దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసు: విచారణ నుంచి జస్టిస్ స్వర్ణకాంత తప్పుకోవాలని కేజ్రీవాల్ పిటిషన్
దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసు విచారణను ఏప్రిల్ 13కు వాయిదా వేసిన దిల్లీ హైకోర్టు - కేసు విచారణ నుంచి జస్టిస్ స్వర్ణకాంత తప్పుకోవాలని పిటిషన్లు దాఖలు
Published : April 6, 2026 at 5:09 PM IST
Arvind Kejriwal Recusal Petition : దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసు విచారణను దిల్లీ హైకోర్టు ఏప్రిల్ 13కు వాయిదా వేసింది. అయితే ఈ కేసు విచారణ నుంచి జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ తప్పుకోవాలని పలువురు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. వారిలో దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా ఉన్నారు. ఇందుకోసం ఆయన సోమవారం స్వయంగా దిల్లీ హైకోర్టు ముందు హాజరయ్యారు.
మద్యం పాలసీ కేసు నుంచి ఆప్ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో పాటు, ఇతర నిందితులను విముక్తి చేస్తూ ట్రయల్ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. అయితే ఆ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టు విచారణ చేస్తోంది. అయితే ఈ విచారణ నుంచి జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ తప్పుకోవాలని దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనితో జస్టిస్ స్వర్ణకాంత 'రిక్యూసల్' (కేసు విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలని కోరే పిటిషన్)ను రికార్డుల్లోకి తీసుకొని, తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 13కి వాయిదా వేశారు. అంతేకాదు, ఈ పిటిషన్లపై సమాధానం చెప్పాలని దర్యాప్తు సంస్థలకు దిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.
ఇక, సీబీఐ తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, 'కోర్టు నాటకాలకు వేదిక కాదని, ఒక వేళ కేజ్రీవాల్ స్వయంగా వాదనలు వినిపించాలని అనుకుంటే, ఆయన తన న్యాయవాదిని తొలగించాలని' అన్నారు. అంతేకాదు రిక్యూసల్ పిటిషన్ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన ఆయన, కేజ్రీవాల్ చేస్తున్న ఆరోపణలు చాలా అల్పమైనవని, అవి కోర్టు ధిక్కారానికి సమానమని పేర్కొన్నారు.
అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో పాటు, ఇప్పటికే దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసు నిందితులైన ఏడుగురు, జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ ఈ కేసు విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలని కోరుతూ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ స్వర్ణకాంత మాట్లాడుతూ, "ఇంకెవరైనా అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలని అనుకుంటే దయచేసి చేయండి. అప్పుడే నేను దీనిపై ఒకేసారి నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతాను" అని అన్నారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
ఫిబ్రవరి 27న ట్రయల్ కోర్టు కేజ్రీవాల్, సిసోదియా సహా మరో 21 మందిని ఈ మద్యం పాలసీ కేసు నుంచి విముక్తి చేసింది. సీబీఐ కేసు న్యాయవిచారణలో ఏమాత్రం నిలబడలేదని పేర్కొంది. అంతేకాదు సీబీఐ పూర్తిగా విశ్వసనీయత కోల్పోయిందంటూ ట్రయల్ కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
దీనితో సీబీఐ దిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ మార్చి 9న కేజ్రీవాల్ సహా మొత్తం 23 మంది నిందితులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ట్రయల్ కోర్టు విచారణలో కొన్ని తప్పిదాలు ఉన్నాయని, వాటిని పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాదు, మద్యం పాలసీ కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు అధికారిపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రయల్ కోర్టు చేసిన సిఫారసులపై కూడా ఆమె స్టే విధించారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే సీబీఐ పిటిషన్ విచారణ నుంచి జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మను తప్పించి, మరొక న్యాయమూర్తికి ఆ కేసును బదిలీ చేయాలని కేజ్రీవాల్ విన్నవించారు. అయితే ఆ విన్నపాన్ని దిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డీకే ఉపాధ్యాయ తిరస్కరించారు. కేసు నుంచి తప్పుకోవాలా? వద్దా? అనే నిర్ణయం సంబంధిత న్యాయమూర్తి మాత్రమే తీసుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
దీనితో మార్చి 11న ఇచ్చిన రిప్రజంటేషన్లో అరవింద్ కేజ్రీవాల్, మనీశ్ సిసోదియాతో పాటు ఇతర నిందితులు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ ముందు జరిగే విచారణ నిష్పక్షపాతంగా, తటస్థంగా ఉండకపోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
