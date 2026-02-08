బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు ఓ నాటకం- కొత్త ప్రభుత్వానికి సంక్షోభం తప్పదు: ఈటీవీ భారత్తో షేక్ హసీనా
ఈటీవీ భారత్కు షేక్ హసీనా స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ- బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలపై కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : February 8, 2026 at 6:52 AM IST
Sheikh Hasina On Bangladesh Elections : ఈ నెల 12వ తేదీన బంగ్లాదేశ్లో సాధారణ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. 2024లో మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్ ప్రభుత్వం కూలినపోయిన తర్వాత జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికలకు అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. యూనస్ ప్రభుత్వం అవామీ లీగ్ పార్టీపై ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిషేధం విధించిన నేపథ్యంలో బంగ్దాదేశ్లో బీఎన్పీ, జమాతే ఇస్లామీ పార్టీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో రాబోయే ఎన్నికలపై హసీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ ఎన్నికలను ఓ నాటకంగా ఆమె అభివర్ణించారు. దేశంలోని అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ అయిన అవామీ లీగ్ను పోటీ చేయకుండా నిషేధించి నిర్వహించే ఎన్నికలకు ప్రజాస్వామ్య విలువ ఉండదన్నారు. ఈ ఎన్నికల ద్వారా ఏర్పడే ఏ ప్రభుత్వానికైనా ప్రజల పూర్తి మద్దతు ఉండదని, ఫలితంగా అది అధికారిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోక తప్పదని హెచ్చరించారు. బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల వేళ షేక్ హసీనా ‘ఈటీవీ భారత్’తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.
ఈటీవీ భారత్: అవామీ లీగ్ లేకుండా జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికలను అంతర్జాతీయ సమాజం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?
షేక్ హసీనా: బంగ్లాదేశ్లో ప్రస్తుతం ఏ పరిణామాలు ఉన్నాయో అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా అలాగే గుర్తిస్తుంది. గుర్తిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ఎన్నికలు ఒక అక్రమ వ్యవస్థకు చట్టబద్ధత కల్పించడం కోసం ఆడుతున్న నాటకం. ఈ ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్య ఆకాంక్షల వాస్తవ వ్యక్తీకరణలు కావు. అవామీ లీగ్పై నిషేధాన్ని సమర్థించే గొంతులన్నీ అక్రమ పాలన ద్వారా లబ్ధి పొందే వారే. సామాన్య బంగ్లాదేశీయులు తమ ప్రాథమిక ప్రజాస్వామ్య హక్కులను కోల్పోయారు. ఇదంతా కేవలం యూనస్ యంత్రాంగం అధికార దాహం వల్లే జరిగింది.
ఒక్క బంగ్లాదేశీ ఓటు కూడా పొందని యూనస్ ప్రభుత్వం దేశ చరిత్రలో తొమ్మిదిసార్లు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన అవామీ లీగ్నిషేధించే అధికారం తనకు తాను ఇచ్చుకుంది. తద్వారా లక్షలాది మంది ప్రజలను ఓటు హక్కుకు దూరం చేస్తూ వారి గొంతు నొక్కేసింది. మరోపక్క, నిజాయితీ గల స్వతంత్ర అభ్యర్థులను పోటీ చేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. రాజకీయ వేధింపులకు భయపడి పలు పార్టీలు ఎన్నికల నుంచి తప్పుకునేలా చేస్తున్నారు. పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందంటే, బీఎన్పీ లేదా జమాతే అనుబంధ వర్గాలకు చెందని వారు ఎవరైనా నామినేషన్ ఫారమ్లు కొనాలని చూస్తే, పోలీసులు వారిని అరెస్టు చేస్తున్నారు.
బంగ్లాదేశీయులు తాము ఇష్టపడే పార్టీకి ఓటు వేసే అవకాశం లేనప్పుడు, ఓటింగ్కు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటారని చరిత్ర చెబుతోంది. ఈ నామమాత్రపు ఎన్నికల ప్రక్రియ ద్వారా ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా, అది మొదటి రోజే 'అధికారిక సంక్షోభాన్ని' ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి ప్రభుత్వానికి కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి గానీ, విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే సత్తా గానీ ఉండదు. దేశంలో స్థిరత్వాన్ని కాపాడలేరు. చట్టబద్ధంగా పాలించే నైతిక హక్కును కూడా వారు కోల్పోతారు. ప్రజలను కావాలనే పక్కన పెట్టే ప్రజల ప్రతినిధి ఎలా అవుతుంది? ఇంత బహిరంగంగా అరాచకాలు జరుగుతున్నా, ఐక్యరాజ్యసమితి ఎన్నికల పరిశీలకులను పంపడానికి నిరాకరించడం విచారకరం. ఎన్నికలంటే ప్రజలకు నచ్చిన అభ్యర్థిని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉండాలని, ప్రధాన పార్టీలను నిషేధించడం ప్రజాస్వామ్యానికే విరుద్ధమని అంతర్జాతీయ సమాజం గట్టిగా చెప్పాలి. ప్రజాస్వామ్య దేశాలన్నీ తమ దేశాల్లో ఎన్నికలను ఎంత పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తాయో, ఇక్కడి ఎన్నికలను కూడా అదే కోణంలో చూడాలని నేను కోరుతున్నాను.
ఈటీవీ భారత్: అంతర్జాతీయ నేరాల ట్రిబ్యునల్ మీకు విధించిన ఉరిశిక్షను ఎలా చూస్తున్నారు?
షేక్ హసీనా: ఉరిశిక్ష విధించడం న్యాయం కాదు. మరణశిక్ష తీర్పును నేను పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నాను. నన్ను రాజకీయంగా అంతం చేసేందుకు చేసిన కుట్ర. ఈ విచారణలో చూపిన సాక్ష్యాలన్నీ అర్థం లేనివి. యూనస్ ప్రభుత్వాన్ని సంతృప్తి పరచడం కోసం అధికారులు ఒత్తిడిలో సేకరించిన అజ్ఞాత సాక్ష్యాలను దీనికి ఆధారంగా చేసుకున్నారు. వాస్తవానికి ఆ రికార్డింగ్లు ఏవీ ధృవీకరించబడలేదు. నేను అక్కడ లేని సమయంలోనే ఎన్నడూ లేనంత వేగంతో ఈ విచారణ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. నా రాజకీయ ప్రత్యర్థులు తమకు అనుకూలమైన వారితో కోర్టును నింపేశారు. నాకు నచ్చిన న్యాయవాదిని ఎంచుకునే హక్కును నిరాకరించారు. అవామీ లీగ్పై సానుభూతి ఉన్న న్యాయవాదులను జాబితా నుంచి తొలగించి, వారి స్థానంలో చట్టపరమైన పరిజ్ఞానం లేని, ప్రభుత్వం నియమించిన వ్యక్తులను ఉంచారు. విచారణ ప్రారంభం కాకముందే ప్రభుత్వ అధికారులు బహిరంగంగా నేను నేరస్తురాలినని ప్రకటించారు. దీని వల్ల నేరం నిరూపితమయ్యే వరకు నిరపరాధిగా భావించాలనే కనీస సూత్రాన్ని విస్మరించారు.
అంతర్జాతీయ నేరాల ట్రిబ్యునల్ స్వయంగా ఎటువంటి ప్రజాస్వామ్య మద్దతు లేని, ప్రజల ద్వారా ఎన్నికవ్వని ఒక ప్రభుత్వం కింద పనిచేస్తోంది. ఇది కేవలం అవామీ లీగ్ సభ్యులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని విచారణలు చేస్తోంది. అదే సమయంలో, ప్రస్తుత మద్దతుగా ఉన్న వారు చేస్తున్న అకృత్యాలను మాత్రం పూర్తిగా విస్మరిస్తోంది. నేను చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాను. నేను ఎవరినీ చంపలేదు, అలాగే ఎవరినైనా చంపమని సైన్యానికి గానీ, ఇతర భద్రతా దళాలకు గానీ ఎప్పుడూ ఆదేశాలు ఇవ్వలేదు. దేశంలో హింస చెలరేగి, ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసమవుతున్నప్పుడు, ఒక బాధ్యతాయుతమైన దేశాధినేతగా శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించడానికి, ప్రాణనష్టాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించడానికే నేను ప్రయత్నించాను. అప్పుడు పరిస్థితులు చాలా వేగంగా మారిపోయాయి. ఉద్రిక్తంగా మారాయి, దానివల్ల అక్కడక్కడ శాంతిభద్రతల విచ్ఛిన్నం జరిగింది. అంతమాత్రాన, ఒక ఎన్నికైన ప్రభుత్వం తన సొంత ప్రజలపైనే దాడి చేసిందని చిత్రీకరించడం అవాస్తవం. నిజానికి, నేను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చేసిన చివరి పనుల్లో ఒకటి ఆ మరణాలకు గల కారణాలపై విచారణ జరిపించడానికి ఒక కమిటీని వేశాను. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను స్వయంగా పరిశీలించమని ఐక్యరాజ్యసమితిని ఆహ్వానించాను. ఈ కమిటీ విచారణ పూర్తైతే ఘోరమైన ప్రాణనష్టానికి అసలు బాధ్యులెవరో తెలుసుకోవడానికి మాకు సహాయపడేది. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు యూనస్ అధికారం చేపట్టగానే ఆ విచారణను రద్దు చేశారు. బహుశా ఆ నివేదిక తననే దోషిగా తేలుస్తుందని ఆయనకు తెలుసు.
ఈటీవీ భారత్ : బంగ్లాదేశ్లో కేవలం నెల రోజుల్లోనే కనీసం 11 మంది హిందూ మైనారిటీలు హత్యకు గురయ్యారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ మైనారిటీలకు సురక్షితం కాదని మీరు భావిస్తున్నారా?
షేక్ హసీనా: బంగ్లాదేశ్ ఒక లౌకిక గణతంత్ర దేశం. అన్ని మతాల ప్రజలు ఒకరితో ఒకరు కలిసి శాంతియుతంగా జీవించే ప్రదేశం. అయితే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు లేవు. యూనస్ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్న కొన్ని వారాల్లోనే హిందువులు, బౌద్ధులు, క్రైస్తవులు, ఆదివాసీ తెగలను లక్ష్యంగా చేసుకుని 2,000 కంటే ఎక్కువ దాడులు జరిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. మత దూషణ చేశారనే ఆరోపణలతో ఒక హిందూ గార్మెంట్ కార్మికుడిని అతని సహోద్యోగులే బహిరంగంగా కొట్టి చంపాారు. ఆ మృతదేహాన్ని చెట్టుకు కట్టేసిన ఘటన చూసి ప్రపంచం దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. మానవ హక్కుల సంస్థలు ఇలాంటి అనేక కేసులను నమోదు చేశాయి. ఈ దాడులకు పాల్పడిన వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఈ అనాగరిక చర్యలకు బాధ్యులైన తీవ్రవాద శక్తులను యూనస్ ప్రభుత్వం మరింత ప్రోత్సహిస్తోంది. ప్రభుత్వం విఫలమైనప్పుడు జరిగే పరిణామాలనే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం.
ఈటీవీ భారత్: యూనస్ ప్రభుత్వం పాకిస్తాన్తో పెంచుకుంటున్న సాన్నిహిత్యాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు ?
షేక్ హసీనా: 'అందరితో స్నేహం- ఎవరితోనూ శత్రుత్వం వద్దు' అనేదే మా విదేశాంగ విధానం. భౌగోళిక పరిస్థితులు, చరిత్ర, పరస్పర విశ్వాసం ప్రాతిపదికన మేము భారత్తో లోతైన భాగస్వామ్యాన్ని నిర్మించుకున్నాం. ఇది వాణిజ్యం, కనెక్టివిటీ, ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి ఎంతో దోహదపడింది. అదే సమయంలో ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చైనా, పాకిస్థాన్తోనూ నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించాం. బంగ్లాదేశ్కు పొరుగు దేశాలన్నింటితోనూ స్థిరమైన సంబంధాలు అవసరం. ప్రస్తుత తాత్కాలిక ప్రభుత్వం పాకిస్థాన్తో సన్నిహితంగా ఉండటం కంటే, ప్రజల మద్దతు లేకుండానే విదేశాంగ విధానాన్ని మార్చడానికి వారు చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించే నా ఆందోళన. 1971లో జరిగిన మారణహోమాన్ని పాకిస్థాన్ ఇప్పటికీ గుర్తించలేదు. అయినప్పటికీ, యూనస్ ఇస్లామాబాద్తో సాన్నిహిత్యం కోసం వెంపర్లాడున్నారు. మరోవైపు ఆయన మద్దతుదారులు భారత దౌత్య కార్యాలయాలపై దాడులు చేస్తూ, వేర్పాటువాద గ్రూపులకు ఆశ్రయం ఇస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. ఇది ఏమాత్రం 'వ్యూహాత్మక సమతుల్యత' అనిపించుకోదు. తరతరాల భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేసే వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలను, ప్రజల ద్వారా ఎన్నికవ్వని ప్రభుత్వం తీసుకోకూడదు. దేశ లౌకిక పునాదులను, ప్రాంతీయ భాగస్వామ్యాలను తుడిచిపెట్టాలని ఈ ప్రభుత్వంలోని తీవ్రవాదులు కలలు కంటున్నారు. కానీ, అది చరిత్రకు విరుద్ధం అవుతుంది. బంగ్లాదేశ్ ప్రజలకు మళ్లీ స్వేచ్ఛగా ఓటు వేసే అవకాశం వచ్చినప్పుడు, విదేశాంగ విధానం తిరిగి దేశ ప్రయోజనాలకు అనుగూనంగా ఉంటుంది.
ఈటీవీ భారత్: మీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 2024 జులైలో జరిగిన నిరసనల్లో 'ఇంక్విలాబ్ మంచా' తరపున పోరాడిన మోతాలెబ్ సిక్దర్, షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ వంటి నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ నాయకుల హత్యకు గురయ్యారు. ఆ హత్యలు ఇప్పటికీ బంగ్లాదేశ్ను కుదిపేస్తున్నాయి. మీ తండ్రిని (షేక్ ముజిబుర్ రెహ్మాన్) స్వాతంత్య్రం తెచ్చిన నేతగా, ఒక వీరుడిగా బంగ్లాదేశ్ యువత భావిస్తుంది. అదే యువత మిమ్మల్ని మాత్రం తాము ఓటు వేయలేని పాలకురాలిగా చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బంగ్లాదేశ్ యువతకు మీరు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారు?
షేక్ హసీనా: షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ హత్య అత్యంత విషాదకరం. ఈ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ హయాంలో బంగ్లాదేశ్ను కమ్మేసిన అరాచకత్వానికి, ఎన్నికల హింసకు ఇది మరో ఉదాహరణ. ఈ హింసకు కారణమైన బీఎన్పీ, జమాత్, ఎన్సీపీ అభ్యర్థుల మధ్య ఉన్న ఘర్షణలపై అధికారులు విచారణ జరిపించాలి. కానీ అలా చేయలేదు. పైగా అల్లరి మూకలను ప్రోత్సహించారు. ఆ మూకలు అవామీ లీగ్ను నిందిస్తూ వార్తాపత్రిక కార్యాలయాలను తగులబెట్టడం, దౌత్య కార్యాలయాలపై దాడులు చేయడం వంటివి చేస్తున్నాయి. ఇది న్యాయం అనిపించుకోదు. బంగ్లాదేశ్ చరిత్ర పొడవునా అవామీ లీగ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తూనే ఉంది. నిరంతరం విజయం సాధిస్తూనే వచ్చింది. మేము తొమ్మిది సార్లు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాం. ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎన్నికలను బహిష్కరించాలని నిర్ణయించుకుంటే అది ఓటర్లకు ఎన్నుకునే అవకాశం కల్పించకపోవడమే. బీఎన్పీ పలు సందర్భాల్లో ఇలా చేసింది. మేము మా ప్రత్యర్థులను పోటీ చేయకుండా ఎప్పుడూ నిషేధించలేదు. రాజకీయ సిద్ధాంతాల కారణంతో లక్షలాది మంది పౌరులను మేము ఎప్పుడూ నిర్బంధించలేదు. మాతో విభేదించే వారిని పక్కన పెట్టడానికి మేము ఎప్పుడూ రాజ్యాంగాన్ని విస్మరించలేదు.
ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం వర్ధిల్లాలని నా తండ్రి స్వతంత్ర బంగ్లాదేశ్ కోసం తన ప్రాణాలనే అర్పించారు. ఆ పునాదులను మరింత బలోపేతం చేయడానికే నేను నా జీవితాన్ని అంకితం చేశాను. రాజకీయ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, సామాన్య ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధానాలను రూపొందించడం, ఆర్థిక వ్యవస్థను అద్భుతమైన వేగంతో ముందుకు నడిపించడం, లక్షలాది మందిని పేదరికం నుంచి బయటపడేయడం, అన్ని మతాల ప్రజలు శాంతియుతంగా కలిసి ఉండేలా చూడటానికే నేను కృషి చేశాను. ఇవి కేవలం ఒక్క వ్యక్తి సాధించిన విజయాలు కావు, ఇవి బంగ్లాదేశ్ సామాన్య ప్రజలందరి విజయాలు.
బంగ్లాదేశ్ యువత కూడా ఆర్థిక అవకాశాలు లేకపోవడం పట్ల అసంతృప్తితో ఉండటం సహజమే. వారు తమకు అవకాశాలను కల్పించే ఒక నిష్పక్షపాతమైన, న్యాయమైన సమాజాన్ని కోరుకుంటున్నారు. కానీ, నేటి బంగ్లాదేశ్ వారు ఆశించిన విధంగా లేదు. నిరుద్యోగం పెరుగుతోంది, అసమ్మతి గళాన్ని క్రూరంగా అణచివేస్తున్నారు. రాజకీయ విధేయత కలిగి ఉండటమే జైలు శిక్షార్హమైన నేరంగా మారిపోయింది. మతపరమైన మైనారిటీలు భయంతో బతుకుతున్నారు. మూక దాడులు నిత్యకృత్యమయ్యాయి. నా తండ్రి, ఆయన తరం 1971లో పోరాడింది ఇలాంటి విలువల కోసం కాదు.
ఈటీవీ భారత్: మీరు తరచుగా తీర ప్రాంతాల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ అంశాన్ని ప్రస్తావించేవారు. సెయింట్ మార్టిన్స్ దీవి విశేషంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ దీవి గురించివిస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది. మీ పదవీకాలంలో బంగాళాఖాతం భద్రతా వ్యవస్థలో సెయింట్ మార్టిన్స్ దీవి ప్రాముఖ్యతను మీరు ఎలా అంచనా వేశారు?
షేక్ హసీనా: సెయింట్ మార్టిన్స్ ఐలాండ్ నిజంగా ఒక పర్యావరణ నిధి. ఇది దేశంలోని ఏకైక పగడపు ద్వీపం. అరుదైన సముద్ర జీవవైవిధ్యానికి నిలయం. దీన్ని కాపాడటానికి మేము ఎంతో కృషి చేశాము. తీరప్రాంత నిర్వహణ నుంచి వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా మారడం వరకు పర్యావరణ బాధ్యత అనేది మా పాలనలో ప్రధానాంశంగా ఉండేది. ఎందుకంటే, పెరుగుతున్న సముద్ర మట్టాల వల్ల అత్యధికంగా ప్రమాదానికి గురయ్యే దేశాల్లో బంగ్లాదేశ్ ఒకటి. బంగ్లాదేశ్ సార్వభౌమాధికారం విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదు. వ్యూహాత్మక సంపదలు కచ్చితంగా దేశం, ప్రజల ప్రయోజనాల కోసమే ఉపయోగపడాలి.
ఈటీవీ భారత్: మీరు అత్యధిక కాలం దేశాన్ని పాలించిన నాయకురాలు. ప్రతిపక్షానికి సరైన రాజకీయ అవకాశాలు కల్పించలేకపోయాననే పశ్చాత్తాపం మీకు ఉందా? రాబోయే కాలంలో బంగ్లాదేశ్ను పాలించే నాయకులకు మీరు సూచనలు ఇవ్వాలనుకుంటే, వారు ఏ తప్పుల నుంచి దూరంగా ఉండాలని మీరు చెబుతారు?
షేక్ హసీనా: బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు అవామీ లీగ్ను తొమ్మిది సార్లు ఎన్నుకున్నారు. దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తామని వారు మమ్మల్ని పదేపదే నమ్మారు. మేము రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన మార్గాల ద్వారా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోలేదు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాము. విజయం సాధించాం. ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎన్నికలను బహిష్కరించి, వారి మద్దతుదారులకు ఓటు హక్కు లేకుండా చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే, అది వారి సొంత నిర్ణయం. మేము వారిని పోటీ చేయకుండా ఎప్పుడూ నిషేధించలేదు. వారే స్వయంగా ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుని, దానికి మమ్మల్ని నిందించారు.
మా ప్రభుత్వ హయాంలో మేం విమర్శలను స్వాగతించాం. నిజాయితీతో కూడిన చర్చలను ప్రోత్సహించాం. జర్నలిస్టులు ఎలాంటి భయం లేకుండా పని చేసేవారు. అసమ్మతి గళం వినిపించే వారికి రక్షణ ఉండేది తప్పితే వారిపై కేసులు పెట్టేవాళ్ళం కాదు. నేడు వందలాది మంది జర్నలిస్టులు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. మీడియా కార్యాలయాలను తగులబెట్టారు, ఒక రాజకీయ పార్టీనే పూర్తిగా నిషేధించారు. రాజకీయ అభిప్రాయాల కారణంగా 1.52లక్షల మందికి పైగా ప్రజలను అరెస్టు చేశారు. ఏ ప్రభుత్వమూ లోపాలు లేనిది కాదు. ప్రజాస్వామ్యానికి నిరంతర శ్రద్ధ, వినయం, వినే మనస్తత్వం అవసరం. ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలను పూర్తిగా తిరస్కరించే వారితో రాజీ పడటం ద్వారా స్థిరత్వాన్ని సాధించలేము. బంగ్లాదేశ్ను ఎవరు పాలించినా సరే, ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి: అధికారిక గుర్తింపు అనేది ప్రజల నుంచే వస్తుంది. ఒక నాయకుడు తన అధికారం కేవలం ఆ కుర్చీలో కూర్చోవడం వల్ల వచ్చిందని నమ్మడం మొదలుపెట్టిన క్షణమే, వారు విఫలమవ్వడం కూడా మొదలైనట్టే అవుతుంది.