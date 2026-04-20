'మద్యం కుంభకోణం కేసు నుంచి తప్పుకోబోను'- కేజ్రీవాల్‌ పిటిషన్‌ను కొట్టేసిన జస్టిస్‌ స్వర్ణకాంత శర్మ

అపోహలతో తప్పుకోవాలని కోరితే న్యాయవ్యవస్థకు ప్రమాదమని వెల్లడి- ఆరెస్సెస్‌ సంస్థ కార్యక్రమాలకు తాను హాజరుకాలేదని తెలిపిన జస్టిస్‌

Published : April 20, 2026 at 10:22 PM IST

Kejriwal Recusal Case : దిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు విచారణ నుంచి తప్పుకోబోనని దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ స్వర్ణ కాంత శర్మ స్పష్టంచేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ విచారణ నుంచి ఆమె తప్పుకోవాలని కోరుతూ ఆప్‌ అధినేత, దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ దాఖలు చేసిన రెక్యూజల్ పిటిషన్‌ను జస్టిస్‌ స్వర్ణకాంత శర్మ కొట్టివేశారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కేవలం అపోహలు, ఆరోపణలతో తప్పుకోవాలని కోరితే, భవిష్యత్తులో న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రత దెబ్బతింటుందని ఆమె హెచ్చరించారు. ఒక న్యాయమూర్తి న్యాయపరమైన సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసే అధికారం రాజకీయ నాయకులకు లేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. న్యాయమూర్తిపై చేసే వ్యక్తిగత దాడులు, అంతిమంగా న్యాయవ్యవస్థపై చేసే దాడులే అని పేర్కొన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధ సంస్థల కార్యక్రమాలకు తాను హాజరయ్యాయనని, ఆమెపై అనుమానం ఉందని కేజ్రీవాల్‌ చేసిన ఆరోపణలను జస్టిస్‌ స్వర్ణకాంత తోసిపుచ్చారు. అవి రాజకీయ కార్యక్రమాలు కావని, న్యాయవాదులు వృత్తిపరమైన చర్చలు జరుపుకునే సమావేశాలన్నారు.


