి టీఎంసీకి ఓట్లు వేసే ప్రసక్తే లేదు. మాకు గిరిజన హోదాను ఇవ్వాల్సిందే. మమ్మల్ని ఎస్టీ జాబితాలో చేరుస్తామని బీజేపీ అంటోంది. మేం మాట్లాడే కుడ్మాలి భాషను గుర్తిస్తామని చెబుతోంది. అందుకే మేం ఆశాజనకంగా ఉన్నాం. మేం 15 ఏళ్ల పాటు టీఎంసీపై విశ్వాసం ఉంచాం. కానీ ఆ పార్టీ వాగ్దానాలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైంది. రాబోయే ఐదేళ్లు బీజేపీకి ఛాన్స్ ఇస్తాం. వాళ్లు మాకోసం ఏం చేస్తారో చూస్తాం. బంగాల్లోని చాలా వర్గాలకు ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు ఉన్నప్పటికీ వీటితో ఉద్యోగాలు, చట్టసభల్లో సీట్లు పొందింది మాత్రం సంతాల్ వర్గం వాళ్లే. సంతాల్లు చెరువులోని చిన్న చేపలను మింగేసే పెద్ద చేపలలాంటి వాళ్లు" అని ఆదివాసీ కుర్మీ సమాజ్ ఝర్గ్రామ్ జిల్లా యువజన అధ్యక్షుడు కళ్యాణ్ మహతో పేర్కొన్నారు.
మేం బీజేపీని నమ్మం : సంతాల్ నేత
"ఝర్గ్రామ్, గోపీబల్లవ్పుర్లలో టీఎంసీ అభ్యర్థులకు మా మద్దతు ఉంటుంది. మిగతా చోట్ల ఏయే పార్టీలకు మద్దతు ఇవ్వాలనే దానిపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. మేం రాజకీయ సంస్థ కాదు. సంతాల్ వర్గం ప్రజల సంస్కృతి, జాతిని ప్రోత్సహించడమే మా పని. సంతాల్ విద్యా బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలి అనేది మా ప్రాథమిక డిమాండ్. దేశవ్యాప్తంగా అటవీ భూములను ఆక్రమించి వృక్షసంపదను నాశనం చేయడానికి, ఖనిజాలను తవ్వడానికి ప్రైవేట్ కార్పొరేట్లను అనుమతించిన బీజేపీని మేం నమ్మం"’ అని సంతాల్ వర్గం ప్రముఖ నేత, భారత్ జకాత్ మాఝీ పరగణా మహల్ అధిపతి సూర్యకాంత ముర్ము తెలిపారు.
టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా ఫలితం సున్నా : సంతాల్ వర్గీయుడు
"మా సంతాల్ వర్గంలోని చాలా మంది టీఎంసీ ప్రభుత్వంపైనా నిరాశతోనే ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతానికి చెందిన టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలు రాష్ట్ర గిరిజన సలహా కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. కానీ వారు సమావేశాలలో ఆదివాసీల అభివృద్ధి గురించి ఒక్క మాటైనా మాట్లాడారో లేదో నాకు సందేహమే. ఎమ్మెల్యేల పిల్లలు బయట ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలకు వెళ్తుంటే, మా పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలిచినా, గెలుపు తేడా చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది" అని గోపీబల్లవ్పుర్కు చెందిన సంతాల్ సంఘం మాజీ అధ్యక్షుడు ధంగా హన్స్దా తెలిపారు.
ఓ వైపు ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కోరుతున్న కుర్మీలు, మరోవైపు కుర్మీలకు వ్యతిరేకంగా వాదిస్తున్న సంతాల్లు, ఇంకోవైపు ఎవరి వైపు నిలవాలో అర్థం కాని స్థితిలోని రాజకీయ పార్టీలు. ఈనేపథ్యంలో బంగాల్లోని జంగల్ మహల్ ప్రాంత ఓటర్లు ఎవరి పక్షాన నిలుస్తారో అంచనా వేయడం అత్యంత కష్టతరంగా మారింది. అయినప్పటికీ ఈ ప్రాంతంలో వీలైనన్ని ఎక్కువ సీట్లను గెల్చుకొని బంగాల్ అధికార ద్వారాన్ని తెరవాలనే పట్టుదలతో బీజేపీ పావులు కదుపుతోంది. ప్రధానిమోదీ తాజా జంగల్ మహల్ పర్యటనను ఈ కోణంలోనే చూడాల్సి ఉంటుంది.